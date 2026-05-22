Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A Kovászna és a Nagy-Bászka vize zavarossá vált, emiatt több településen nem ajánlják a csapvíz fogyasztását
Fotó: Tuchiluș Alex
A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.
A Hydrokov tájékoztatása szerint a Kovászna és a Nagy-Bászka patakokból ellátott településeket érintő probléma az időjárás függvényében akár május 23-ig is fennállhat.
„Viszonylag ritkán fordul elő ilyen helyzet, azonban a város nappali nagy fogyasztása miatt a dekanterek ilyen körülmények között nem bírják az iramot, így
– magyarázták az illetékesek.
A szolgáltató szakemberei dolgoznak a probléma elhárításán, a vizet pedig fertőtlenítik. A Hydrokov vízminőségre vonatkozó mérései alapján a hálózatban lévő víz a fogyaszthatósági paramétereken belül van, azonban arra kéri az érintett települések lakóit, hogy
Az esetleges károk elkerülése érdekében javasolják a lakóknak, hogy:
használat előtt minden esetben ellenőrizzék a víz tisztaságát;
azoknál a háztartási berendezéseknél és fűtési rendszereknél, amelyek közvetlenül a vízhálózatra vannak csatlakoztatva (például bojlerek, kazánok, mosógépek és mosogatógépek), lehetőség szerint kerüljék a használatot;
a hálózatban lévő hordalék lerakódásokat okoz és meghibásodáshoz vezethet, ezért célszerű megvárni a víz teljes letisztulását.
