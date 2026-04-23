Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

2026. április 23., 11:14

2026. április 23., 11:192026. április 23., 11:19

„Jelenleg a kőolaj szállítása a jóváhagyott tervnek megfelelően zajlik” – idézte Saková bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség után az MTI is, amelynek közlése szerint ezt a szállítási tervet az ukrán fél még szerdán juttatta el a szlovákiai Transpetrol szállítónak.

A Szlovákiába és Magyarországra irányuló kőolajszállítás nagy részét orosz kőolajjal ellátó

Barátság kőolajvezetéken január 27-én állt le a szállítás,

és azt az ukrán fél hónapokig nem indította újra, bár a szállítás műszaki szempontból, a hivatalos szlovák vélemény szerint, már huzamosabb ideje lehetséges volt.

Robert Fico miniszterelnök többször is kijelentette, hogy a Barátság vezetéken történő kőolajszállítást politikai okokból állíttatta le Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki a szállítás újraindítását az országának ígért 90 milliárd eurós háborús kölcsön ellen emelt vétó feloldásától tette függővé.

Az unió tavaly decemberben hagyta jóvá ezt a hitelt, amelyben – az EU által engedélyezett kivétel alapján – Szlovákia, Magyarországgal és Csehországgal együtt, nem vesz részt. A hitel folyósítását korábban Magyarország vétózta meg a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás ukrán leállítása miatt.

A Barátság vezeték leállítása miatt Szlovákia olajszükséghelyzetet kényszerült bevezetni, és különböző válaszintézkedéseket is hozott Ukrajnával szemben. Szerdán Juraj Blanár kül- és európai ügyekért felelős miniszter bejelentette: amennyiben újraindul az orosz kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU Oroszországgal szemben összeállított 20. szankciós csomagját is, amelynek támogatását már korábban is ettől tették függővé.

2026. április 22., szerda

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

2026. április 17., péntek

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

2026. április 17., péntek

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

2026. április 08., szerda

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

2026. április 07., kedd

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

2026. március 20., péntek

Meghalt Chuck Norris

Nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.

2026. március 19., csütörtök

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

2026. március 19., csütörtök

NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

