Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató

Az Electrica áramszolgáltató tájékoztatása szerint karbantartási és javítási munkálatok miatt több Maros és Hargita megyei településen is szünetelni fog az áramszolgáltatás a következő két napban.

Marosvásárhelyen csütörtökön 8 és 16 óra között a Kultúrház utca, Kászon utca, Körös utca, Prut utca, Tázló utca, Vasile Lupu utca, Vlegyásza utca, Kukorica utca lakói kell felkészüljenek áramszünetre, és ugyanez várható a Felszabadulás és s Szabadság utca egy részén is.

Ugyancsak csütörtökön 9 és 17 óra között Székelyszentkirály lakói kell erre számítsanak.

Pénteken 9 és 16 óra között áramszünet várható a Maros megyei Bede és Szentháromság falvakban is.