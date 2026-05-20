Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

Székelyhon

2026. május 20., 17:44

2026. május 20., 17:452026. május 20., 17:45

Az adótörvénykönyvet módosító 2024/128-as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet szavazattöbbséggel fogadta el a képviselőház – ismerteti az Agerpres.

A törvénymódosító javaslat értelmében a személyi szám (CNP) alapján adózó magánszemélyek számára az e-Factura rendszer használata nem lesz kötelező.

  • Mentesülnek az e-Factura kötelező használata alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét választották,

  • valamint a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is.

A tervezetet az RMDSZ is támogatta.

Sok alkotó ember nem vállalkozásként működik. Egy zenész, újságíró, képzőművész, fordító, színész, szerkesztő vagy író gyakran eseti munkát vállal, kisebb honoráriumot kap, sokszor szerzői jogdíj formájában. Nem lenne életszerű, ha nekik is ugyanazt a bürokratikus terhet kellene viselniük, mint egy vállalkozásnak.

Ezért támogattuk a módosítást: aki szerzői jogdíj alapján kap kifizetést, ne legyen köteles e-Facturát használni és digitális aláírást igényelni” – nyilatkozta a tervezet elfogadása után Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes, ideiglenes mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: a bürokrácia csökkentése a mezőgazdaság területén is kiemelten fontos, ezért támogatták a törvénytervezet előkészítése során azt, hogy a kistermelők és a háztáji gazdaságok, amelyek magánszemélyként, a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét alkalmazva értékesítik termékeiket,

június elseje után is mentesüljenek az e-számla használata alól.

A törvény a Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követően lép érvénybe.

A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Forgalomváltozás lesz a marosvásárhelyi Bălcescu utcában

Forgalmi változások lépnek életbe péntektől a Nicolae Bălcescu utcában az útszakasz és a parkolók felújítási munkálatai miatt.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tetemes kártérítést kell fizessenek a bukaresti tömbházrobbanás felelősei

A fővárosi tömbházban tavaly történt robbanás ügyében eddig 176 magán- és jogi személy nyújtott be kártérítési igényt sértett félként, és a nyomozók 55 millió euróig zárlatot rendeltek el a gyanúsítottak és az érintett cégek vagyonára.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

A Ferrariig vezethet az út a megújult Șincai iskolából

Az iskola fennállásának 50. évfordulójára megújult a marosvásárhelyi Gheorghe Șincai Szakképző Líceum. Korszerű műhelyek és laborok várják a diákokat, az intézmény pedig ma már az egyik legnépszerűbb szaklíceum Maros megyében.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló

Egy férfi sérült meg súlyosan szerdán Szeben megyében, miután egy szekérrel egy oszlopnak ütközött, majd a ló az úton vonszolta. Egy nappal korábban egy fiatal állapotos nőt rángatott magával a ló, aki szintén súlyosan megsérült.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!

Május 1. és 31. között lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyszerűen megszabaduljanak azoktól a tárgyaktól, amelyeket már nem használnak, és nem helyezhetők el a hagyományos hulladékgyűjtőkben.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Magyar Péter: hosszabb tűzszünetre és tartós békére van szükség Ukrajnában

Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségeségét hangsúlyozta az orosz–ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök szerdán Varsóban, Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre

A képviselőház hétfőn, a nyugati keresztény pünkösd második napján nem tart üléseket.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Orbán Anita: megkezdődtek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések

Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében – közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook-bejegyzésében.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Országos szintfelmérők: kartoték adat csupán vagy valóban hasznos visszajelzés a diák számára?

Eddig főleg azt nézték a második, negyedik és hatodik osztályosok szintfelmérő tesztjein, hogy tudja-e a gyerek a tananyagot. Idéntől azt is vizsgálnák, tudja-e használni azt a való életben. Az osztálytermi valóság azonban ennél jóval árnyaltabb.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Kormányalakítás: azokkal is egyeztet az államfő, akik első körben kimaradtak

Nicușor Dan államfő csütörtökre a Cotroceni-palotába hívta egyeztetésre az ország gazdasági és politikai helyzetéről az Egységben Romániáért parlamenti frakció, a BÉKE – Románia az első parlamenti frakció és a függetlenek képviselőit.

2026. május 20., szerda

