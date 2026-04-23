Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

„Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” – idézte Saková bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség után az MTI is, amelynek közlése szerint ezt a szállítási tervet az ukrán fél még szerdán juttatta el a szlovákiai Transpetrol szállítónak.

és azt az ukrán fél hónapokig nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból, a hivatalos szlovák vélemény szerint, már huzamosabb ideje lehetséges volt.

Robert Fico miniszterelnök többször is kijelentette, hogy a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást politikai okokból állíttatta le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a szállítás újraindítását az országának ígért 90 milliárd eurós háborús kölcsön ellen emelt vétó feloldásától tette függővé.

Az unió tavaly decemberben hagyta jóvá ezt a hitelt, amelyben – az EU által engedélyezett kivétel alapján – Szlovákia, Magyarországgal és Csehországgal együtt, nem vesz részt. A hitel folyósítását korábban Magyarország vétózta meg a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás ukrán leállítása miatt.

A Barátság vezeték leállítása miatt Szlovákia olajszükséghelyzetet kényszerült bevezetni, és különböző válaszintézkedéseket is hozott Ukrajnával szemben. Szerdán Juraj Blanár kül- és európai ügyekért felelős miniszter bejelentette: amennyiben újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszországgal szemben összeállított 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.