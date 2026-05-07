Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a „különleges hadművelet” övezetében – ismerteti az MTI.

Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légi indítású nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra-objektumok ellen.