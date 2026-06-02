Mától osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson

Osztják a fűtés- és energiatámogatásokat Gyergyószentmiklóson: június 2. és 4. között vehetik át a jogosultak a fűtéstámogatást, közismert nevén a „fapénzt”, valamint az energia-kiegészítő juttatást, az úgynevezett „butéliapénzt”.

A támogatások kiosztása naponta 10 és 14 óra között történik a Szociális Igazgatóság székhelyén, a Kárpátok utca 5. szám alatt.

Az önkormányzat közlése szerint ezúttal a 2025–2026-os fűtési idényre igényelt támogatásokat vehetik át az érintettek.