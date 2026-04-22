Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Az Európai Unió által finanszírozott hőenergetikai korszerűsítést igyekeznek július végéig lezárni

Az Európai Unió által finanszírozott hőenergetikai korszerűsítést igyekeznek július végéig lezárni

Fotó: Borbély Fanni

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

Barabás Hajnal

2026. április 22., 13:592026. április 22., 13:59

2026. április 22., 14:042026. április 22., 14:04

Bár az eredeti határidő szerint idén júliusig kellene befejezni a csíkszeredai megyeháza felújítását, már most látszik, hogy a teljes beruházás nem készül el időben. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhon megkeresésére elmondta: már tavaly év végén látták, hogy nem lesz tartható a határidő, ezért arra kérte a kivitelezőt, hogy fokozott jelenléttel gyorsítsa a munkálatokat az építőtelepen. Ennek a cég eleget is tett.

Feszített tempóban halad a munka, azonban egy nagy épületről és nagy volumenű beruházásról van szó, ezért így is csúszásokra lehet számítani.

Hirdetés

„Időben jeleztük a problémát a fejlesztési minisztérium felé, dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk” – mondta a megyei tanács elnöke.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A jelenlegi elképzelés szerint a munkálatokat két részre bontanák.

Az Európai Unió által finanszírozott hőenergetikai korszerűsítést igyekeznek július végéig olyan szintre hozni, hogy az elszámolható és lezárható legyen.

Ezzel párhuzamosan több olyan kiegészítő beruházás is van, amely szorosan kapcsolódik a felújításhoz, de nem feltétlenül tartozik az uniós finanszírozás körébe.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Ilyen például a strukturális munkák egy része, a járdák kialakítása vagy az épület körüli térrendezés, amelyeket a megye saját költségvetéséből folytatnánk július után is” – részletezte az elnök. Hozzátette: bízik abban, hogy a következő hetek egyeztetései eredményt hoznak. Szerinte nem egyedi esetről van szó, több nagyléptékű középület-felújítás is hasonló kihívásokkal küzd.

A megyeháza felújításával közben folyamatosan haladnak:

a kivitelező cég az utóbbi időszakban felgyorsította a tempót, hétvégi munkavégzés is zajlik.

Elkészült a fűtésrendszer nagy része, kicserélték a nyílászárókat, folyamatban van az elektromos hálózat korszerűsítése, emellett belső átalakításokat is végeznek a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Kívülről is jól látható a változás: befejezték a tetőzet cseréjét, hamarosan a napelemek felszerelése következik, és látványosan halad a homlokzat kialakítása is. A modern, úgynevezett szellőztetett homlokzat fémváza már több helyen elkészült, a hőszigetelés kialakítása folyamatban van, és elkezdték a kőburkolati elemek felhelyezését is.

Idézet
Abban tudok optimista lenni, hogy a hőenergetikai korszerűsítéshez szükséges munkálatokkal, amelyek az uniós szerződés részét képezik, el tudunk készülni július végéig”

– összegzett Bíró Barna Botond.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A hargitai megyeháza épületének korszerűsítéséhez tavaly nyár elején fogtak hozzá. Idén februárban arról számoltunk be, hogy feszes a határidő a munkálatok elvégzésére, és az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a kivitelezés költsége. Ennek egy része, 42,3 millió lej elszámolható költség, amelyet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programjából finanszíroznak. A fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Így fog kinézni a csíkszeredai megyeháza, miután elkészülnek a korszerűsítésével

Így fog kinézni a csíkszeredai megyeháza, miután elkészülnek a korszerűsítésével

Fotó: • Forrás: investitii.hargitamegye.ro

• Fotó: • Forrás: investitii.hargitamegye.ro Galéria

Fotó: • Forrás: investitii.hargitamegye.ro

Hirdetés
Hirdetés

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
A GYHK három játékosa csatlakozott a magyar válogatotthoz
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Székelyhon

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
Székelyhon

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
Székely Sport

Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Krónika

„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
A GYHK három játékosa csatlakozott a magyar válogatotthoz
Székely Sport

A GYHK három játékosa csatlakozott a magyar válogatotthoz
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön
Hirdetés
2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán
2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr
Hirdetés
2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok
2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál
2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában

Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
2026. április 15., szerda

Tavaszi nagytakarítás lesz Csíkszeredában
2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban

A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
2026. április 14., kedd

Szülőszoba-látogatásra lesz lehetőség áprilisban is a csíkszeredai kórházban
Hirdetés
