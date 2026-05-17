A tökéletes pázsit lehet a kert legnagyobb hibája

Pár napnyi erős napsütés, és máris elcsúnyul a szép pázsit

Pár napnyi erős napsütés, és máris elcsúnyul a szép pázsit

Fotó: Tuchiluș Alex

Azt, hogy egy pázsit, egy gyepes rész a kertünkben mikor szép, az elmúlt korszakban tanultuk meg. Ma más a szép, mert megváltozott körülöttünk a világ, állítja az ökológus. Ezért időszerű a Vágatlan május mozgalom. De mit is jelent ez?

Bodor Tünde

2026. május 17., 14:022026. május 17., 14:02

A kezdeményezés 2019-ben indult az Egyesült Királyságban, a Plantlife nevű botanikai és természetvédelmi szervezet kampányaként. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy

a túl gyakori fűnyírás jelentősen csökkenti a vadvirágok és a beporzó rovarok életterét.

A mozgalom gyorsan elterjedt más országokban is: Németországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban és később Közép-Európában is, cégek, önkormányzatok és magánszemélyek is csatlakoztak hozzá.

Magyarországon 2022-ben karolták fel a kezdeményezést, mely szerint májusban pihentetni kell a kaszát és a fűnyírót. Igazán széles körben azonban az utóbbi két évben kezdett ismertté válni, ugyanis az aszályhelyzet súlyosbodott, és több önkormányzat is csatlakozott, továbbá országos politikai szereplők is támogatni kezdték a célkitűzést.

Többek között Sepsiszentgyörgy testvérvárosa, Veszprém is átállt idéntől „a klímaadaptív gyepgazdálkodásra”, vagyis a városi zöldövezetek egy részén csökkentik a kaszálások számát, de a közlekedésbiztonság érdekében a frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet.

Kis időeltolódással Romániában, Székelyföldön is egyre bátrabban kiállnak a „forradalmi” nézet mellett a környezetbarátok, akik még mindig jelentős kisebbségben vannak azok mellett, akik azt mondják,

más csinálja, ahogy akarja, az én kertemben angol pázsit lesz,

vagy védje mindenki más a bogarakat, nekem nincs szükségem rájuk”. Ezzel a szemlélettel magunk alatt vágjuk a fát, nyomatékosította Vizauer Csaba, Csíkszeredában élő szabadúszó ökológus, akit arra kértünk, vegye sorba a Vágatlan május mellett, esetleg az ellene szóló érveket.

Meg kellene fontolni a szemléletváltást

Vizauer Csaba szerint differenciálni kell a kérdést, hiszen – bár egész Székelyföldön érezhető az általánosan szárazabb időjárás, még ha most éppen esős napokat is élünk – az állattartóknak nem kérdés, hogy kell-e kaszálni vagy sem:

az állatoknak szükségük van a friss fűre.

A városokban azonban, vagy az emberek saját kertjében meg kellene fontolni a szemléletváltást, hiszen ha túl rövidre vágjuk a füvet, megszüntetjük talajárnyékoló funkcióját, így megágyazunk a felső talajréteg kiszáradásának. Ennek következménye – a kisárgult fű mellett – az lesz, hogy

  • leromlik a talaj mikroklímája,

  • kipusztul belőle az élet,

  • a lebontó mikroorganizmusok, a bogarak eltűnnek,

  • ugyanakkor a beporzók rovarközösségét táplálék, virágok nélkül hagyjuk,

  • és ezzel egyidőben a madaraknak is kevesebb lesz a tápláléka.

„Annál rosszabbat, mint hogy a kertekben olyan füves részeket alakítunk ki, mint amilyen a focipályákon van, és tujákat ültetünk, nem is csinálhatnánk. Az egynemű, egyfajta fűvel tönkretesszük a biodiverzitást. Ennél sokkal rosszabb azonban, hogy ezzel megfosztjuk gyerekeinket attól a lehetőségtől, hogy érintkezésbe kerüljenek a természettel (virágokkal, bogarakkal, méhekkel, madarakkal) és azt megfigyeljék. Ez egy

veszélyes trend, mert nem tanulják meg, mit jelent a természet,

és ennek a természettől való elszakadásnak sok az egészségügyi következménye (például allergiák) és a mentális jóllétre is negatívan hat. Nagyon szükséges lenne átnevelni a következő generációt arra, hogy a kicsit magasabb, virágos fű – például amiben sárgállik a pitypang – az nem csúnya.

