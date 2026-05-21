Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.

A megye katasztrófavédelmi felügyelősége szerint a támadás a falu külterületén, egy nehezen megközelíthető helyen történt, mintegy másfél kilométerre a legközelebbi úttól.

Hirdetés

A 72 év körüli férfi eszméleténél volt, amikor a SMURD-egységek a helyszínre érkeztek, de több sebből vérzett.