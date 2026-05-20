Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres az AFP és a dpa hírügynökségek beszámolóira hivatkozva. Vélhetően gázrobbanás történt.

Az összeomlott épületben többnyire turistáknak kiadott lakások voltak. A helyi rendőrség arról tájékoztatott, hogy három személyt keresnek, egy 25 és egy 26 éves román állampolgárságú nőt, valamint egy 47 éves német-bolgár állampolgárságú férfit. Azt is közölték, hogy a további gázszivárgás veszélye miatt a mentési munkálatok óvatosan zajlanak, inkább kézi erővel és keresőkutyákkal dolgoznak.

A román külügy kedd esti közleményében megerősítette, hogy eltűntnek nyilvánítottak két román állampolgárt a Görlitzben hétfő este történt robbanás nyomán.

A tárca tájékoztatása szerint Románia berlini nagykövetsége és konzuli csapatai kapcsolatban állnak az érintett román állampolgárok hozzátartozóival.

Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter telefonon egyeztetetett Octavian Ursu görlitzi polgármesterrel, aki arról biztosította, hogy mindent megtesznek a romok alá szorult esetleges áldozatok kimentéséért.

A tárcavezető később egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy az eddigi információik szerint