Csak egy kicsit kellene változtatni, legalább egy részen meghagyni a kertekben a nagyobbacska füvet, vagy egy kicsit magasabbra állítani a fűnyíró vágókését.”

Ökológus interjúalanyunk, akinek szűkebb szakterülete a lepkekutatás, természetesen nem hallgatta el azt sem, hogy a lepkék száma is drasztikusan csökkent szerte a világon – nemcsak a kaszálásnak köszönhetően, de ez is az egyik ok, ugyanis egyre nagyobb felületeket lebetonoznak, sok vegyszert használnak a mezőgazdaságban stb.

„Jó lenne tudatosítani, hogy vigyázzunk a körülöttünk lévő élőlényekre, mert a tudomány ismeri azt a jelenséget, hogy változó alapszindróma: ez arról szól, hogy minden generációnak az a természetes, amibe ő beleszületik. Nekünk még az a természetes, hogy körülöttünk sok a virág, a madár, az erdei állat, de a mai fiatalok, gyerekek a szegényesebb környezethez, természethez szoknak hozzá. Ez egy értékvesztési folyamat. És ez még abban is megmutatkozik – egy angliai példa alapján –, hogy az új nemzedékek által írt irodalomban egyre kevesebb a növényekre, élővilágra vonatkozó szó” – osztotta meg az elgondolkodtató kutatási eredményt az ökológus.

Van, ahol indokolt lehet a gyakoribb kaszálás

Mindamellett Vizauer Csaba nem tagadja, hogy időnként egyes területeken létjogosultsága van annak is, hogy a füvet – főleg az egynemű, nagy biomasszát termelő gyepet – többször kaszálják.

Szabadidős övezetekben a kullancsveszély is indokolhatja a gyakoribb nyírást, de az egyensúlyra való törekvés ekkor is indokolt lehet, illetve „érdemes lenne elkülöníteni területeket: ahol májusban kaszálunk, ott kutya-gyerek mászkálhat, és olyan területeken, ahol nem kaszálunk májusban, oda csak saját felelősségre engedni be kutyát vagy gyereket”, egészítette ki az elmondottakat a szakember.

A rovat további cikkei

2026. május 17., vasárnap

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

2026. május 17., vasárnap

2026. május 16., szombat

Aki többet szennyez, többet fizet: változhat az útdíj kiszámításának módja

Közvitára bocsátotta a közlekedési minisztérium a július 1-jétől érvényes járműkategóriánkénti úthasználati díjat (rovinieta) szabályozó rendelettervezetet. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Eurómilliárdokat veszíthet el Románia a reformok késlekedése miatt

Dragoș Pîslaru beruházásokért és európai projektekért felelős ügyvivő miniszter szombaton kijelentette, hogy megvan a terve a helyreállítási terv (PNRR) teljes vissza nem térítendő keretének lehívására.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Árvízriasztás: háromszéki folyó is kiléphet a medréből

Másodfokú (narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 8 megye, és elsőfokú riasztást 22 megye folyóinak vízgyűjtő területére.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Földrengéssel indult a hétvége Székelyföld közelében

A Richter-skála szerint 3,5-as erősségű földrengés történt szombaton 8 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Bolojan nem akar a PSD-vel kormányozni, 2028-ra építene alternatívát

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) rövid távú célja egy olyan kormányzati konstrukció kialakítása, amelyben felelősséget vállal, középtávon pedig 2028-ra politikai alternatívát akar felépíteni.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Kárpátaljai gyermekotthonnak adományozza végkielégítését Orbán Viktor

Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést.

2026. május 16., szombat

2026. május 16., szombat

Összezár a PNL és az USR a kormányalakítási egyeztetések előtt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökével, Ilie Bolojannal tárgyalt szombaton Temesváron a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dominic Fritz.

2026. május 16., szombat

