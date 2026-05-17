A tökéletes pázsit lehet a kert legnagyobb hibája

Pár napnyi erős napsütés, és máris elcsúnyul a szép pázsit
Fotó: Tuchiluș Alex
Azt, hogy egy pázsit, egy gyepes rész a kertünkben mikor szép, az elmúlt korszakban tanultuk meg. Ma más a szép, mert megváltozott körülöttünk a világ, állítja az ökológus. Ezért időszerű a Vágatlan május mozgalom. De mit is jelent ez?
A kezdeményezés 2019-ben indult az Egyesült Királyságban, a Plantlife nevű botanikai és természetvédelmi szervezet kampányaként. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy
A mozgalom gyorsan elterjedt más országokban is: Németországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban és később Közép-Európában is, cégek, önkormányzatok és magánszemélyek is csatlakoztak hozzá.
Magyarországon 2022-ben karolták fel a kezdeményezést, mely szerint májusban pihentetni kell a kaszát és a fűnyírót. Igazán széles körben azonban az utóbbi két évben kezdett ismertté válni, ugyanis az aszályhelyzet súlyosbodott, és több önkormányzat is csatlakozott, továbbá országos politikai szereplők is támogatni kezdték a célkitűzést.
A rovarok paradicsoma. Jó ez nekünk? Több a mellette szóló érv, mint az ellene
Fotó: Tuchiluș Alex
Többek között Sepsiszentgyörgy testvérvárosa, Veszprém is átállt idéntől „”, vagyis a városi zöldövezetek egy részén csökkentik a kaszálások számát, de a közlekedésbiztonság érdekében a frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet.
Kis időeltolódással Romániában, Székelyföldön is egyre bátrabban kiállnak a „forradalmi” nézet mellett a környezetbarátok, akik még mindig jelentős kisebbségben vannak azok mellett, akik azt mondják,
vagy védje mindenki más a bogarakat, nekem nincs szükségem rájuk”. Ezzel a szemlélettel magunk alatt vágjuk a fát, nyomatékosította Vizauer Csaba, Csíkszeredában élő szabadúszó ökológus, akit arra kértünk, vegye sorba a Vágatlan május mellett, esetleg az ellene szóló érveket.
Vizauer Csaba szerint differenciálni kell a kérdést, hiszen – bár egész Székelyföldön érezhető az általánosan szárazabb időjárás, még ha most éppen esős napokat is élünk – az állattartóknak nem kérdés, hogy kell-e kaszálni vagy sem:
A városokban azonban, vagy az emberek saját kertjében meg kellene fontolni a szemléletváltást, hiszen ha túl rövidre vágjuk a füvet, megszüntetjük talajárnyékoló funkcióját, így megágyazunk a felső talajréteg kiszáradásának. Ennek következménye – a kisárgult fű mellett – az lesz, hogy
leromlik a talaj mikroklímája,
kipusztul belőle az élet,
a lebontó mikroorganizmusok, a bogarak eltűnnek,
ugyanakkor a beporzók rovarközösségét táplálék, virágok nélkül hagyjuk,
és ezzel egyidőben a madaraknak is kevesebb lesz a tápláléka.
„Annál rosszabbat, mint hogy a kertekben olyan füves részeket alakítunk ki, mint amilyen a focipályákon van, és tujákat ültetünk, nem is csinálhatnánk. Az egynemű, egyfajta fűvel tönkretesszük a biodiverzitást. Ennél sokkal rosszabb azonban, hogy ezzel megfosztjuk gyerekeinket attól a lehetőségtől, hogy érintkezésbe kerüljenek a természettel (virágokkal, bogarakkal, méhekkel, madarakkal) és azt megfigyeljék. Ez egy
és ennek a természettől való elszakadásnak sok az egészségügyi következménye (például allergiák) és a mentális jóllétre is negatívan hat. Nagyon szükséges lenne átnevelni a következő generációt arra, hogy a kicsit magasabb, virágos fű – például amiben sárgállik a pitypang – az nem csúnya.
Ökológus interjúalanyunk, akinek szűkebb szakterülete a lepkekutatás, természetesen nem hallgatta el azt sem, hogy a lepkék száma is drasztikusan csökkent szerte a világon – nemcsak a kaszálásnak köszönhetően, de ez is az egyik ok, ugyanis egyre nagyobb felületeket lebetonoznak, sok vegyszert használnak a mezőgazdaságban stb.
Fotó: Tuchiluș Alex
„Jó lenne tudatosítani, hogy vigyázzunk a körülöttünk lévő élőlényekre, mert a tudomány ismeri azt a jelenséget, hogy változó alapszindróma: ez arról szól, hogy minden generációnak az a természetes, amibe ő beleszületik. Nekünk még az a természetes, hogy körülöttünk sok a virág, a madár, az erdei állat, de a mai fiatalok, gyerekek a szegényesebb környezethez, természethez szoknak hozzá. Ez egy értékvesztési folyamat. És ez még abban is megmutatkozik – egy angliai példa alapján –, hogy az új nemzedékek által írt irodalomban egyre kevesebb a növényekre, élővilágra vonatkozó szó” – osztotta meg az elgondolkodtató kutatási eredményt az ökológus.
Mindamellett Vizauer Csaba nem tagadja, hogy időnként egyes területeken létjogosultsága van annak is, hogy a füvet – főleg az egynemű, nagy biomasszát termelő gyepet – többször kaszálják.
Szabadidős övezetekben a kullancsveszély is indokolhatja a gyakoribb nyírást, de az egyensúlyra való törekvés ekkor is indokolt lehet, illetve „érdemes lenne elkülöníteni területeket: ahol májusban kaszálunk, ott kutya-gyerek mászkálhat, és olyan területeken, ahol nem kaszálunk májusban, oda csak saját felelősségre engedni be kutyát vagy gyereket”, egészítette ki az elmondottakat a szakember.
