Ők viszik idén a labarumot és a bazilikajelvényt a csíksomlyói nyeregbe

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium öt éltanuló és közösségi életben is aktív végzőse hordozhatja a búcsús jelképeket az idei pünkösdi búcsún a hagyományoknak megfelelően.

A romkat.ro portál által bemutatott csíkszeredai, csíkbánkfalvi és csíkszenttamási végzősök azok akik idén rászolgáltak erre a feladatra.

Hirdetés

A csíkszeredai Urkon Dávid, a teológia osztály végzőse viszi majd a labarumot a csíksomlyói nyeregbe a búcsús szentmisére. Mint a romkat cikkéből kiderül, a fiatalember papnak készül középiskolai tanulmányai befejeztével.

A másik labarumvivő a csíkszenttamási Bíró L. Balázs lesz, az iskola társadalomtudomány-osztályából, aki Kolozsváron, menedzsment szakon szeretne továbbtanulni.

A kisbazilika jelvényt idén a csíkszeredai Bíró E. Balázs viheti, aki szintén a társadalomtudomány osztály végzőse, és aki pszichológia szakra készül a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemre.

A jelvények vivésében a faciger (segítő) vállall szerepet, ők a idén a csíkbánkfalvi György Bálint és a csíkszeredai Kovács Nimród lesznek, akik mindenben segítik a labarum és a kisbazilika jelvény hordozóit.

Az egyházi jelképeket, valamint a velük együtt a nyeregbe tartó papságot és világi vezetőket kordon veszi majd körbe, amit szintén a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, népviseletbe öltözött diákjai hordoznak.

Aki többet szeretne a jelképvivőkről és a búcsús hagyományról olvasni, azoknak a romkat.ro írását ajánljuk.