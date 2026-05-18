A mezőgazdaságból élők számára sem lesz kötelező az e-Factura rendszer

Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
A képviselőház költségvetési és pénzügyi bizottsága hétfőn elfogadta a pénzügyminisztérium módosító indítványát, amely mentesíti az e-Factura rendszer kötelező használata alól a szerzői jogdíjból és mezőgazdasági tevékenységből jövedelmet szerző magánszemélyeket, valamint a Romániában működő külföldi kulturális intézeteket és központokat.
A pénzügyminisztérium közleménye szerint a törvénymódosító tervezet értelmében a személyi szám (CNP) alapján adózó magánszemélyek számára az e-Factura rendszer használata nem lesz kötelező.
Mentesülnek a kormányközi megállapodások alapján Romániában működő külföldi kulturális intézetek és központok is, mivel esetükben az adóazonosító hiánya technikai és adminisztratív nehézségeket okoz.
A módosítás azt is lehetővé teszi, hogy töröljék az e-Factura nyilvántartásból azokat, akikre már nem vonatkozik a kötelezettség, vagy nem kívánják használni a rendszert.
Az Agerpres által szemlézett közleményben idézett Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint
az államnak határozottnak kell lennie az adóelkerüléssel szemben,
de észszerűnek és kiszámíthatónak azokkal szemben, akik szabályosan vallják be jövedelmüket.
A törvénymódosító tervezetben felsorolt adófizetői kategóriák számára eredetileg június 1-jétől lett volna kötelező az RO e-Factura használata.
