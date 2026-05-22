Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani

A Kovászna és a Nagy-Bászka vize zavarossá vált, emiatt több településen nem ajánlják a csapvíz fogyasztását • Fotó: Tuchiluș Alex

A Kovászna és a Nagy-Bászka vize zavarossá vált, emiatt több településen nem ajánlják a csapvíz fogyasztását

Fotó: Tuchiluș Alex

A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.

Farkas Orsolya

2026. május 22., 18:302026. május 22., 18:30

A Hydrokov tájékoztatása szerint a Kovászna és a Nagy-Bászka patakokból ellátott településeket érintő probléma az időjárás függvényében akár május 23-ig is fennállhat.

„Viszonylag ritkán fordul elő ilyen helyzet, azonban a város nappali nagy fogyasztása miatt a dekanterek ilyen körülmények között nem bírják az iramot, így

a víz teljes tisztítása jelenleg nem garantálható, hiszen nincsen megfelelő idő az oldott anyagok leülepedésre”

– magyarázták az illetékesek.

A szolgáltató szakemberei dolgoznak a probléma elhárításán, a vizet pedig fertőtlenítik. A Hydrokov vízminőségre vonatkozó mérései alapján a hálózatban lévő víz a fogyaszthatósági paramétereken belül van, azonban arra kéri az érintett települések lakóit, hogy

a biztonság kedvéért ne fogyasszák ivóvízként.

Az esetleges károk elkerülése érdekében javasolják a lakóknak, hogy:

  • használat előtt minden esetben ellenőrizzék a víz tisztaságát;

  • azoknál a háztartási berendezéseknél és fűtési rendszereknél, amelyek közvetlenül a vízhálózatra vannak csatlakoztatva (például bojlerek, kazánok, mosógépek és mosogatógépek), lehetőség szerint kerüljék a használatot;

  • a hálózatban lévő hordalék lerakódásokat okoz és meghibásodáshoz vezethet, ezért célszerű megvárni a víz teljes letisztulását.

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. május 22., péntek

1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére

Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje

A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.

Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet

Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.

Két sarkalatos pont a 2027 januárjától érkező új közalkalmazotti bértörvényben

Az elnöki hivatal pénteken bejelentette, hogy a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ aláírt egy megállapodást, amelyben vállalják, hogy a parlamenti ülésszak végéig elfogadják az új közalkalmazotti bértörvényt.

Kijött a legfrissebb időjárási riasztás pünkösd szombatjának estéig

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A másik román lány holttestét is megtalálták a Németországban összedőlt épület romjai alatt

A görlitzi többlakásos épület összeomlása után eltűntnek nyilvánított mindkét román turista holttestét megtalálták a romok alatt.

Aláírta az Európai Bizottság Románia SAFE-hitelről szóló megállapodását

A hitelszerződés értelmében Románia 16,68 milliárd euró SAFE-forrást használhat fel. Lengyelország után ez a második legnagyobb tagállami keret.

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait honlapján a Sándor-palota péntek reggel.

