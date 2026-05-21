Ugyanabban a faluban támadt a medve, ahol két hete megölt egy nőt

Csütörtök délután egy 72 éves férfit megtámadott és megharapott egy medve a Beszterce-Naszód megyei Bükkös (Bichigiu) település külterületén, ahol két héttel ezelőtt egy nőt ölt meg a nagyvad.
A megye katasztrófavédelmi felügyelősége szerint a támadás a falu külterületén, egy nehezen megközelíthető helyen történt, mintegy másfél kilométerre a legközelebbi úttól.
A 72 év körüli férfi eszméleténél volt, amikor a SMURD-egységek a helyszínre érkeztek, de több sebből vérzett.
a helyszínen elsősegélyben részesítik, majd kórházba szállítják – idézi az ISU tájékoztatását az Agerpres.
Két héttel ezelőtt medve ölt meg egy szintén bükkösi 53 éves nőt a falu határában. A hatóságok egy elpusztult tehenet is találtak mellette, amely szintén a nagyvad támadásának nyomait viselte.
Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.
