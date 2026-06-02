Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

A galaci drónbecsapódás nyomai

A galaci drónbecsapódás nyomai

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala

Románia válaszlépésre számíthat, miután a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról döntött – nyilatkozta hétfőn az orosz külügyminisztérium sajtószóvivője, Marija Zaharova.

2026. június 02., 08:222026. június 02., 08:22

2026. június 02., 08:262026. június 02., 08:26

„A román hatóságok barátságtalan lépéseire biztosan lesz válasz” – idézte a szóvivőt az Agerpres hírügynökség a TASS jelentése nyomán. Marija Zaharova szerint a konkrét válaszlépésekről később tesznek bejelentést.

Az orosz külügyi szóvivő azt is kijelentette, hogy

mindenki megpróbálja elterelni a figyelmet az „uniós országok támogatásával” Starobelszkben elkövetett „véres és szörnyű terrortámadásról”.

Szerinte ezt támasztja alá a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról szóló bejelentés is.

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) pénteki ülése után Nicușor Dan államfő közölte, hogy a román hatóságok nemkívánatos személynek nyilvánították Oroszország konstancai főkonzulját és bezárják a konstancai főkonzulátust. Az intézkedést az elnök a péntek hajnali súlyos galaci drónincidenssel indokolta, amelyben két román állampolgár megsérült.

Elítélte az ENSZ-nél 56 állam Oroszország elfogadhatatlan magatartását

A galaci drónbecsapódás kapcsán elítélte hétfőn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél (ENSZ) 56, többségében EU- és NATO-tag állam Oroszország „elfogadhatatlan” magatartását – számolt be vasárnap este az AFP Oana Țoiu külügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva.

A román tárcavezető többtucatnyi ENSZ-nagykövet által körülvéve nyilatkozott az újságíróknak New Yorkban, az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt.

Nyilatkozatában Țoiu emlékeztetett, hogy május 29-re virradóra egy Ukrajna elleni támadáshoz használt, robbanóanyaggal felszerelt orosz drón a nemzetközi jogot megsértve behatolt a román légtérbe, majd egy lakóépületre zuhant. Ez volt az első ilyen jellegű incidens, amelyben román állampolgárok sérültek meg – hangsúlyozta.

A külügyminiszter rámutatott, a háború kitörése óta Oroszország ismételten megsérti Románia, valamint más közép- és kelet-európai országok légterét, ami szerinte

Oroszország eszkalációs stratégiájának közvetlen következménye.

„A legutóbbi incidens ártatlan romániai civilek biztonságát érintette. A nemzetközi jog értelmében ez a magatartás elfogadhatatlan, ennek véget kell vetni” – szögezte le.

Nicușor Dan államfő vasárnap közölte, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.

2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy.

2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

2026. május 14., csütörtök

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

