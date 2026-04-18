A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Fotó: EPA/Agerpres
Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.
2026. április 18., 10:102026. április 18., 10:10
Mindezt nem sokkal azután jelentették ki, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.A találkozót Franciaország és Németország kezdeményezte – számol be az MTI.
Emmanuel Macron francia államfő elsőként Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta munkaebéden hivatalában, majd csatlakozott hozzájuk Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.
A többi résztvevő, összesen 49-en „európaiak, közel-keletiek, ázsiaiak és latin-amerikaiak” videókapcsolat révén vesznek részt a találkozón – közölte a francia elnöki hivatal.
Téma volt „egy semleges misszió létrehozása, amely jól elkülönül a harcoló felektől, hogy
– mondta Emmanuel Macron a találkozó utáni sajtótájékoztatón.
„Több mint egy tucat ország” már felajánlotta, hogy hozzájárul egy ilyen „békés és védelmi” erőhöz – jelentette ki mellette Keir Starmer. Bejelentette, hogy jövő héten Londonban ismét találkoznak a semleges országok, hogy a „katonai tervezés” további részleteiről tárgyaljanak.
A brit miniszterelnök kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásának „tartósnak” kell lennie. Azt is kérte, hogy
csatlakozva ezzel Emmanuel Macron francia elnök néhány pillanattal korábban megfogalmazott kéréséhez.
Giorgia Meloni emlékeztetett arra, hogy először „tűzszünetre” lenne szükség.
Az Egyesült Államokat nem hívták meg az egyeztetésére, mert Emmanuel Macron ragaszkodik ahhoz, hogy
Irán az ellene folyó támadások miatt zárta le a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt.
A német kancellár azonban „kívánatosnak” tartja az amerikai részvételt a misszióban, véleménye szerint ez a háború „nem válhat a transzatlanti kapcsolatok ellenállási próbájává”.
A francia elnök jelezte, hogy egy jövőbeli missziót mindenképpen meg fog előzni egy „konfliktusmegelőző munka” Iránnal és „koordináció” az Egyesült Államokkal és Izraellel, valamint „tárgyalások” a hajótulajdonosokkal és biztosítókkal.
Nicușor Dan államfő is részt vett pénteken azon a nemzetközi tanácskozáson, amelyen a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztosításáról tárgyaltak.
A román elnök videokonferencia keretében vett részt az egyeztetésen. Később az X-en arról számolt be, hogy a megbeszélésen a biztonsági együttműködésről, a kritikus ellátási láncokról, valamint az ipar támogatásáról tárgyaltak a Hormuzi-szoros hajózási szabadságának helyreállítására irányuló közös erőfeszítésekkel összefüggésben.
„A hangsúly a tűzszünet támogatásán, valamint a tengeri útvonalak újranyitásának tartós biztosításán volt, a béke megerősítésére irányuló diplomáciai erőfeszítések kiegészítéseként” – fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.
