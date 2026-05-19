Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

Fotó: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.
A romkat.ro portál által bemutatott csíkszeredai, csíkbánkfalvi és csíkszenttamási végzősök azok akik idén rászolgáltak erre a feladatra.
A csíkszeredai Urkon Dávid, a teológia osztály végzőse viszi majd a labarumot a csíksomlyói nyeregbe a búcsús szentmisére. Mint a romkat cikkéből kiderül, a fiatalember papnak készül középiskolai tanulmányai befejeztével.
A másik labarumvivő a csíkszenttamási Bíró L. Balázs lesz, az iskola társadalomtudomány-osztályából, aki Kolozsváron, menedzsment szakon szeretne továbbtanulni.
A kisbazilika jelvényt idén a csíkszeredai Bíró E. Balázs viheti, aki szintén a társadalomtudomány osztály végzőse, és aki pszichológia szakra készül a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemre.
A jelvények vivésében a faciger (segítő) vállall szerepet, ők a idén a csíkbánkfalvi György Bálint és a csíkszeredai Kovács Nimród lesznek, akik mindenben segítik a labarum és a kisbazilika jelvény hordozóit.
Az egyházi jelképeket, valamint a velük együtt a nyeregbe tartó papságot és világi vezetőket kordon veszi majd körbe, amit szintén a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, népviseletbe öltözött diákjai hordoznak.
Aki többet szeretne a jelképvivőkről és a búcsús hagyományról olvasni, azoknak a romkat.ro írását ajánljuk.
Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt – számolt be a Reuters jelentése nyomán az Agerpres.
A Kárpát-medence egész területéről és a diaszpórából is várják az alkotásokat a második alkalommal meghirdetett hímzett ünnepi asztalkendők pályázatára.
Nem a legvonzóbb manapság a körzeti állatorvosi hivatás, ezért a bizonytalankodókat győzködni kellett, hogy legyen elég jelentkező a megüresedett körzeti állatorvosi helyekre Hargita megyében.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 3,9 százalékról 5,5 százalékra rontotta a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését, 2027 végére pedig 2,9 százalékos inflációval számol – jelentette be kedden Mugur Isărescu.
Miniszterelnök-helyettesnek nevezte ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter kedden. A kormányfő ezt a Facebook-oldalán közölte annak kapcsán, hogy az első hivatalos miniszterelnöki látogatására Lengyelországba utazott.
Az ország régióinak többsége szombat reggelig légköri instabilitásra, jelentős mennyiségű csapadékra és megerősödő szélre vonatkozó figyelmeztetés alatt áll, amelyet kedden adott ki a Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Idén is tartanak búcsús szentmisét pünkösdvasárnap, május 24-én a Madarasi Hargitán.
Többnyire a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékletekre számíthatunk az előttünk álló egy hónapban, nagyobb mennyiségű csapadék az első héten várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.
Nyilvánosságra hozták a kormany.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az Igazságügyi Minisztériumban található.
A csíksomlyói búcsú előtt néhány nappal idén is hagyományos eseménynek adott otthont Harasztkerék: hétfő este a Maros megyei magyar közösségek képviselői átadták az imaszalagokat a lovas zarándoklatnak, hogy elvigyék az imákat Csíksomlyóra.
szóljon hozzá!