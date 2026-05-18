Utak felújítására költ a legtöbbet a Hargita megyei önkormányzat

Beruházások tekintetében a legnagyobb gond az önrészek előteremtése. Minden önkormányzat ezzel küszködik

Több százmillió lejt szánnak a Hargita megyei útinfrastruktúra fejlesztésre, amely tételek a legtöbbet emésztik fel a megyei önkormányzat költségvetéséből. Noha európai uniós támogatásra is számíthatnak, az önrész biztosítása nagy kihívást jelent.

Barabás Hajnal 2026. május 18., 07:362026. május 18., 07:36

Miután nemrég elfogadták Hargita Megye Tanácsának idei költségvetését, arról beszélgettünk Bíró Barna Botond megyei tanácselnökkel, hogy milyen beruházásokat fejeznek be idén, és milyen fejlesztésekhez fognak hozzá a megyében, azaz mi szerepel a 2026-os év beruházási listáján. Több mint százmillió lej többletköltségre van szükség „A megyei önkormányzat egyre nehezebb pénzügyi helyzetben próbál helytállni.

Egyszerre kell kezelni a beruházási nyomást, a gazdasági bizonytalanságot és a politikai válság következményeit”

– sorolta a kihívásokat Bíró Barna Botond. Hozzátette, ebben az évben és jövőben 120 millió lej pluszra lesz szükségük, és

még kérdéses, hogyan teremtik elő a szükséges összeget.

Szerinte év végén várhatóan mintegy 40 millió lejnyi kifizetetlen számlát lesznek kénytelenek átvinni a következő évre.

Előre tekint. Biró Barna Botond szerint nem lenne elegáns a korábbi megyevezetésre mutogatni Fotó: Borbély Fanni

Mivel a nehéz pénzügyi helyzet nem egyik évről a másikra állt elő, ezért rákérdeztük arra is, hogy mit gondol, költöttek-e olyan beruházásokra a korábbi megyevezetés, azaz Borboly Csaba hosszas elnöklése idején, amelyek nem lettek volna indokoltak. Bíró konkrét példák helyett azt válaszolta, hogy „nem volna elegáns” erről beszélni. Annyit azonban megjegyzett: lehet, hogy kellett egy életre szóló lecke, hogy hitelből csak olyan beruházásra költsenek, ahová legalább annyit tudnak biztosítani kormányzati vagy európai uniós forrásból, mint a hitel összege (például az úzvölgyi út felújítására, szerk.megj.).

Sok mindent elkezdtek, túlvállalta magát a megyei tanács, és erre most rátevődik a nehéz gazdasági helyzet és egy instabil belpolitikai helyzet”

– jegyezte meg. Hirdetés Hargita megyében jelenleg több nagy volumenű beruházás zajlik. Bíró Barna Botond szerint

fél mandátum alatt több fejlesztés valósulhat meg, mint korábban egy teljes ciklus alatt.

De ez egyúttal – a projektekhez szükséges önrészek előteremtése miatt – nagy terhet ró az önkormányzatra.

Fotó: Hargita Megye Tanácsa

Százmilliós útberuházások Vegyünk sorba néhány nagyobb fejlesztést, amelyen ebben az évben is dolgozni fognak. A megyei tanács a beruházásokra szánt költségvetésének jelentős hányadát az utak felújítására fordítja. Ezek közül a legnagyobb projekt az úgynevezett LOT3-as, amely az

Udvarhelyszék déli részét érintő, közel 48 kilométeres útfelújítást jelent a 131-es, 133-as és 137A jelzésű megyei utakon.

A teljes beruházás értéke több mint 277,5 millió lej, amelyhez a Központi Régió Programja csaknem 110,6 millió lejjel járul hozzá. A munkálatokhoz nemrég fogtak hozzá, a tervek szerint 2028-ig kell elvégezzék a beruházást, hosszabbítási lehetőséggel. A másik nagy útfejlesztés

a Csíkdánfalva és Balánbánya közötti 125-ös megyei út korszerűsítése lesz,

amelyre nemrég írták alá a finanszírozási szerződést. A projekt összértéke meghaladja a 217 millió lejt, ebből 101 millió lej európai uniós támogatás. Jelenleg a kivitelezés közbeszerzése zajlik.

