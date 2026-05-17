Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

Ezek közül 24,68 millió volt alkalmas készpénzfelvételre is, 5,06 százalékkal több, mint hat hónappal korábban.

Ugyanakkor 2025. december 31-én a belföldi pénzforgalmi szolgáltatók által működtetett ATM-ek száma 11 136 volt, ami 1108-cal haladta meg a júniusi szintet.

A POS-terminálok száma hat hónap alatt 161 396-tal 729 408-ra nőtt, míg az EFTPOS-pontok száma 685 731-re emelkedett, ami 120 300-as növekedést jelentett júniushoz képest – ismerteti az adatokat az Agerpres.