Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Csíksomlyói búcsú képekben

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíksomlyói búcsú évről évre százezreket vonz. Idén a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy megosszák a búcsú hangulatát megörökítő felvételeiket – legyen szó akár az idei eseményen, akár korábbi években készült képekről –, és értékes nyereményekért versenybe szálljanak a Csíksomlyói búcsú képekben című fotójáték keretében.

Székelyhon

2026. május 18., 09:002026. május 18., 09:00

2026. május 18., 09:482026. május 18., 09:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Székelyhon játéka május 18. és 25. között zajlik, a nevezési időszak pedig május 24-ig, pünkösd vasárnapjáig tart. A részvétel egyszerű: a csíksomlyói pünkösdi búcsúban készített fotókat a foto.szekelyhon.ro oldalra kell feltölteni. A regisztrációs időszak lezárulta után a fotófeltöltők között két szerencsés nyertest sorsolunk ki.

Minden kép egy-egy személyes történet

Játékunk nemcsak arra ad lehetőséget, hogy a résztvevők megmutassák saját szemszögükből a csíksomlyói búcsú meghatározó pillanatait, hanem arra is, hogy értékes ajándékokkal gazdagodjanak.

A nyeremények között szerepel egy 400 lejes eMAG vásárlási utalvány, amelyet a Gránit Bank ajánlott fel, valamint egy 600 watt teljesítményű, 30 centiméteres vágásszélességű elektromos fűkasza a Pal Forex Company jóvoltából.

Arra biztatjuk önöket, hogy osszák meg a búcsú legszebb, legmeghatóbb vagy legkülönlegesebb pillanatait,

hiszen minden kép egy-egy személyes történetet is hordoz.

A játék támogatói

„A Gránit Banknál hiszünk benne, hogy a bankolás lehet egyszerű, gyors és kényelmes – fiókba járás nélkül. Magyar tulajdonú digitális bankként szolgáltatásaink online elérhetőek – a számlanyitástól kezdve a betétlekötésen át az akár piaci középárfolyamon történő devizaváltásig. Modern mobilalkalmazásunkkal ügyfeleink bárhol, bármikor, biztonságosan intézhetik pénzügyeiket. A Gránit Banknál nincs sorban állás, csak kedvező ajánlatok, folyamatos fejlesztések és természetesen akár magyar nyelvű ügyfélszolgálat is. A Gránit Banknál a digitalizáció nemcsak technológia – hanem a jövő választása!” – vallják a Gránit Banknál. Elérhetőség: www.granitbank.ro
Gránit Bank – Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja.

A Pal Forex Company 2004-ben alakult családi vállalkozásként Csíkszentgyörgyön, és mára Alcsík legnagyobb vállalkozásai közé tartozik. A cég fő profilja az építőanyag-forgalmazás, de üzleteiben takarmányok, barkácstermékek, festékek, háztartási cikkek és élelmiszerek is megtalálhatók. A vállalkozás Csíkszentgyörgyön, az 564-es házszám alatt, a rendőrséggel szemben, valamint Csíkcsekefalva Csíkkozmás felőli kijáratánál, az 52-es házszám alatt várja vásárlóit.
Pal Forex – Építőanyagok kedvező áron!

A játék szabályzata itt érhető el.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Csíksomlyói búcsú Játék Erdély
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
Ignacio Heras maradna: az első osztályban akarok játszani ezzel a csapattal
Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Székelyhon

Rendőrautót filmeztek le, amint dupla záróvonalon fordult meg Marosvásárhelyen – videóval
Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
Székelyhon

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
Ignacio Heras maradna: az első osztályban akarok játszani ezzel a csapattal
Székely Sport

Ignacio Heras maradna: az első osztályban akarok játszani ezzel a csapattal
Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
Krónika

Nyomor vagy jólét? – Erdélyből nézve másképp fest Magyarország
A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Székely Sport

A sportsajtóban Diószegi a sztár, a feljutás mellett Marius Ștefănescu visszatéréséről is cikkeznek
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok

Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat – írja az MTI az Index hírportálon hétfőn megjelent, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel készített interjút szemlézve.

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
2026. május 18., hétfő

Sulyok Tamás az Indexnek: a lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka; az eskümhöz hű maradok
Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra

A románok többsége úgy véli, hogy előrehozott választásokra van szükség, és ha jövő vasárnap tartanának parlamenti választásokat, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) lenne az első helyen.

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Felmérték a polgárok igényét az előrehozott választásokra
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen

Ismét medvék miatt szólt a Ro-Alert több Hargita megyei településen vasárnap este. A vadállatok párzási időszaka miatt gyakrabban találkozhatunk velük.

Medvék miatt riasztottak több településen
Medvék miatt riasztottak több településen
2026. május 18., hétfő

Medvék miatt riasztottak több településen
2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program

A SAFE hitelprogramból Romániának jutó források több mint fele az országban marad, a jelenlegi piaci finanszírozásnál jóval kedvezőbb feltételek mellett – jelentette ki vasárnap a Digi24-nek Irineu Darău ügyvivő gazdasági miniszter.

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
2026. május 17., vasárnap

Gazdasági miniszter: nem teszi „összeszerelő országgá” Romániát a SAFE-program
Hirdetés
2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában

A múlt év végén 28,63 millió aktív bankkártya volt forgalomban Romániában, ami 10,07 százalékos növekedést jelent 2025 júniusához képest – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) összesítéséből.

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
2026. május 17., vasárnap

Egyre többen fizetnek kártyával Romániában
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után
2026. május 17., vasárnap

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés

Lehűlésre számíthatunk az elkövetkező napokban, jövő hét közepéig egy hideg légtömeg határozza meg térségünk időjárását – vetítette előre Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) igazgatója a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva.

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
2026. május 17., vasárnap

Ön is várja már a nyárias időt? – a főmeteorológus elmondta, mikor jöhet a felmelegedés
Hirdetés
2026. május 17., vasárnap

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról.

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel
Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel
2026. május 17., vasárnap

Új miniszterelnök kerestetik: hétfőn kezdődnek az egyeztetések az államfővel
2026. május 17., vasárnap

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben

Átfogó közlekedésrendészeti akciókat szerveztek a hétvégén Maros, Kovászna és Hargita megyében. A rendőrök több száz autóst és motorost ellenőriztek, és ittas, valamint kábítószer hatása alatt vezető sofőröket is kiszűrtek a forgalomból.

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
2026. május 17., vasárnap

Éjszakai razzia: fokozott közúti ellenőrzéseket végeztek a székelyföldi megyékben
2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval

A bolgár DARA nyerte meg szombat este az Eurovíziós Dalfesztivált a Bangaranga című dallal. Bulgária először diadalmaskodott a versenyen, amelyen az elmúlt három évben gazdasági nehézségek miatt nem vett részt – jelentette az AFP és az EFE.

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
2026. május 17., vasárnap

Románia a harmadik helyen végzett az Euróvíziós Dalfesztiválon – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!