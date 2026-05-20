Nem lesz kötelező az e-Factura rendszer használata a szerzői jogdíjból jövedelmet szerző magánszemélyeknek

Döntő házként megszavazta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket.

Az adótörvénykönyvet módosító 2024/128-as sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet szavazattöbbséggel fogadta el a képviselőház – ismerteti az Agerpres. A törvénymódosító javaslat értelmében a személyi szám (CNP) alapján adózó magánszemélyek számára az e-Factura rendszer használata nem lesz kötelező. Mentesülnek az e-Factura kötelező használata alól azok a magánszemélyként adózó gazdák is, akik a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét választották,

valamint a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is. A tervezetet az RMDSZ is támogatta.

Sok alkotó ember nem vállalkozásként működik. Egy zenész, újságíró, képzőművész, fordító, színész, szerkesztő vagy író gyakran eseti munkát vállal, kisebb honoráriumot kap, sokszor szerzői jogdíj formájában. Nem lenne életszerű, ha nekik is ugyanazt a bürokratikus terhet kellene viselniük, mint egy vállalkozásnak.

Ezért támogattuk a módosítást: aki szerzői jogdíj alapján kap kifizetést, ne legyen köteles e-Facturát használni és digitális aláírást igényelni" – nyilatkozta a tervezet elfogadása után Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Tánczos Barna ügyvivő miniszterelnök-helyettes, ideiglenes mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: a bürokrácia csökkentése a mezőgazdaság területén is kiemelten fontos, ezért támogatták a törvénytervezet előkészítése során azt, hogy a kistermelők és a háztáji gazdaságok, amelyek magánszemélyként, a mezőgazdasági termelők különleges adózási rendszerét alkalmazva értékesítik termékeiket,

június elseje után is mentesüljenek az e-számla használata alól.