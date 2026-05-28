„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”

Medvecsapdát helyeztek ki Gyergyószentmiklóson a 4-es Motel közelében, hogy befogják a környéken csaknem minden este megjelenő nagyvadat. A lakók szerint a medvék egyre bátrabban mozognak a lakott területek szélén.

Gergely Imre 2026. május 28., 21:182026. május 28., 21:18

Egy hete csaknem minden este megszólal a Ro-Alert riasztás a gyergyószentmiklósi telefonokon, van, amikor többször is: azt jelzik, hogy a 4-esként ismert, erdő alatti városrészen ismét megjelent egy medve. Az egyik ott lakó elmondta: már hosszabb ideje tapasztalták a vadállat jelenlétét, először csak a nyomait látták, például hogy kiborította a kukákat, aztán már találkoztak is vele. Éjszaka a kutyák rendszeresen jeleznek, és kora reggel is gyakran látják. Nemcsak egy példányról van szó, hanem öt-hat medve él a közeli erdőben.

Az egyik éjszakai riasztáskor egyszerre ötöt is láttak.

Az illető hozzátette, a nem kívánt találkozás szerencsésen alakult: ő is és az állat is megijedt, majd két irányba elszaladtak. Megjegyezte, hogy a lakók szerint a kukázó medve eleinte félénk volt, és elmenekült, ha emberek közeledtek, mostanra azonban egyre magabiztosabban mozog a lakott területek közelében. Bocsánatot kért a bejelentésért – pedig nagyon is jól teszi, hogy jelenti Az első ilyen személyes találkozáskor hívták először a 112-es segélyhívót is, ami után megszaporodtak a Ro-Alert figyelmeztetések. A bejelentő elnézést kért azoktól, akiket zavarnak a riasztások, ugyanakkor hangsúlyozta: a hatóságoktól azt az információt kapták, hogy

fontos minden alkalommal bejelentést tenniük, hiszen ha nincs ilyen értesítés, az azt jelenti, hogy nem is tudnak a problémáról, és nem történik megoldás.

A környék nem félreeső hely, sokan sétálnak ott gyermekekkel, babakocsival, ezért a lakók attól tartanak, hogy egy váratlan találkozás tragédiához vezethet. Nyáron ráadásul sok városi lakos költözik ki ideiglenesen az erdő alatti városrészbe, ahol tizenöt-húsz család állandó jelleggel is él. Katasztrófaturizmus alakult ki a környéken A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.

Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni. Volt, hogy egy egész busznyi látogató érkezett csak emiatt

– mondta a helyi lakó.

Csapdát helyeztek ki, hogy befogják a medvét Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklós polgármestere, Nagy Zoltán érdeklődésünkre elmondta: az elmúlt időszakban szinte napi rendszerességgel érkeznek riasztások a város határában felbukkanó medvékről. Rámutatott, az önkormányzat önmagában nem járhat el, minden esetben a vadásztársulattal, a körzeti állatorvossal, a csendőrséggel, a rendőrséggel és a helyi rendőrséggel közösen intézkednek. Amikor a riasztás érkezik, első lépésként megpróbálják elriasztani az állatot, majd csapdát helyeznek ki. Ha a medve továbbra is visszajár, vagy agresszívvá válik, végső esetben kilövést is elrendelhetnek. Medvecsapdával védekeznek A medvék elriasztása zajlott a 4-es kilométernél is több este során, majd a kemping melletti szeméttárolókat elszállították, hogy ne legyen ott az állatok számára vonzó ételmaradék. Csütörtökön medvecsapda került a kukák helyére.

Ha az állatot sikerül befogni, akkor a várostól egy távoli pontra szállítják és ott szabadon engedik.