Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen, majd a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ következne – derül ki a CURS május 1–14. között készült felmérésének vasárnap ismertetett eredményeiből.

A közvélemény-kutatás szerint Romániának előrehozott választásokra van szüksége – ezt a válaszadók 56 százaléka gondolja így, míg a megkérdezettek 41 százaléka ellenezné ezt a megoldást; az eredmény arra utal, hogy jelentős a politikai helyzet megváltoztatására kényszerítő nyomás.

Az adatok szerint a választópolgárok 32 százaléka az AUR-ra szavazna, ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat. A PSD a szavazatok 24 százalékát, a PNL a voksok 20 százalékát szerezné meg.

A Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) 10 százalék, az RMDSZ-re 5 százalék, a PNRR-Piedone pártra 4 százalék, az SOS Románia pártra 3 százalék szavazna. A választópolgárok 2 százaléka egyébre voksolna.

A válaszadók többsége azt állítja, hogy ideológiai szempontból a kereszténydemokrata (29 százalék) és a nacionalista (24 százalék) irányzatokhoz áll közel. 16 százalék szociáldemokratának, 12 százalék liberálisnak, 10 százalék pedig a progresszív irányzathoz tartozónak tartja magát. Az adatok a román választók túlnyomórészt konzervatív orientációját jelzik,