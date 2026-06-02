Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

Az orosz külügyi szóvivő azt is kijelentette, hogy

„A román hatóságok barátságtalan lépéseire biztosan lesz válasz” – idézte a szóvivőt az Agerpres hírügynökség a TASS jelentése nyomán. Marija Zaharova szerint a konkrét válaszlépésekről később tesznek bejelentést.

mindenki megpróbálja elterelni a figyelmet az „uniós országok támogatásával” Starobelszkben elkövetett „véres és szörnyű terrortámadásról”.

Szerinte ezt támasztja alá a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról szóló bejelentés is.

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) pénteki ülése után Nicușor Dan államfő közölte, hogy a román hatóságok nemkívánatos személynek nyilvánították Oroszország konstancai főkonzulját és bezárják a konstancai főkonzulátust. Az intézkedést az elnök a péntek hajnali súlyos galaci drónincidenssel indokolta, amelyben két román állampolgár megsérült.

Elítélte az ENSZ-nél 56 állam Oroszország elfogadhatatlan magatartását

A galaci drónbecsapódás kapcsán elítélte hétfőn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél (ENSZ) 56, többségében EU- és NATO-tag állam Oroszország „elfogadhatatlan” magatartását – számolt be vasárnap este az AFP Oana Țoiu külügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva.

A román tárcavezető többtucatnyi ENSZ-nagykövet által körülvéve nyilatkozott az újságíróknak New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt.

Nyilatkozatában Țoiu emlékeztetett, hogy május 29-re virradóra egy Ukrajna elleni támadáshoz használt, robbanóanyaggal felszerelt orosz drón a nemzetközi jogot megsértve behatolt a román légtérbe, majd egy lakóépületre zuhant. Ez volt az első ilyen jellegű incidens, amelyben román állampolgárok sérültek meg – hangsúlyozta.

A külügyminiszter rámutatott, a háború kitörése óta Oroszország ismételten megsérti Románia, valamint más közép- és kelet-európai országok légterét, ami szerinte