„Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni”

Medvecsapdát helyeztek ki Gyergyószentmiklóson a 4-es Motel közelében, hogy befogják a környéken csaknem minden este megjelenő nagyvadat. A lakók szerint a medvék egyre bátrabban mozognak a lakott területek szélén.

2026. május 28., 21:182026. május 28., 21:18

Egy hete csaknem minden este megszólal a Ro-Alert riasztás a gyergyószentmiklósi telefonokon, van, amikor többször is: azt jelzik, hogy a 4-esként ismert, erdő alatti városrészen ismét megjelent egy medve. Az egyik ott lakó elmondta: már hosszabb ideje tapasztalták a vadállat jelenlétét, először csak a nyomait látták, például hogy kiborította a kukákat, aztán már találkoztak is vele. Éjszaka a kutyák rendszeresen jeleznek, és kora reggel is gyakran látják.

Nemcsak egy példányról van szó, hanem öt-hat medve él a közeli erdőben.

Az egyik éjszakai riasztáskor egyszerre ötöt is láttak.

Az illető hozzátette, a nem kívánt találkozás szerencsésen alakult: ő is és az állat is megijedt, majd két irányba elszaladtak. Megjegyezte, hogy a lakók szerint a kukázó medve eleinte félénk volt, és elmenekült, ha emberek közeledtek, mostanra azonban egyre magabiztosabban mozog a lakott területek közelében.

Bocsánatot kért a bejelentésért – pedig nagyon is jól teszi, hogy jelenti

Az első ilyen személyes találkozáskor hívták először a 112-es segélyhívót is, ami után megszaporodtak a Ro-Alert figyelmeztetések. A bejelentő elnézést kért azoktól, akiket zavarnak a riasztások, ugyanakkor hangsúlyozta: a hatóságoktól azt az információt kapták, hogy

fontos minden alkalommal bejelentést tenniük, hiszen ha nincs ilyen értesítés, az azt jelenti, hogy nem is tudnak a problémáról, és nem történik megoldás.

A környék nem félreeső hely, sokan sétálnak ott gyermekekkel, babakocsival, ezért a lakók attól tartanak, hogy egy váratlan találkozás tragédiához vezethet. Nyáron ráadásul sok városi lakos költözik ki ideiglenesen az erdő alatti városrészbe, ahol tizenöt-húsz család állandó jelleggel is él.

Katasztrófaturizmus alakult ki a környéken

A Ro-Alert riasztásoknak nem várt következménye is lett: valóságos „katasztrófaturizmus” indult el a környéken.

Tucatjával jöttek az autók, mindenki medvét akart látni. Volt, hogy egy egész busznyi látogató érkezett csak emiatt

– mondta a helyi lakó.

Gyergyószentmiklós polgármestere, Nagy Zoltán érdeklődésünkre elmondta: az elmúlt időszakban szinte napi rendszerességgel érkeznek riasztások a város határában felbukkanó medvékről. Rámutatott, az önkormányzat önmagában nem járhat el, minden esetben a vadásztársulattal, a körzeti állatorvossal, a csendőrséggel, a rendőrséggel és a helyi rendőrséggel közösen intézkednek.

Amikor a riasztás érkezik,

  1. első lépésként megpróbálják elriasztani az állatot,

  2. majd csapdát helyeznek ki.

  3. Ha a medve továbbra is visszajár, vagy agresszívvá válik, végső esetben kilövést is elrendelhetnek.

Medvecsapdával védekeznek

A medvék elriasztása zajlott a 4-es kilométernél is több este során, majd a kemping melletti szeméttárolókat elszállították, hogy ne legyen ott az állatok számára vonzó ételmaradék. Csütörtökön medvecsapda került a kukák helyére.

Ha az állatot sikerül befogni, akkor a várostól egy távoli pontra szállítják és ott szabadon engedik.

Nagy Zoltán szerint a probléma kialakulásához hozzájárult az is, hogy egyes felelőtlen személyek etetik a medvéket, élelmiszert helyeznek ki számukra, ezzel szoktatják be őket a lakott területekre. Emlékeztetett: a medvék etetéséért súlyos bírság járhat, magánszemélyek esetében 5 és 10 ezer lej közötti, jogi személyek esetében akár 30–60 ezer lejes büntetést is kiszabhatnak.

Az önkormányzat a mostani intézkedések mellett medvebiztos hulladéktárolók kialakítását is tervezi. Kanadai mintára, vastag fémlemezből készült tárolók kerülnek az erdő közeli helyszínekre. Emellett térfigyelő kamerákat is felszerelnek a környéken, amelyek segítségével nemcsak a medvék mozgását figyelnék, hanem az illegális szemetelőket is igyekeznek kiszűrni.

1 hozzászólás Hozzászólások
Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek
Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Fagy, medvék és piacozás: a magyardécsei cseresznyések mindennapjai
Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
2026. május 28., csütörtök

Alfalvi Napok Gyergyóalfaluban

Sportrendezvényekkel, hagyományőrző és kultúrprogramokkal, koncertekkel zajlanak a XXIV. Gyergyóalfalvi Napok május 27–31. között.

Programokkal teli nyári hétvégék jönnek Gyergyószentmiklóson

Nyári Ifjúsági Színpad programsorozat indul a Tarisznyás Márton Múzeum udvarán szombaton, új kulturális és közösségi térrel gazdagodik Gyergyószentmiklós. Május 30. és szeptember 27. között mintegy ötven esemény várja az érdeklődőket.

Szennyvízhálózat-bővítési munkálatok miatt zárnak le útszakaszokat Gyergyószentmiklóson

Lezárják a Szabadság tér egy szakaszát, és több utcában is forgalomkorlátozásokra kell számítani Gyergyószentmiklóson a szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódó munkálatok és úthelyreállítás miatt az elkövetkező hetekben.

Zarándokokkal és gyergyószentmiklósiakkal imádkozott együtt Sulyok Tamás

A Boldogasszony Zarándokvonattal érkezett nyolcszáz zarándok és hasonló számú gyergyószentmiklósi vett részt vasárnap a szabadtéri pünkösdi ünnepi szentmisén a városközpontban. Az esemény résztvevője volt Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

Biztonsági ellenőrzésekre kell számítani a gyergyószentmiklósi pünkösdi szentmisén

Fokozott biztonsági intézkedések lesznek érvényben vasárnap a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom előtti téren tartandó pünkösdi szentmisén.

Hatalmas lángok csaptak fel egy családi háznál Maroshévízen

Melléképületek és a lakóház tetőtere is kigyulladt Maroshévízen péntekre virradóan. A helyszínre több tűzoltócsapat is kiszállt.

Feszültségek a Monturist körül: Gyergyószentmiklós kiléphet a cégből?

A Monturisttal kapcsolatos zavaros ügyek, a városi közszolgáltatások átszervezése és a távhő ártámogatásának megszüntetése is napirendre került a gyergyószentmiklósi önkormányzat májusi soros ülésén.

Ünnepélyesen várják a Boldogasszony Zarándokvonatot Gyergyószentmiklóson

Ismét különleges pillanatnak lehet tanúja Gyergyószentmiklós csütörtökön este: újra befut a Boldogasszony Zarándokvonat, több mint nyolcszáz zarándokkal.

Az ezüstérmes Borszéken abban reménykednek, hogy nem lesz jelentős visszaesés a fürdőváros forgalmában

Második helyezést ért el Borszék a 2026-os Év Desztinációja díjátadó gálán a balneoklimatikus üdülőhelyek kategóriájában. A Fontana Gyógyfürdő is rangos elismerést kapott.

