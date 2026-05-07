Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Légicsapás után Kijevben. Ideiglenesen megint leteszik a fegyvert a háborúzó felek.
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij
Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.
2026. május 07., 22:342026. május 07., 22:34
A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a „különleges hadművelet” övezetében – ismerteti az MTI.
Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légi indítású nagy pontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomáshelyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra-objektumok ellen.
„Amennyiben az ukrán fegyveres erők megsértik a fegyverszünetet a különleges hadművelet övezetében, valamint megkísérlik támadni az orosz régiók területén található településeket és objektumokat, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői megfelelő válaszlépéseket fognak tenni. Emlékeztetünk továbbá arra, hogy amennyiben a kijevi rezsim megkísérli megakadályozni a Nagy Honvédő Háború győzelmének 81. évfordulójának megünneplését Moszkvában, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői tömeges rakétatámadást mérnek Kijev központjára.
– áll a közleményben.
Az orosz fél idén második alkalommal hirdet ki tűzszünetet. Először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt.
