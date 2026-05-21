Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Cseke Attila egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a jelenlegi rendszer – amely az ágyak számát is figyelembe veszi a finanszírozás mértékének megítélésekor – elavult és nem hatékony. Hozzátette:

a finanszírozásnak a ténylegesen nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat kell tükröznie, nem pedig a kórházak befogadóképességét.

Rámutatott: az elmúlt 10-11 évben a kórházi ápolás átlagos időtartama egy nappal csökkent – 6,2 napról 5,2 napra –, és ennek a kórházak finanszírozásában is tükröződnie kell, mivel a pácienseket átlagban egy nappal kevesebbet kell kezelni. A tárca ez ügyben kiadott közleménye szerint az intézkedéscsomag az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformja, amelynek

fő célja a finanszírozás betegközpontúvá tétele és a tényleges orvosi ellátásra való összpontosítása.

A csomag három miniszteri rendeletet tartalmaz, amelyek 'jelentős' változásokat fognak hozni a kórházi rendszer működésében. Az egyik a kórházak finanszírozási módjának megváltoztatására, a másik a kórházi struktúrák szervezésének rugalmasabbá tételére, a harmadik az ágyak megyei szinten való, a lakosság tényleges igényeit és a tényleges orvosi tevékenységet alapul vevő elosztására vonatkozik.

Az új finanszírozási modell a kórházaknak nyújtott pénzügyi támogatást a nyújtott egészségügyi szolgáltatások és a kezelt betegek száma alapján határozza meg,

a rendelkezésre álló ágyak számát figyelmen kívül hagyva - magyarázza közleményében a minisztérium. Az új szabályozás értelmében megszűnik az a mechanizmus, amelynek következtében azok a kórházak, amelyek túllépték az Egészségügyi Biztosítópénztárral kötött szerződésben rögzített orvosi szolgáltatások mennyiségét, pénzügyi hátrányba kerültek, annak ellenére, hogy intenzív orvosi tevékenységet folytattak és összetett eseteket kezeltek.

A páciensek számára a reform jobb hozzáférést jelent az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a kórházak pedig ösztönzést kapnak arra, hogy több pácienst kezeljenek és hatékonyabb kezelést nyújtsanak.