Utak felújítására költ a legtöbbet a Hargita megyei önkormányzat

Beruházások tekintetében a legnagyobb gond az önrészek előteremtése. Minden önkormányzat ezzel küszködik
Több százmillió lejt szánnak a Hargita megyei útinfrastruktúra fejlesztésre, amely tételek a legtöbbet emésztik fel a megyei önkormányzat költségvetéséből. Noha európai uniós támogatásra is számíthatnak, az önrész biztosítása nagy kihívást jelent.
Miután nemrég elfogadták Hargita Megye Tanácsának idei költségvetését, arról beszélgettünk Bíró Barna Botond megyei tanácselnökkel, hogy milyen beruházásokat fejeznek be idén, és milyen fejlesztésekhez fognak hozzá a megyében, azaz mi szerepel a 2026-os év beruházási listáján.
„A megyei önkormányzat egyre nehezebb pénzügyi helyzetben próbál helytállni.
– sorolta a kihívásokat Bíró Barna Botond. Hozzátette, ebben az évben és jövőben 120 millió lej pluszra lesz szükségük, és
Szerinte év végén várhatóan mintegy 40 millió lejnyi kifizetetlen számlát lesznek kénytelenek átvinni a következő évre.
Előre tekint. Biró Barna Botond szerint nem lenne elegáns a korábbi megyevezetésre mutogatni
Mivel a nehéz pénzügyi helyzet nem egyik évről a másikra állt elő, ezért rákérdeztük arra is, hogy mit gondol, költöttek-e olyan beruházásokra a korábbi megyevezetés, azaz Borboly Csaba hosszas elnöklése idején, amelyek nem lettek volna indokoltak. Bíró konkrét példák helyett azt válaszolta, hogy „nem volna elegáns” erről beszélni. Annyit azonban megjegyzett: lehet, hogy kellett egy életre szóló lecke, hogy hitelből csak olyan beruházásra költsenek, ahová legalább annyit tudnak biztosítani kormányzati vagy európai uniós forrásból, mint a hitel összege (például az úzvölgyi út felújítására, szerk.megj.).
– jegyezte meg.
Hargita megyében jelenleg több nagy volumenű beruházás zajlik. Bíró Barna Botond szerint
De ez egyúttal – a projektekhez szükséges önrészek előteremtése miatt – nagy terhet ró az önkormányzatra.
Vegyünk sorba néhány nagyobb fejlesztést, amelyen ebben az évben is dolgozni fognak. A megyei tanács a beruházásokra szánt költségvetésének jelentős hányadát az utak felújítására fordítja. Ezek közül a legnagyobb projekt az úgynevezett LOT3-as, amely az
A teljes beruházás értéke több mint 277,5 millió lej, amelyhez a Központi Régió Programja csaknem 110,6 millió lejjel járul hozzá. A munkálatokhoz nemrég fogtak hozzá, a tervek szerint 2028-ig kell elvégezzék a beruházást, hosszabbítási lehetőséggel.
A másik nagy útfejlesztés
amelyre nemrég írták alá a finanszírozási szerződést. A projekt összértéke meghaladja a 217 millió lejt, ebből 101 millió lej európai uniós támogatás. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése zajlik.
Ugyanakkor a Ditró és Tölgyes közötti 127-es út utolsó szakaszát idén szeretnék befejezni, kivéve azt a részt, amelyet érint az A8-as autópálya nyomvonala. Az országos útügy (CNIR) előterjesztett a megyei önkormányzat felé egy kisajátítási igénylést hozzávetőlegesen 1,4 km-es szakaszra. Így,
– tudtuk meg.
Továbbá vannak még útfejlesztések, amelyek csak tervezési fázisban vannak. Idén a megyei önkormányzat a műszaki tervekre 283 ezer lejt különített el. Például
A 138-as út tervezésére is szántak pénzt a Libán-tetőn át 52,2 kilométerre.
Több kilométernyi útszakasz újul meg Hargita megyében több millió lejből.
A gyergyóremetei hulladéktároló irányába pedig szintén keresik a megfelelő megközelítési útvonalat, amely tehermentesítené Gyergyóremete központját a hulladékszállító forgalomtól.
Mint a tanácselnök elmondta, jelenleg több változatot is elemeznek, köztük egy Salamás felőli út kialakításának lehetőségét, amihez hídfelújításra is szükség lenne. Ugyanakkor hangsúlyozta:
Az utakat érintő fejlesztések után az egészségügyi beruházásokról is szó esett. Például elhangzott, hogy a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felújítására, amely meghaladja a 60,7 millió lejt, a kivitelezési szerződését idén tavasszal írták alá, a megvalósítás határideje 2027. december.
A Szentegyházi Palliatív Ellátó Központ 22,1 millió lejes beruházás, amelyet 2029-ig kell befejezni. Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.
A csíkszeredai Nagy Laji-dombján a tüdő- és fertőző betegségek új épületének tervezése szintén CNI-s fejlesztés lesz. Ez a projekt is több tízmillió lejes önrészt jelent majd a megyei önkormányzat számára.
Hargita Megye Tanácsa emellett 25 millió lejes támogatási igényt nyújtott be egy angiográf készülék (érfestés) megvásárlására, amelyre a megyei sürgősségi kórháznak azért lenne szüksége, hogy magasabb kategóriába lehessen besorolni az egészségügyi intézményt.
Hargita Megye Tanácsa mellett még közel kéttucatnyi intézménynek ad helyet az éppen felújítás alatt lévő megyeháza
Korábban már írtunk arról, hogy nem készül el júliusi határidőre a csíkszeredai megyeháza épületének felújítása és ez jelentős terhet róhat a megyére, amennyiben nem találnak megoldást a fejlesztési minisztériumnál a projekt újraütemezésére. Jelenleg befejezték a tető rendbetételét és helyükre kerültek a napelempanelek is. A Kossuth Lajos utca, valamint a Szabadság tér felőli oldalon a nyílászárókat is sikerült behelyezni, és elkezdték a travertin-lapok felhelyezését A finanszírozási szerződés szerint a megyeháza beruházásának elszámolható értéke 42,4 millió lej, az önrész pedig meghaladja a 63 millió lejt.
Ugyancsak folyamatban van, és valószínűleg a július végi határidőre befejezik a homoródfürdői Hatos Villa, és a volt MÁV-ház (régi fogászat épülete Csíkszeredában) felújítását.
Kezdetben Hargita Megye Tanácsa 8 beruházásra nyert pályázatot az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén, azonban ezekből csak a fentebb említett három munkálat (megyeháza, MÁV-ház és a Hatos Villa) indult el, tavaly az országos megszorítások miatt ugyanis 3 szerződést egyoldalúan felbontottak (csíkszeredai fül-orr-gégészet épülete és két épületegyüttes Bélborban).
További két szerződést pedig felfüggesztett a fejlesztési minisztérium. Amennyiben az említett minisztérium más forrásból tudja biztosítani a támogatást, folytathatják a két felfüggesztett projektetet, azaz a Vámszer Géza Művészeti Népiskola és a Hargita Megyei Személyi Nyilvántartó Igazgatóság épületeinek korszerűsítését.
