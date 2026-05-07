Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Légicsapás után Kijevben. Ideiglenesen megint leteszik a fegyvert a háborúzó felek. Archív • Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a „különleges hadművelet” övezetében – ismerteti az MTI.

Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légi indítású nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra-objektumok ellen.

A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát.

„Amennyiben az ukrán fegyveres erők megsértik a fegyverszünetet a különleges hadművelet övezetében, valamint megkísérlik támadni az orosz régiók területén található településeket és objektumokat, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői megfelelő válaszlépéseket fognak tenni. Emlékeztetünk továbbá arra, hogy amennyiben a kijevi rezsim megkísérli megakadályozni a Nagy Honvédő Háború győzelmének 81. évfordulójának megünneplését Moszkvában, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői tömeges rakétatámadást mérnek Kijev központjára.

Ismételten figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy idejében elhagyják a várost”

– áll a közleményben.

Az orosz fél idén második alkalommal hirdet ki tűzszünetet. Először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt.

2026. május 06., szerda

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

2026. április 24., péntek

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

2026. április 23., csütörtök

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

2026. április 22., szerda

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

2026. április 18., szombat

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

2026. április 17., péntek

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

2026. április 17., péntek

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

2026. április 08., szerda

Tűzszünet Iránban: megnyílik a Hormuzi-szoros, leállnak az amerikai csapások

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal kedd este. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost.

2026. április 07., kedd

J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

