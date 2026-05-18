Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

A szakember beszámolója szerint a pácienst május 9-én utalták be az aradi megyei sürgősségi kórház fertőzőbeteg-osztályára, miután egy nappal korábban lázas tünetekkel jelentkezett a sürgősségi osztályon. A hantavírus-gyanú felmerülése után

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

A szakemberek szerint feltehetően abból az időszakból származik, amikor a férfi pácienst a vaskohsziklási pszichiátriai kórházban kezelték.

a közegészségügy laboratóriumában elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a fertőzés régebbi eredetű

– ismerteti az Agerpres.

„A férfit május 6-án utalták ki a vaskohsziklási pszichiátriai kórházból, így csak két-három napot töltött otthon, és nem akkor fertőződött meg” – magyarázta az orvos.

A DSP hétfői közleménye szerint a beteg továbbra is kórházi megfigyelés alatt áll, állapota stabil, tudatánál van és együttműködő. A járványügyi vizsgálat szerint életkörülményei is kedvezhettek a fertőzés kialakulásának. Az intézmény ezzel a kórházi kiutalás és az aradi sürgősségi ellátás közötti időszakra, a Bihar megyei Újszentannán töltött két-három napra utalt.

A közegészségügyi igazgatóság emlékeztetett arra, hogy a páciens

a fertőzött rágcsálók vizeletével, nyálával vagy ürülékével szennyezett por belélegzésével,

illetve szennyezett felületek érintésével, majd a kéz szájhoz, orrhoz vagy szemhez érintésével fertőződhet meg.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a legjobb védekezés a maszk és a kesztyű használata olyan zárt, régóta nem használt helyiségek takarításakor, ahol rágcsálók lehetnek.