A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

Jogi vita: a kivitelező megvásárolta rögzítéshez szügséges területet, ám azt nem vette át tőle a Salrom

Fotó: Csató Andrea

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 18., 17:432026. május 18., 17:43

Egyenként 5 ezer lejes bírságot szabott ki az építkezési felügyelőség Parajd község polgármesterére, az urbanisztikai referensre, valamint a jegyzőre az egy éve beomlott sóbányánál végzett munkálatok miatt.

Miért kaptak büntetést?

Nyágrus László polgármester a Székelyhonnak részletezte a tudnivalókat. Mint kifejtette, a bányakatasztrófát követően nagyon zavaros időszak következett, amely során napról napra változtak a gond azonnali orvoslása érdekében eszközölt munkálatok tervei. Mindemellett nagyon gyorsan kellett cselekedni. Így történt meg, hogy

bár döntés született a Korond-patak csövekbe tereléséről, az csak később vált világossá, hogy a rendszert miként erősítik meg.

Utóbbiról úgy határoztak, hogy kifeszített láncokkal stabilizálják a csöveket, amelyeket a Sószoros felső részein földbe ásott betontömbökhöz erősítenek, az Országos Sóipari Társaság (Salrom) azonban nem rendelkezett a célnak megfelelő területtel. Ekkor döntött úgy a munkálatokat kivitelező vállalkozó, hogy maga vásárolja meg a szükséges telket azzal a feltétellel, hogy azt később átveszi tőle a Salrom.

Ez azonban nem történt meg, így

jelenleg per zajlik az ügyben a bányavállalat és az építkezési cég között.

A vita során tett feljelentéseket követően vizsgálta meg az építkezési felügyelőség a parajdi községháza által kiadott építkezési engedélyt, amelyben hiányosságokat talált. Azért szabtak ki büntetést az említett személyekre, mert

a dokumentumokat nem egészítették ki a csőrendszer rögzítését célzó munkálatokra vonatkozókkal.

A polgármester ismertette, ha tizenöt napon belül befizetik a büntetést, akkor csak annak felét, vagyis 2500 lejt kell törleszteniük, ezért úgy döntöttek, hogy befizetik a bírságot. Vállalják a felelősséget, amennyiben tévedtek, de ettől függetlenül

óvást nyújtanak be az ügyben.

A polgármester egyébként úgy érzi, hogy a Salrom és a kivitelező közötti jogi viták áldozatává váltak, hiszen ők nem tudták egymás között tisztázni a csőrendszer rögzítéséhez használt területek helyzetét.

Idézet
Az a legnagyobb gond, hogy bár a jogi viták zajlanak, sajnos időközben Parajd helyzete nem javul

– fűzte hozzá keserű szájízzel Nyágrus.

Érvényben maradt a veszélyhelyzet

Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korond-patak elkezdett beszivárogni a parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet Parajdon. A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án ugyanis

újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben.

A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közlése szerint a legutóbb jóváhagyott júniusi határidőig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak számára.

2026. május 18., hétfő

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

2026. május 16., szombat

2026. május 15., péntek

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

2026. május 15., péntek

2026. május 15., péntek

A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

2026. május 15., péntek

2026. május 14., csütörtök

Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

2026. május 14., csütörtök

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 13., szerda

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 12., kedd

