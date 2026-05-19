Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Meghibásodás történt az ivóvízhálózaton, a javítási munkálatok ideje alatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában 8-16 óra között.
A gyergyószentmiklósi Békény utcában meghibásodás történt a vízvezeték-hálózaton. A hiba elhárítása és a szükséges javítási munkálatok miatt május 20-án (szerdán) 08 és 16 óra között szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás az alábbi városrészeken:
Városközpont (a Nagyáruház felőli oldalon)
Fürdő utca
Békény utca (a Dózsa György utcával való kereszteződésig)
„Kérjük az érintett lakosokat, hogy az említett időszakra gondoskodjanak a szükséges ivóvízmennyiségről. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás a lehető leghamarabb helyreáll”– közölte a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
