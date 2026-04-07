J.D. Vance Budapesten: az energiaválsággal küzdő európai vezetőknek követniük kellett volna Orbán Viktor példáját

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Mint az Amerikai Egyesült Államok alelnöke fogalmazott: az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját.
Az alelnök az MTI beszámolója szerint kiemelte: az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa sikeres legyen, hogy
Vance leszögezte, hogy ahogy tud, igyekszik segíteni Orbán Viktornak az előtte álló parlamenti választáson.
„Nem kell, hogy a magyarok az Egyesült Államok alelnökére hallgassanak, nem ezért jöttem, de szeretnék üzenetet küldeni, különösen a brüsszeli bürokratáknak, akik mindent megtettek, hogy elnyomják a magyarokat, mert nem szeretik azt a vezetőt, aki kiállt a népéért” – fogalmazott az amerikai alelnök.
