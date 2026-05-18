Hantavírus Aradon: a szakemberek szerint egy régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó

Az Arad megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) szakemberei a hantavírus-fertőzés hétfői bukaresti megerősítése után közölték, hogy a szerológiai vizsgálatok szerint régebbi, krónikussá vált fertőzésről van szó.
2026. május 18., 17:16
A szakemberek szerint feltehetően abból az időszakból származik, amikor a férfi pácienst a vaskohsziklási pszichiátriai kórházban kezelték.
A DSP székhelyén Ramona Ghișe infektológus szakorvos válaszolt az újságírók kérdéseire.
Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.
A szakember beszámolója szerint a pácienst május 9-én utalták be az aradi megyei sürgősségi kórház fertőzőbeteg-osztályára, miután egy nappal korábban lázas tünetekkel jelentkezett a sürgősségi osztályon. A hantavírus-gyanú felmerülése után
– ismerteti az Agerpres.
„A férfit május 6-án utalták ki a vaskohsziklási pszichiátriai kórházból, így csak két-három napot töltött otthon, és nem akkor fertőződött meg” – magyarázta az orvos.
A DSP hétfői közleménye szerint a beteg továbbra is kórházi megfigyelés alatt áll, állapota stabil, tudatánál van és együttműködő. A járványügyi vizsgálat szerint életkörülményei is kedvezhettek a fertőzés kialakulásának. Az intézmény ezzel a kórházi kiutalás és az aradi sürgősségi ellátás közötti időszakra, a Bihar megyei Újszentannán töltött két-három napra utalt.
A közegészségügyi igazgatóság emlékeztetett arra, hogy a páciens
a fertőzött rágcsálók vizeletével, nyálával vagy ürülékével szennyezett por belélegzésével,
illetve szennyezett felületek érintésével, majd a kéz szájhoz, orrhoz vagy szemhez érintésével fertőződhet meg.
A közleményben hangsúlyozták, hogy a legjobb védekezés a maszk és a kesztyű használata olyan zárt, régóta nem használt helyiségek takarításakor, ahol rágcsálók lehetnek.
Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) hétfőn közölte, hogy igazolták a laborvizsgálatok a hantavírus-fertőzést az aradi megyei sürgősségi kórházban kezelt betegnél. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.
Az eredmények szerint a beteg az Európában terjedő vírustörzset kapta el, a megbetegedésnek tehát nincs köze az óceánjáró fedélzetén azonosított Andes-hantavírushoz, amely kizárólag Dél-Amerikában terjed.
