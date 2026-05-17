Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a következő menetrend szerint zajlanak a konzultációk a Cotroceni-palotában:

9 órától a Szociáldemokrata Párttal (PSD),

10 órától a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR),

11 órától a Nemzeti Liberális Párttal (PNL),

12 órától a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR),

13 órától az RMDSZ-szel,

14 órától a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával,

15 órától az SOS Romániával,

16 órától pedig a Fiatal Emberek Pártjával (POT) egyeztet az államfő.

A konzultációkra azért van szükség, mert május 5-én a parlament megszavazta a PSD, az AUR és a Béke – Románia az első frakció közös bizalmatlansági indítványát, és az Ilie Bolojan vezette kormány megbukott.

Az alkotmány értelmében az államfő az elnöki hivatalban tartott egyeztetések után jelöli ki a miniszterelnök-jelöltet, akinek tíz napon belül kell bizalmat kérnie a parlamenttől a kormányprogramra és a teljes miniszterlistára. A kormány beiktatásáról minősített többséggel döntenek a képviselők és szenátorok – ismerteti az Agerpres.

Nicușor Dan pénteken közölte: a hétfői egyeztetéseken a pártoktól azt fogja kérdezni, hogy milyen parlamenti többséget tud felmutatni, függetlenül attól, hogy többségi, kisebbségi vagy technokrata kormány alakulna. Hangsúlyozta azt is, hogy