Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

Barabás Hajnal 2026. április 22., 13:59

Bár az eredeti határidő szerint idén júliusig kellene befejezni a csíkszeredai megyeháza felújítását, már most látszik, hogy a teljes beruházás nem készül el időben. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhon megkeresésére elmondta: már tavaly év végén látták, hogy nem lesz tartható a határidő, ezért arra kérte a kivitelezőt, hogy fokozott jelenléttel gyorsítsa a munkálatokat az építőtelepen. Ennek a cég eleget is tett.

Feszített tempóban halad a munka, azonban egy nagy épületről és nagy volumenű beruházásról van szó, ezért így is csúszásokra lehet számítani.

„Időben jeleztük a problémát a fejlesztési minisztérium felé, dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk" – mondta a megyei tanács elnöke.

Fotó: Borbély Fanni

A jelenlegi elképzelés szerint a munkálatokat két részre bontanák.

Az Európai Unió által finanszírozott hőenergetikai korszerűsítést igyekeznek július végéig olyan szintre hozni, hogy az elszámolható és lezárható legyen.

Ezzel párhuzamosan több olyan kiegészítő beruházás is van, amely szorosan kapcsolódik a felújításhoz, de nem feltétlenül tartozik az uniós finanszírozás körébe.

Fotó: Borbély Fanni

„Ilyen például a strukturális munkák egy része, a járdák kialakítása vagy az épület körüli térrendezés, amelyeket a megye saját költségvetéséből folytatnánk július után is” – részletezte az elnök. Hozzátette: bízik abban, hogy a következő hetek egyeztetései eredményt hoznak. Szerinte nem egyedi esetről van szó, több nagyléptékű középület-felújítás is hasonló kihívásokkal küzd. A megyeháza felújításával közben folyamatosan haladnak:

a kivitelező cég az utóbbi időszakban felgyorsította a tempót, hétvégi munkavégzés is zajlik.

Elkészült a fűtésrendszer nagy része, kicserélték a nyílászárókat, folyamatban van az elektromos hálózat korszerűsítése, emellett belső átalakításokat is végeznek a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

Fotó: Borbély Fanni

Kívülről is jól látható a változás: befejezték a tetőzet cseréjét, hamarosan a napelemek felszerelése következik, és látványosan halad a homlokzat kialakítása is. A modern, úgynevezett szellőztetett homlokzat fémváza már több helyen elkészült, a hőszigetelés kialakítása folyamatban van, és elkezdték a kőburkolati elemek felhelyezését is.

Abban tudok optimista lenni, hogy a hőenergetikai korszerűsítéshez szükséges munkálatokkal, amelyek az uniós szerződés részét képezik, el tudunk készülni július végéig”

– összegzett Bíró Barna Botond.

Fotó: Borbély Fanni

A hargitai megyeháza épületének korszerűsítéséhez tavaly nyár elején fogtak hozzá. Idén februárban arról számoltunk be, hogy feszes a határidő a munkálatok elvégzésére, és az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a kivitelezés költsége. Ennek egy része, 42,3 millió lej elszámolható költség, amelyet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programjából finanszíroznak. A fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli.

Így fog kinézni a csíkszeredai megyeháza, miután elkészülnek a korszerűsítésével Fotó: • Forrás: investitii.hargitamegye.ro