Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Székelyhon 2026. május 17., 14:462026. május 17., 14:46

Viharosra fordult az idő az elmúlt napokban Romániában, a meteorológusok szombaton narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adtak ki az ország nagy részére, felhőszakadásokra, jégesőre és viharos szélre figyelmeztetve. Az instabil időjáráshoz lehűlés is társul, különösen a déli és délnyugati régiókban, ahol

a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál alacsonyabb lesz.

Elena Mateescu szerint a nyárias hőmérsékletekre a jövő hét közepéig várnunk kell. Hirdetés „Ez a lehűlés a jövő héten is érezhető lesz, legalább a hét közepéig, amikor a legmagasabb hőmérsékletek általában 14 és 19–20 fok között mozognak majd.

Csak a jövő hét második felétől lehet felmelegedésre számítani,