A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Fotó: EPA/Agerpres

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

Székelyhon

2026. április 18., 10:10

2026. április 18., 10:152026. április 18., 10:15

Mindezt nem sokkal azután jelentették ki, hogy Irán bejelentette a hajózási útvonal megnyitását.A találkozót Franciaország és Németország kezdeményezte – számol be az MTI.

Emmanuel Macron francia államfő elsőként Keir Starmer brit miniszterelnököt fogadta munkaebéden hivatalában, majd csatlakozott hozzájuk Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A többi résztvevő, összesen 49-en „európaiak, közel-keletiek, ázsiaiak és latin-amerikaiak” videókapcsolat révén vesznek részt a találkozón – közölte a francia elnöki hivatal.

Téma volt „egy semleges misszió létrehozása, amely jól elkülönül a harcoló felektől, hogy

kísérje és biztosítsa a kereskedelmi hajókat, amelyek áthaladnak a Perzsa-öblön”

– mondta Emmanuel Macron a találkozó utáni sajtótájékoztatón.

„Több mint egy tucat ország” már felajánlotta, hogy hozzájárul egy ilyen „békés és védelmi” erőhöz – jelentette ki mellette Keir Starmer. Bejelentette, hogy jövő héten Londonban ismét találkoznak a semleges országok, hogy a „katonai tervezés” további részleteiről tárgyaljanak.

A brit miniszterelnök kiemelte, hogy a Hormuzi-szoros újranyitásának „tartósnak” kell lennie. Azt is kérte, hogy

az áthaladás díj- és korlátozásmentes legyen,

csatlakozva ezzel Emmanuel Macron francia elnök néhány pillanattal korábban megfogalmazott kéréséhez.

Giorgia Meloni emlékeztetett arra, hogy először „tűzszünetre” lenne szükség.

Az Egyesült Államokat nem hívták meg az egyeztetésére, mert Emmanuel Macron ragaszkodik ahhoz, hogy

az Irán ellen háborút indító szövetségesek, az amerikaiak és Izrael, kimaradjanak bármilyen jövőbeli küldetésből.

Irán az ellene folyó támadások miatt zárta le a Hormuzi-szorost a kereskedelmi hajók előtt.

A német kancellár azonban „kívánatosnak” tartja az amerikai részvételt a misszióban, véleménye szerint ez a háború „nem válhat a transzatlanti kapcsolatok ellenállási próbájává”.

A francia elnök jelezte, hogy egy jövőbeli missziót mindenképpen meg fog előzni egy „konfliktusmegelőző munka” Iránnal és „koordináció” az Egyesült Államokkal és Izraellel, valamint „tárgyalások” a hajótulajdonosokkal és biztosítókkal.

A francia elnök már március elején felvetette egy nemzetközi békemisszió ötletét a hajózás szabadságának biztosítására a Hormuzi-szorosban a békekötést követően.

Nicușor Dan is bekapcsolódott

Nicușor Dan államfő is részt vett pénteken azon a nemzetközi tanácskozáson, amelyen a Hormuzi-szoros hajózhatóságának biztosításáról tárgyaltak.

A román elnök videokonferencia keretében vett részt az egyeztetésen. Később az X-en arról számolt be, hogy a megbeszélésen a biztonsági együttműködésről, a kritikus ellátási láncokról, valamint az ipar támogatásáról tárgyaltak a Hormuzi-szoros hajózási szabadságának helyreállítására irányuló közös erőfeszítésekkel összefüggésben.

„A hangsúly a tűzszünet támogatásán, valamint a tengeri útvonalak újranyitásának tartós biztosításán volt, a béke megerősítésére irányuló diplomáciai erőfeszítések kiegészítéseként” – fogalmazott Nicușor Dan az Agerpres beszámolója szerint.

2026. április 17., péntek

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Meghalt Chuck Norris

Nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi, Lackfi János és Pataky Attila is

A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

Hosszú évekre börtönre ítéltek egy román állampolgárt Oroszországban

A külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban egy román állampolgárt.

Megérkeztek a budapesti reptérre az Oroszországból szabadon engedett magyar hadifoglyok

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.

