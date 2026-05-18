Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Fotó: Pixabay

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.

2026. május 18., 17:162026. május 18., 17:16

A szakemberek szerint feltehetően abból az időszakból származik, amikor a férfi pácienst a vaskohsziklási pszichiátriai kórházban kezelték.

A DSP székhelyén Ramona Ghișe infektológus szakorvos válaszolt az újságírók kérdéseire.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

A szakember beszámolója szerint a pácienst május 9-én utalták be az aradi megyei sürgősségi kórház fertőzőbeteg-osztályára, miután egy nappal korábban lázas tünetekkel jelentkezett a sürgősségi osztályon. A hantavírus-gyanú felmerülése után

a közegészségügy laboratóriumában elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a fertőzés régebbi eredetű

– ismerteti az Agerpres.

„A férfit május 6-án utalták ki a vaskohsziklási pszichiátriai kórházból, így csak két-három napot töltött otthon, és nem akkor fertőződött meg” – magyarázta az orvos.

A DSP hétfői közleménye szerint a beteg továbbra is kórházi megfigyelés alatt áll, állapota stabil, tudatánál van és együttműködő. A járványügyi vizsgálat szerint életkörülményei is kedvezhettek a fertőzés kialakulásának. Az intézmény ezzel a kórházi kiutalás és az aradi sürgősségi ellátás közötti időszakra, a Bihar megyei Újszentannán töltött két-három napra utalt.

A közegészségügyi igazgatóság emlékeztetett arra, hogy a páciens

  • a fertőzött rágcsálók vizeletével, nyálával vagy ürülékével szennyezett por belélegzésével,

  • illetve szennyezett felületek érintésével, majd a kéz szájhoz, orrhoz vagy szemhez érintésével fertőződhet meg.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a legjobb védekezés a maszk és a kesztyű használata olyan zárt, régóta nem használt helyiségek takarításakor, ahol rágcsálók lehetnek.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) hétfőn közölte, hogy igazolták a laborvizsgálatok a hantavírus-fertőzést az aradi megyei sürgősségi kórházban kezelt betegnél. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Belföld
2026. május 18., hétfő

Kiengedték a kórházból a kisfiút, aki két napot töltött egyedül az erdőben

Kiengedték hétfőn a kórházból azt az ötéves Szeben megyei gyermeket, aki csaknem két napot töltött egyedül az erdőben, mielőtt megtalálták a keresésére indult hatóságok.

Nem ússzuk meg szárazon: szinte minden nap eshet május második felében

A sokéves átlagnak megfelelő, ugyanakkor változékony időjárás várható május második felében, csapadékra szinten naponta számíthatunk – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat május 18–31. közötti időszakra érvényes előrejelzéséből.

Több mint 700 ezer online dokumentumot bocsátott ki ingyenesen idén az országos kataszteri hivatal

Az idei év első négy hónapjában 737 682 online iratot bocsátott ki ingyenesen az ingatlan- és telektulajdonosoknak az országos kataszteri és ingatlan-nyilvántartási hivatal (ANCPI).

Elindult a jelentkezés a Bolyai Nyári Akadémia továbbképzéseire

Elindult a regisztráció a 34. Bolyai Nyári Akadémia pedagógus-továbbképzéseire, amelyek több helyszínen kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget pedagógusok számára június 29. és július 24. között.

Igazolták a laborvizsgálatok az aradi hantavírus-fertőzést

Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.

Konzultálás az elnökkel: az RMDSZ elnöke nem hiszi, hogy első próbálkozásra meglesz a kormánytöbbség

Nicușor Dan államfő hétfőn konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

