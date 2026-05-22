Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.

A Hydrokov tájékoztatása szerint a Kovászna és a Nagy-Bászka patakokból ellátott településeket érintő probléma az időjárás függvényében akár május 23-ig is fennállhat.

„Viszonylag ritkán fordul elő ilyen helyzet, azonban a város nappali nagy fogyasztása miatt a dekanterek ilyen körülmények között nem bírják az iramot, így