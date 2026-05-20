Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.
2026. május 20., 17:44
Az adótörvénykönyvet módosító 2024/128-as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet szavazattöbbséggel fogadta el a képviselőház – ismerteti az Agerpres.
A törvénymódosító javaslat értelmében a személyi szám (CNP) alapján adózó magánszemélyek számára az e-Factura rendszer használata nem lesz kötelező.
Mentesülnek az e-Factura kötelező használata alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét választották,
valamint a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is.
A tervezetet az RMDSZ is támogatta.
Ezért támogattuk a módosítást: aki szerzői jogdíj alapján kap kifizetést, ne legyen köteles e-Facturát használni és digitális aláírást igényelni” – nyilatkozta a tervezet elfogadása után Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes, ideiglenes mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: a bürokrácia csökkentése a mezőgazdaság területén is kiemelten fontos, ezért támogatták a törvénytervezet előkészítése során azt, hogy a kistermelők és a háztáji gazdaságok, amelyek magánszemélyként, a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét alkalmazva értékesítik termékeiket,
A törvény a Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követően lép érvénybe.
