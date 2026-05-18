Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

Mit hozna ténylegesen egy előrehozott választás?

Mit hozna ténylegesen egy előrehozott választás?

Fotó: Haáz Vince

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen, majd a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ következne – derül ki a CURS május 1–14. között készült felmérésének vasárnap ismertetett eredményeiből.

Székelyhon

2026. május 18., 09:112026. május 18., 09:11

A közvélemény-kutatás szerint Romániának előrehozott választásokra van szüksége – ezt a válaszadók 56 százaléka gondolja így, míg a megkérdezettek 41 százaléka ellenezné ezt a megoldást; az eredmény arra utal, hogy jelentős a politikai helyzet megváltoztatására kényszerítő nyomás.

Az adatok szerint a választópolgárok 32 százaléka az AUR-ra szavazna, ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat. A PSD a szavazatok 24 százalékát, a PNL a voksok 20 százalékát szerezné meg.

A Mentsétek meg Romániát Szövetségre (USR) 10 százalék, az RMDSZ-re 5 százalék, a PNRR-Piedone pártra 4 százalék, az SOS Románia pártra 3 százalék szavazna. A választópolgárok 2 százaléka egyébre voksolna.

A válaszadók többsége azt állítja, hogy ideológiai szempontból a kereszténydemokrata (29 százalék) és a nacionalista (24 százalék) irányzatokhoz áll közel. 16 százalék szociáldemokratának, 12 százalék liberálisnak, 10 százalék pedig a progresszív irányzathoz tartozónak tartja magát. Az adatok a román választók túlnyomórészt konzervatív orientációját jelzik,

egy gazdasági bizonytalanság és politikai instabilitás által jellemzett kontextusban

– írja az Agerpres hírügynökség a közvélemény-kutatás készítőinek magyarázatára hivatkozva.

A CURS felmérése 1664 fős mintán készült, ±2,4 százalékos hibahatárral.

2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

Közvitára bocsátotta a közlekedési minisztérium a július 1-jétől érvényes járműkategóriánkénti úthasználati díjat (rovinieta) szabályozó rendelettervezetet. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

2026. május 16., szombat

