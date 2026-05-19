Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

• Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

Székelyhon

2026. május 19., 15:142026. május 19., 15:14

A romkat.ro portál által bemutatott csíkszeredai, csíkbánkfalvi és csíkszenttamási végzősök azok akik idén rászolgáltak erre a feladatra.

A csíkszeredai Urkon Dávid, a teológia osztály végzőse viszi majd a labarumot a csíksomlyói nyeregbe a búcsús szentmisére. Mint a romkat cikkéből kiderül, a fiatalember papnak készül középiskolai tanulmányai befejeztével.

A másik labarumvivő a csíkszenttamási Bíró L. Balázs lesz, az iskola társadalomtudomány-osztályából, aki Kolozsváron, menedzsment szakon szeretne továbbtanulni.

A kisbazilika jelvényt idén a csíkszeredai Bíró E. Balázs viheti, aki szintén a társadalomtudomány osztály végzőse, és aki pszichológia szakra készül a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemre.

A jelvények vivésében a faciger (segítő) vállall szerepet, ők a idén a csíkbánkfalvi György Bálint és a csíkszeredai Kovács Nimród lesznek, akik mindenben segítik a labarum és a kisbazilika jelvény hordozóit.

Az egyházi jelképeket, valamint a velük együtt a nyeregbe tartó papságot és világi vezetőket kordon veszi majd körbe, amit szintén a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, népviseletbe öltözött diákjai hordoznak.

Aki többet szeretne a jelképvivőkről és a búcsús hagyományról olvasni, azoknak a romkat.ro írását ajánljuk.

Csíkszék Csíkszereda Csíksomlyó Csíksomlyói búcsú Pünkösdi búcsú
2026. május 19., kedd

Román vadászgép lőtt le egy ukrán drónt Észtország felett

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.

A legszebb hímzett asztalkendőket keresik

A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.

Úgy tűnik, lesz elég körzeti állatorvos Hargita megyében

Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.

Ekkor mondhatunk búcsút a kétszámjegyű inflációnak a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.

Magyar Péter miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálintot

Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.

Pont lejár búcsúkezdésre a most kiadott időjárási riasztás

Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Búcsús szentmise a Madarasi Hargitán

Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.

A nyár kezdetének időjárásába is betekintést nyújt a négyhetes előrejelzés

Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját

Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.

Elindultak Csíksomlyóra a lovasok a Maros megyei magyarság imaszalagjaival, rajtuk Márton Áron gondolataival

A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.

