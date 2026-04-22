Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Az Európai Unió által finanszírozott hőenergetikai korszerűsítést igyekeznek július végéig lezárni
Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.
2026. április 22., 13:592026. április 22., 13:59
Bár az eredeti határidő szerint idén júliusig kellene befejezni a csíkszeredai megyeháza felújítását, már most látszik, hogy a teljes beruházás nem készül el időben. Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Székelyhon megkeresésére elmondta: már tavaly év végén látták, hogy nem lesz tartható a határidő, ezért arra kérte a kivitelezőt, hogy fokozott jelenléttel gyorsítsa a munkálatokat az építőtelepen. Ennek a cég eleget is tett.
„Időben jeleztük a problémát a fejlesztési minisztérium felé, dolgozunk azon, hogy megoldást találjunk” – mondta a megyei tanács elnöke.
A jelenlegi elképzelés szerint a munkálatokat két részre bontanák.
Ezzel párhuzamosan több olyan kiegészítő beruházás is van, amely szorosan kapcsolódik a felújításhoz, de nem feltétlenül tartozik az uniós finanszírozás körébe.
„Ilyen például a strukturális munkák egy része, a járdák kialakítása vagy az épület körüli térrendezés, amelyeket a megye saját költségvetéséből folytatnánk július után is” – részletezte az elnök. Hozzátette: bízik abban, hogy a következő hetek egyeztetései eredményt hoznak. Szerinte nem egyedi esetről van szó, több nagyléptékű középület-felújítás is hasonló kihívásokkal küzd.
A megyeháza felújításával közben folyamatosan haladnak:
Elkészült a fűtésrendszer nagy része, kicserélték a nyílászárókat, folyamatban van az elektromos hálózat korszerűsítése, emellett belső átalakításokat is végeznek a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.
Kívülről is jól látható a változás: befejezték a tetőzet cseréjét, hamarosan a napelemek felszerelése következik, és látványosan halad a homlokzat kialakítása is. A modern, úgynevezett szellőztetett homlokzat fémváza már több helyen elkészült, a hőszigetelés kialakítása folyamatban van, és elkezdték a kőburkolati elemek felhelyezését is.
– összegzett Bíró Barna Botond.
A hargitai megyeháza épületének korszerűsítéséhez tavaly nyár elején fogtak hozzá. Idén februárban arról számoltunk be, hogy feszes a határidő a munkálatok elvégzésére, és az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a kivitelezés költsége. Ennek egy része, 42,3 millió lej elszámolható költség, amelyet az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programjából finanszíroznak. A fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli.
Így fog kinézni a csíkszeredai megyeháza, miután elkészülnek a korszerűsítésével
Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.
Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.
Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.
Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.
Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.
Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.
Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.
Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.
Az idei általános tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában április 20-án kezdődik és a várhatóan három hét alatt lezajló városszépítő akció a település minden közterületét, utcáját, járdáját érinteni.
A megszokott módon áprilisban is lehetőséget adnak a csíkszeredai kórházban a szülőszoba-látogatásra a gyermeket váró párok számára. Az eseményen a kórház szakemberei ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.
