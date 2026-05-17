A tökéletes pázsit lehet a kert legnagyobb hibája

Azt, hogy egy pázsit, egy gyepes rész a kertünkben mikor szép, az elmúlt korszakban tanultuk meg. Ma más a szép, mert megváltozott körülöttünk a világ, állítja az ökológus. Ezért időszerű a Vágatlan május mozgalom. De mit is jelent ez?

Bodor Tünde 2026. május 17., 14:022026. május 17., 14:02

A kezdeményezés 2019-ben indult az Egyesült Királyságban, a Plantlife nevű botanikai és természetvédelmi szervezet kampányaként. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy

a túl gyakori fűnyírás jelentősen csökkenti a vadvirágok és a beporzó rovarok életterét.

A mozgalom gyorsan elterjedt más országokban is: Németországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban és később Közép-Európában is, cégek, önkormányzatok és magánszemélyek is csatlakoztak hozzá. Magyarországon 2022-ben karolták fel a kezdeményezést, mely szerint májusban pihentetni kell a kaszát és a fűnyírót. Igazán széles körben azonban az utóbbi két évben kezdett ismertté válni, ugyanis az aszályhelyzet súlyosbodott, és több önkormányzat is csatlakozott, továbbá országos politikai szereplők is támogatni kezdték a célkitűzést.

Fotó: Tuchiluș Alex

Többek között Sepsiszentgyörgy testvérvárosa, Veszprém is átállt idéntől „a klímaadaptív gyepgazdálkodásra”, vagyis a városi zöldövezetek egy részén csökkentik a kaszálások számát, de a közlekedésbiztonság érdekében a frekventált helyeken továbbra is rendszeresen nyírják a füvet. Kis időeltolódással Romániában, Székelyföldön is egyre bátrabban kiállnak a „forradalmi” nézet mellett a környezetbarátok, akik még mindig jelentős kisebbségben vannak azok mellett, akik azt mondják,

más csinálja, ahogy akarja, az én kertemben angol pázsit lesz,

vagy védje mindenki más a bogarakat, nekem nincs szükségem rájuk”. Ezzel a szemlélettel magunk alatt vágjuk a fát, nyomatékosította Vizauer Csaba, Csíkszeredában élő szabadúszó ökológus, akit arra kértünk, vegye sorba a Vágatlan május mellett, esetleg az ellene szóló érveket. Meg kellene fontolni a szemléletváltást Vizauer Csaba szerint differenciálni kell a kérdést, hiszen – bár egész Székelyföldön érezhető az általánosan szárazabb időjárás, még ha most éppen esős napokat is élünk – az állattartóknak nem kérdés, hogy kell-e kaszálni vagy sem:

az állatoknak szükségük van a friss fűre.

A városokban azonban, vagy az emberek saját kertjében meg kellene fontolni a szemléletváltást, hiszen ha túl rövidre vágjuk a füvet, megszüntetjük talajárnyékoló funkcióját, így megágyazunk a felső talajréteg kiszáradásának. Ennek következménye – a kisárgult fű mellett – az lesz, hogy leromlik a talaj mikroklímája,

kipusztul belőle az élet,

a lebontó mikroorganizmusok, a bogarak eltűnnek,

ugyanakkor a beporzók rovarközösségét táplálék, virágok nélkül hagyjuk,

és ezzel egyidőben a madaraknak is kevesebb lesz a tápláléka. „Annál rosszabbat, mint hogy a kertekben olyan füves részeket alakítunk ki, mint amilyen a focipályákon van, és tujákat ültetünk, nem is csinálhatnánk. Az egynemű, egyfajta fűvel tönkretesszük a biodiverzitást. Ennél sokkal rosszabb azonban, hogy ezzel megfosztjuk gyerekeinket attól a lehetőségtől, hogy érintkezésbe kerüljenek a természettel (virágokkal, bogarakkal, méhekkel, madarakkal) és azt megfigyeljék. Ez egy

veszélyes trend, mert nem tanulják meg, mit jelent a természet,

és ennek a természettől való elszakadásnak sok az egészségügyi következménye (például allergiák) és a mentális jóllétre is negatívan hat. Nagyon szükséges lenne átnevelni a következő generációt arra, hogy a kicsit magasabb, virágos fű – például amiben sárgállik a pitypang – az nem csúnya.

Csak egy kicsit kellene változtatni, legalább egy részen meghagyni a kertekben a nagyobbacska füvet, vagy egy kicsit magasabbra állítani a fűnyíró vágókését.”

Ökológus interjúalanyunk, akinek szűkebb szakterülete a lepkekutatás, természetesen nem hallgatta el azt sem, hogy a lepkék száma is drasztikusan csökkent szerte a világon – nemcsak a kaszálásnak köszönhetően, de ez is az egyik ok, ugyanis egyre nagyobb felületeket lebetonoznak, sok vegyszert használnak a mezőgazdaságban stb.

