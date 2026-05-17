Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Fotó: Gov.ro
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.
2026. május 17., 13:24
Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Cotroceni-palotában:
9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD),
10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR),
11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL),
12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR),
13 órától az RMDSZ-szel,
14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával,
15 órától az SOS Romániával,
16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő.
A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolojan vezette kormány megbukott.
Az alkotmány értelmében az államfő az elnöki hivatalban tartott egyeztetések után jelöli ki a miniszterelnök-jelöltet, akinek tíz napon belül kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a teljes miniszterlistára. A kormány beiktatásáról minősített többséggel döntenek a képviselők és szenátorok – ismerteti az Agerpres.
Nicușor Dan pénteken közölte: a hétfői egyeztetéseken a pártoktól azt fogja kérdezni, hogy milyen parlamenti többséget tud felmutatni, függetlenül attól, hogy többségi, kisebbségi vagy technokrata kormány alakulna. Hangsúlyozta azt is, hogy
és nem számol olyan kisebbségi kormánnyal, amelyet az AUR a parlamentből támogat.
A hétfői cotroceni-i konzultációk abból a kérdésből indulnak majd ki, hogy milyen kormánytöbbséget javasolnak a parlamenti pártok, legyen szó „teljes értékű”, kisebbségi vagy technokrata kabinetről – jelentette ki Nicușor Dan, Románia elnöke.
