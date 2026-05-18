A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

Jogi vita: a kivitelező megvásárolta rögzítéshez szügséges területet, ám azt nem vette át tőle a Salrom

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 18., 17:432026. május 18., 17:43

Egyenként 5 ezer lejes bírságot szabott ki az építkezési felügyelőség Parajd község polgármesterére, az urbanisztikai referensre, valamint a jegyzőre az egy éve beomlott sóbányánál végzett munkálatok miatt. Miért kaptak büntetést? Nyágrus László polgármester a Székelyhonnak részletezte a tudnivalókat. Mint kifejtette, a bányakatasztrófát követően nagyon zavaros időszak következett, amely során napról napra változtak a gond azonnali orvoslása érdekében eszközölt munkálatok tervei. Mindemellett nagyon gyorsan kellett cselekedni. Így történt meg, hogy

bár döntés született a Korond-patak csövekbe tereléséről, az csak később vált világossá, hogy a rendszert miként erősítik meg.

Utóbbiról úgy határoztak, hogy kifeszített láncokkal stabilizálják a csöveket, amelyeket a Sószoros felső részein földbe ásott betontömbökhöz erősítenek, az Országos Sóipari Társaság (Salrom) azonban nem rendelkezett a célnak megfelelő területtel. Ekkor döntött úgy a munkálatokat kivitelező vállalkozó, hogy maga vásárolja meg a szükséges telket azzal a feltétellel, hogy azt később átveszi tőle a Salrom. Hirdetés Ez azonban nem történt meg, így

jelenleg per zajlik az ügyben a bányavállalat és az építkezési cég között.

A vita során tett feljelentéseket követően vizsgálta meg az építkezési felügyelőség a parajdi községháza által kiadott építkezési engedélyt, amelyben hiányosságokat talált. Azért szabtak ki büntetést az említett személyekre, mert

a dokumentumokat nem egészítették ki a csőrendszer rögzítését célzó munkálatokra vonatkozókkal.

A polgármester ismertette, ha tizenöt napon belül befizetik a büntetést, akkor csak annak felét, vagyis 2500 lejt kell törleszteniük, ezért úgy döntöttek, hogy befizetik a bírságot. Vállalják a felelősséget, amennyiben tévedtek, de ettől függetlenül

óvást nyújtanak be az ügyben.

A polgármester egyébként úgy érzi, hogy a Salrom és a kivitelező közötti jogi viták áldozatává váltak, hiszen ők nem tudták egymás között tisztázni a csőrendszer rögzítéséhez használt területek helyzetét.

Az a legnagyobb gond, hogy bár a jogi viták zajlanak, sajnos időközben Parajd helyzete nem javul

– fűzte hozzá keserű szájízzel Nyágrus. Érvényben maradt a veszélyhelyzet Egy évvel azután, hogy a fölötte folyó Korond-patak elkezdett beszivárogni a parajdi sóbányába, majd teljesen elárasztotta a tárnákat, továbbra is érvényben marad a veszélyhelyzet Parajdon. A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án ugyanis

újabb 30 nappal hosszabbította meg a rendkívüli állapotot, a veszélyhelyzet június 7-éig marad érvényben.