Módosít a kórházak finanszírozásának módján az egészségügyi minisztérium

Fotó: gov.ro

Új reformcsomagot jelentett be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtökön, amely megváltoztatja a kórházak finanszírozásának és szervezésének módját.

Székelyhon

2026. május 21., 17:062026. május 21., 17:06

Cseke Attila egy sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a jelenlegi rendszer – amely az ágyak számát is figyelembe veszi a finanszírozás mértékének megítélésekor – elavult és nem hatékony. Hozzátette:

a finanszírozásnak a ténylegesen nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat kell tükröznie, nem pedig a kórházak befogadóképességét.

Rámutatott: az elmúlt 10-11 évben a kórházi ápolás átlagos időtartama egy nappal csökkent – 6,2 napról 5,2 napra –, és ennek a kórházak finanszírozásában is tükröződnie kell, mivel a pácienseket átlagban egy nappal kevesebbet kell kezelni.

A tárca ez ügyben kiadott közleménye szerint az intézkedéscsomag az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformja, amelynek

fő célja a finanszírozás betegközpontúvá tétele és a tényleges orvosi ellátásra való összpontosítása.

A csomag három miniszteri rendeletet tartalmaz, amelyek 'jelentős' változásokat fognak hozni a kórházi rendszer működésében. Az egyik a kórházak finanszírozási módjának megváltoztatására, a másik a kórházi struktúrák szervezésének rugalmasabbá tételére, a harmadik az ágyak megyei szinten való, a lakosság tényleges igényeit és a tényleges orvosi tevékenységet alapul vevő elosztására vonatkozik.

Az új finanszírozási modell a kórházaknak nyújtott pénzügyi támogatást a nyújtott egészségügyi szolgáltatások és a kezelt betegek száma alapján határozza meg,

a rendelkezésre álló ágyak számát figyelmen kívül hagyva - magyarázza közleményében a minisztérium.

Az új szabályozás értelmében megszűnik az a mechanizmus, amelynek következtében azok a kórházak, amelyek túllépték az Egészségügyi Biztosítópénztárral kötött szerződésben rögzített orvosi szolgáltatások mennyiségét, pénzügyi hátrányba kerültek, annak ellenére, hogy intenzív orvosi tevékenységet folytattak és összetett eseteket kezeltek.

A páciensek számára a reform jobb hozzáférést jelent az egészségügyi szolgáltatásokhoz, a kórházak pedig ösztönzést kapnak arra, hogy több pácienst kezeljenek és hatékonyabb kezelést nyújtsanak.

Az orvosok és az egészségügyi személyzet számára a munkájuk és teljesítményük elismerését, a komplex eseteket kezelő kórházak számára plusz támogatást fog biztosítani az intézkedés, ugyanakkor az intézmények nagyobb rugalmassággal kezelhetik a kórházi osztályok és részlegek szervezését – mutat rá a tárca. Egy másik intézkedés értelmében a kórházak akár 23 ággyal létrehozhatnak kórházi osztályokat, míg jelenleg a minimális ágyszám 25.

2026. május 21., csütörtök

Egy milicista Dacia is helyet kapott a helyi rendőrség napján felvonuló járgányok között

A Helyi Rendőrség Napját ünnepelték csütörtökön Székelyudvarhelyen, ahol járműfelvonulást is tartottak. Mindeközben Civium Protect-díjjal ismerték el Balázsi Hajnalka helyi rendőr munkáját, segítőkészségét.

Egyáltalán nem optimista az Európai Bizottság Románia gazdasági növekedését illetően

Az Európai Bizottság (EB) az ősszel becsült 1,1 százalékról 0,1 százalékra módosította csütörtökön közzétett tavaszi prognózisában a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai

Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.

A mélybe zuhant egy lift a bukaresti CFR-palotában, öt embert kórházba szállítottak

A mélybe zuhant egy lift csütörtök reggel a bukaresti CFR-palotában. A liftben heten tartózkodtak, öt embert pedig kórházba szállítottak a baleset következtében.

A búcsú szónokával a fedélzetén indult el a Boldogasszony Zarándokvonat Csíksomlyóra

Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra csütörtök reggel a budapesti Keleti pályaudvarról.

Nem is olyan apró benzindrágítás a búcsú előtt

Miután az elmúlt időszakhoz képest viszonylag hosszú napokig változatlan maradt a benzin ára a román piacvezető Petromnál, a hosszú hétvége előtt ez most változik.

Átlátható vitát kérnek a szakszervezetek az új egységes bértörvényről

A szakszervezeti szövetségek kérik a kormánytól és a munkaügyi minisztériumtól, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek „valós és átlátható” vitát az új egységes bértörvény tervezetéről.

Máris itt a javaslat egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozására

A Béke – Románia az első parlamenti frakció szenátora, Adrian Peiu csütörtökön közölte, hogy egy BÉKE–AUR–PSD alkotta kormány létrehozását támogatnák.

Ebben a tanévben több mint kétezer kilométert gyalogoltak a sepsiszentgyörgyi gyerekek

Gyerekzsivaj pezsdítette fel a borús reggelt Sepsiszentgyörgy főterén, a Lábbusz-program ötödik születésnapján. A gyalogos iskolabuszról az elmúlt években 13 város vett példát, és az ötletgazdák abban bíznak, hogy hamarosan még többen csatlakoznak.

Az egészségügyi szakhatóság is nehéz helyzetbe került a megszorítások miatt

Az alacsony bérek miatt alig van szakemberutánpótlás, nem vonzó a népegészségtan az egészségügyi pályát választók számára. Most viszont a még meglévő személyzetet is karcsúsítania kell a népegészségügyi igazgatóságoknak az állami megszorítások miatt.

