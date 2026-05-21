Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.
Cseke Attila egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a jelenlegi rendszer – amely az ágyak számát is figyelembe veszi a finanszírozás mértékének megítélésekor – elavult és nem hatékony. Hozzátette:
Rámutatott: az elmúlt 10-11 évben a kórházi ápolás átlagos időtartama egy nappal csökkent – 6,2 napról 5,2 napra –, és ennek a kórházak finanszírozásában is tükröződnie kell, mivel a pácienseket átlagban egy nappal kevesebbet kell kezelni.
A tárca ez ügyben kiadott közleménye szerint az intézkedéscsomag az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformja, amelynek
A csomag három miniszteri rendeletet tartalmaz, amelyek 'jelentős' változásokat fognak hozni a kórházi rendszer működésében. Az egyik a kórházak finanszírozási módjának megváltoztatására, a másik a kórházi struktúrák szervezésének rugalmasabbá tételére, a harmadik az ágyak megyei szinten való, a lakosság tényleges igényeit és a tényleges orvosi tevékenységet alapul vevő elosztására vonatkozik.
a rendelkezésre álló ágyak számát figyelmen kívül hagyva - magyarázza közleményében a minisztérium.
Az új szabályozás értelmében megszűnik az a mechanizmus, amelynek következtében azok a kórházak, amelyek túllépték az Egészségügyi Biztosítópénztárral kötött szerződésben rögzített orvosi szolgáltatások mennyiségét, pénzügyi hátrányba kerültek, annak ellenére, hogy intenzív orvosi tevékenységet folytattak és összetett eseteket kezeltek.
Az orvosok és az egészségügyi személyzet számára a munkájuk és teljesítményük elismerését, a komplex eseteket kezelő kórházak számára plusz támogatást fog biztosítani az intézkedés, ugyanakkor az intézmények nagyobb rugalmassággal kezelhetik a kórházi osztályok és részlegek szervezését – mutat rá a tárca. Egy másik intézkedés értelmében a kórházak akár 23 ággyal létrehozhatnak kórházi osztályokat, míg jelenleg a minimális ágyszám 25.
