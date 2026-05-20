A román parlamenti képviselőket is hazaengedik magyar pünkösdre

Az alsóház szerdai közleménye szerint azok a képviselők, akik nem most vasárnap ünneplik a pünkösdöt, hétfőn a választókörzetekben tevékenykednek, a többiek számára pedig munkaszüneti nap lesz a jövő hét első napja.

Kedden a hétfői munkanapnak megfelelően alakul majd a program, ülésezik a házbizottság, a frakcióvezetők, a szakbizottságok és a plénum is – írja az Agerpres hírügynökség.