Fotó: Kozán István

Ugyanakkor a Ditró és Tölgyes közötti 127-es út utolsó szakaszát idén szeretnék befejezni, kivéve azt a részt, amelyet érint az A8-as autópálya nyomvonala. Az országos útügy (CNIR) előterjesztett a megyei önkormányzat felé egy kisajátítási igénylést hozzávetőlegesen 1,4 km-es szakaszra. Így,

amíg a CNIR nem véglegesíti az autópálya nyomvonalát, a megyei út munkálatai még nem folytatódhatnak

– tudtuk meg. Továbbá vannak még útfejlesztések, amelyek csak tervezési fázisban vannak. Idén a megyei önkormányzat a műszaki tervekre 283 ezer lejt különített el. Például

szeretnék elkezdeni a 124-es út tervezését egy 4,4 kilométeres szakaszon Ajnád kijáratától a Karakói-hídig.

A 138-as út tervezésére is szántak pénzt a Libán-tetőn át 52,2 kilométerre.

Több kilométernyi útszakasz újul meg Hargita megyében több millió lejből. Fotó: Olti Angyalka

A gyergyóremetei hulladéktároló irányába pedig szintén keresik a megfelelő megközelítési útvonalat, amely tehermentesítené Gyergyóremete központját a hulladékszállító forgalomtól. Mint a tanácselnök elmondta, jelenleg több változatot is elemeznek, köztük egy Salamás felőli út kialakításának lehetőségét, amihez hídfelújításra is szükség lenne. Ugyanakkor hangsúlyozta:

idén elindítják az integrált megyei hulladékgazdálkodási rendszert.

Egészségügyi fejlesztések megyeszerte Az utakat érintő fejlesztések után az egészségügyi beruházásokról is szó esett. Például elhangzott, hogy a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felújítására, amely meghaladja a 60,7 millió lejt, a kivitelezési szerződését idén tavasszal írták alá, a megvalósítás határideje 2027. december. A Szentegyházi Palliatív Ellátó Központ 22,1 millió lejes beruházás, amelyet 2029-ig kell befejezni. Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.

Folytatódik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi betegellátó egységének felépítése, amely ugyan az Országos Befektetési Társaság (CNI) beruházása, de a megye is hozzá kell járuljon a megvalósításhoz.

A csíkszeredai Nagy Laji-dombján a tüdő- és fertőző betegségek új épületének tervezése szintén CNI-s fejlesztés lesz. Ez a projekt is több tízmillió lejes önrészt jelent majd a megyei önkormányzat számára. Hargita Megye Tanácsa emellett 25 millió lejes támogatási igényt nyújtott be egy angiográf készülék (érfestés) megvásárlására, amelyre a megyei sürgősségi kórháznak azért lenne szüksége, hogy magasabb kategóriába lehessen besorolni az egészségügyi intézményt.





Hargita Megye Tanácsa mellett még közel kéttucatnyi intézménynek ad helyet az éppen felújítás alatt lévő megyeháza Fotó: Borbély Fanni

Energetikai beruházások Korábban már írtunk arról, hogy nem készül el júliusi határidőre a csíkszeredai megyeháza épületének felújítása és ez jelentős terhet róhat a megyére, amennyiben nem találnak megoldást a fejlesztési minisztériumnál a projekt újraütemezésére. Jelenleg befejezték a tető rendbetételét és helyükre kerültek a napelempanelek is. A Kossuth Lajos utca, valamint a Szabadság tér felőli oldalon a nyílászárókat is sikerült behelyezni, és elkezdték a travertin-lapok felhelyezését A finanszírozási szerződés szerint a megyeháza beruházásának elszámolható értéke 42,4 millió lej, az önrész pedig meghaladja a 63 millió lejt. Ugyancsak folyamatban van, és valószínűleg a július végi határidőre befejezik a homoródfürdői Hatos Villa, és a volt MÁV-ház (régi fogászat épülete Csíkszeredában) felújítását.

Előbbi 6,7 millió lejes beruházás, utóbbi közel 17 millió lej, amelyből Hargita Megye Tanácsának önrésze több mint 6 millió lej.