Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

A galaci drónbecsapódás nyomai
Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
Románia válaszlépésre számíthat, miután a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról döntött – nyilatkozta hétfőn az orosz külügyminisztérium sajtószóvivője, Marija Zaharova.
2026. június 02., 08:22
„A román hatóságok barátságtalan lépéseire biztosan lesz válasz” – idézte a szóvivőt az Agerpres hírügynökség a TASS jelentése nyomán. Marija Zaharova szerint a konkrét válaszlépésekről később tesznek bejelentést.
Az orosz külügyi szóvivő azt is kijelentette, hogy
Szerinte ezt támasztja alá a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról szóló bejelentés is.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) pénteki ülése után Nicușor Dan államfő közölte, hogy a román hatóságok nemkívánatos személynek nyilvánították Oroszország konstancai főkonzulját és bezárják a konstancai főkonzulátust. Az intézkedést az elnök a péntek hajnali súlyos galaci drónincidenssel indokolta, amelyben két román állampolgár megsérült.
A galaci drónbecsapódás kapcsán elítélte hétfőn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél (ENSZ) 56, többségében EU- és NATO-tag állam Oroszország „elfogadhatatlan” magatartását – számolt be vasárnap este az AFP Oana Țoiu külügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva.
A román tárcavezető többtucatnyi ENSZ-nagykövet által körülvéve nyilatkozott az újságíróknak New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt.
Nyilatkozatában Țoiu emlékeztetett, hogy május 29-re virradóra egy Ukrajna elleni támadáshoz használt, robbanóanyaggal felszerelt orosz drón a nemzetközi jogot megsértve behatolt a román légtérbe, majd egy lakóépületre zuhant. Ez volt az első ilyen jellegű incidens, amelyben román állampolgárok sérültek meg – hangsúlyozta.
A külügyminiszter rámutatott, a háború kitörése óta Oroszország ismételten megsérti Románia, valamint más közép- és kelet-európai országok légterét, ami szerinte
„A legutóbbi incidens ártatlan romániai civilek biztonságát érintette. A nemzetközi jog értelmében ez a magatartás elfogadhatatlan, ennek véget kell vetni” – szögezte le.
Nicușor Dan államfő vasárnap közölte, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.
