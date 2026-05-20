Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres az AFP és a dpa hírügynökségek beszámolóira hivatkozva. Vélhetően gázrobbanás történt.

2026. május 20., 10:112026. május 20., 10:11

Az összeomlott épületben többnyire turistáknak kiadott lakások voltak. A helyi rendőrség arról tájékoztatott, hogy három személyt keresnek, egy 25 és egy 26 éves román állampolgárságú nőt, valamint egy 47 éves német-bolgár állampolgárságú férfit. Azt is közölték, hogy a további gázszivárgás veszélye miatt a mentési munkálatok óvatosan zajlanak, inkább kézi erővel és keresőkutyákkal dolgoznak.

A román külügy kedd esti közleményében megerősítette, hogy eltűntnek nyilvánítottak két román állampolgárt a Görlitzben hétfő este történt robbanás nyomán.

A tárca tájékoztatása szerint Románia berlini nagykövetsége és konzuli csapatai kapcsolatban állnak az érintett román állampolgárok hozzátartozóival.

Oana Țoiu ügyvivő külügyminiszter telefonon egyeztetetett Octavian Ursu görlitzi polgármesterrel, aki arról biztosította, hogy mindent megtesznek a romok alá szorult esetleges áldozatok kimentéséért.

A tárcavezető később egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy az eddigi információik szerint

két román állampolgárságú nő tartózkodott az összedőlt épületben, és összesen három személyt keresnek a romok alatt.

Egy román fiatalember az épület közelében tartózkodott, amikor a robbanás történt, ő jól van.

2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

2026. május 14., csütörtök

Nemzetközi szinten mutatták be, hogyan verték át hamis gyógyszerekkel a fogyasztókat nálunk is

Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással számoltak fel – közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol csütörtökön.

A kínai elnökkel tárgyalt Donald Trump: 2026 történelmi év lehet a kínai–amerikai kapcsolatokban

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint 2026 „történelmi jelentőségű mérföldkő” lehet, amely új fejezetet nyithat a kínai–amerikai kapcsolatokban – jelentette csütörtökön a kínai állami média Donald Trump amerikai elnök pekingi tárgyalásairól beszámolva.

2026. május 13., szerda

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél; a kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt – mondta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

2026. május 12., kedd

Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., vasárnap

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

2026. május 07., csütörtök

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

