Román és magyar állampolgárságot is szerezhetnek az ukránok, anélkül, hogy le kéne mondjanak az eredeti állampolgárságukról

Módosította azon országok listáját, amelyekkel kettős állampolgársági megállapodásokat fogad el Ukrajna. A 29 ország között Románia és Magyarország is megtalálható.
Rendeletet fogadott el május 8-án az ukrán kormány az egyszerűsített eljárással ukrán állampolgárságot szerző államok listájának módosításáról – adja hírül az Agerpres hírügynökség.
Mint írják, korábban a kezdeti lista csak öt államot tartalmazott – nevezetesen Kanadát, Németországot, Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Csehországot – de a törvénymódosítással hozzáadták Ausztriát, Belgiumot, Bulgáriát, Nagy-Britanniát, Görögországot, Dániát, Észtországot, Írországot, Izlandot, Spanyolországot, Olaszországot, Ciprust, Lettországot, Litvániát, Luxemburgot, Máltát, Hollandiát, Norvégiát, Portugáliát, Romániát, Szlovákiát, Szlovéniát, Magyarországot, Finnországot, Franciaországot, Horvátországot, Svájcot és Svédországot.
E jogszabály alapján az ukrán állampolgárok második állampolgárságot szerezhetnek anélkül, hogy le kellene mondaniuk ukrán állampolgárságukról.
