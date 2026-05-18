Fotó: Székelyhon
A csíksomlyói búcsú évről évre százezreket vonz. Idén a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megosszák a búcsú hangulatát megörökítő felvételeiket – legyen szó akár az idei eseményen, akár korábbi években készült képekről –, és értékes nyereményekért versenybe szálljanak a Csíksomlyói búcsú képekben című fotójáték keretében.
2026. május 18., 09:002026. május 18., 09:00
A Székelyhon játéka május 18. és 25. között zajlik, a nevezési időszak pedig május 24-ig, pünkösd vasárnapjáig tart. A részvétel egyszerű: a csíksomlyói pünkösdi búcsúban készített fotókat a foto.szekelyhon.ro oldalra kell feltölteni. A regisztrációs időszak lezárulta után a fotófeltöltők között két szerencsés nyertest sorsolunk ki.
Játékunk nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők megmutassák saját szemszögükből a csíksomlyói búcsú meghatározó pillanatait, hanem arra is, hogy értékes ajándékokkal gazdagodjanak.
A nyeremények között szerepel egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvány, amelyet a Gránit Bank ajánlott fel, valamint egy 600 watt teljesítményű, 30 centiméteres vágásszélességű elektromos fűkasza a Pal Forex Company jóvoltából.
hiszen minden kép egy-egy személyes történetet is hordoz.
A játék szabályzata itt érhető el.
