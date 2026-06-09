A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd

Kinshasa, a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa
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További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebolajárvány megfékezésére Hadja Lahbib, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben kedden.
A brüsszeli végrehajtó testület tájékoztatása szerint a támogatásból
6,5 millió euró jut az Afrikai Kórokozó Genomikai Kezdeményezés (Africa PGI) megerősítésére, a járvány sújtotta országokban dolgozók felszerelésének, az egészségügyi dolgozók képzésének és a diagnosztika javításának támogatására.
Ötmillió euró jut majd az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a felügyelet megerősítésére és a védőeszközök biztosítására, v
alamint további ötmillió euró tesztek elvégzésére, beleértve a gyorsdiagnosztikai eszközöket és a laboratóriumi tesztkészleteket.
Hadja Lahbib a támogatást bejelentve hangsúlyozta: az egészség szavatolása közös felelősség. Európa továbbra is kiáll az Afrikai Unió közegészségügyi ügynöksége (Africa CDC), a WHO és a járvány frontvonalában álló közösségek mellett. A közös kiállás többről szól, mint egy vírus megfékezéséről: bizonyítja, hogy amikor életek forognak kockán, a világ képes összefogni és cselekedni – írja az MTI az uniós biztos nyilatkozatára hivatkozva.
A közleményben a brüsszeli testület emlékeztetett: májusban az Európai Bizottság már 15 millió eurót elkülönített sürgősségi humanitárius segélyként
Idén az EU összesen már több mint 115 millió eurót különített el sürgősségi humanitárius támogatásra az afrikai Nagy-tavak régiójában és Ugandában.
Az EU humanitárius légihídja az ENSZ Gyermekalapjával, az UNICEF-fel együttműködve közel száz tonna ellátmányt, benne gyógyszereket, védőfelszereléseket szállított a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére, és az EU további öt légi szállítmányt tervez az országba.
Az egy hónapja kezdődött kongói ebolafertőzés halálos áldozatainak száma elérte a százat.
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