Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Fotó: Pixabay

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.

Székelyhon

2026. május 12., 12:052026. május 12., 12:05

Rendeletet fogadott el május 8-án az ukrán kormány az egyszerűsített eljárással ukrán állampolgárságot szerző államok listájának módosításáról – adja hírül az Agerpres hírügynökség.

Mint írják, korábban a kezdeti lista csak öt államot tartalmazott – nevezetesen Kanadát, Németországot, Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Csehországot – de a törvénymódosítással hozzáadták Ausztriát, Belgiumot, Bulgáriát, Nagy-Britanniát, Görögországot, Dániát, Észtországot, Írországot, Izlandot, Spanyolországot, Olaszországot, Ciprust, Lettországot, Litvániát, Luxemburgot, Máltát, Hollandiát, Norvégiát, Portugáliát, Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát, Magyarországot, Finnországot, Franciaországot, Horvátországot, Svájcot és Svédországot.

E jogszabály alapján az ukrán állampolgárok második állampolgárságot szerezhetnek anélkül, hogy le kellene mondaniuk ukrán állampolgárságukról.

Külföld
Megdöbbentő dolgot közölt az ügyészség a fiatal lányt kegyetlenül meggyilkoló gyanúsítottról
Zászlórongálás miatt állítottak elő egy székelyudvarhelyi férfit
Hazai közönség előtt búcsúzik a szezontól az FK Csíkszereda
Tarr Zoltán: a Tisza-kormány öt évre visszamenőleg megvizsgálja és feltárja a Bethlen Gábor Alap működését
Erős nemzetközi mezőnyben bizonyítottak a csíki és gyergyói úszók
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
2026. május 10., vasárnap

Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

