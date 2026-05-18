Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

A Hargita megyei tűzoltóság újra medve jelenlétére figyelmeztette a lakosságot a Ro-Alert rendszeren keresztül Korondon vasárnap este kilenc óra után.

Nem sokra rá Székelyudvarhelyen is a vadállatok miatt riasztották a hatóságokat.

Még este tíz óra előtt Csíkszentdomokoson is feltűnt egy medve, ebben az esetben is Ro-Alerten figyelmeztették a lakosságot a veszélyre.