Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több utcájában

A gyergyószentmiklósi Békény utcában meghibásodás történt a vízvezeték-hálózaton. A hiba elhárítása és a szükséges javítási munkálatok miatt május 20-án (szerdán) 08 és 16 óra között szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás az alábbi városrészeken:

Városközpont (a Nagyáruház felőli oldalon)

Fürdő utca

Békény utca (a Dózsa György utcával való kereszteződésig)

„Kérjük az érintett lakosokat, hogy az említett időszakra gondoskodjanak a szükséges ivóvízmennyiségről. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás a lehető leghamarabb helyreáll”– közölte a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.