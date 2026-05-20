Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala arról tájékoztat, hogy péntektől ideiglenes forgalmi változások lesznek a Nicolae Bălcescu utcában az útszakasz és a parkolók felújítási munkálatai miatt.

A munkálatok ideje alatt az utca egyirányú lesz a Băneasa utca felől a Szabadság utca irányába, a katonai egység felőli oldalon.

Ugyanakkor a Hadsereg tér felőli oldalt ideiglenesen lezárják az út és a parkolóhelyek korszerűsítése érdekében.

A városháza arra kéri az autósokat, hogy a környék kockaköves parkolóiban ne hagyják járműveiket, hogy a felújítás biztonságosan és zavartalanul haladhasson.