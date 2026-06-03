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Bizonytalan a Márton Áron Tehetséggondozó Központ jövője

Kérdés, hogy mi lesz a Márton Áron Tehetséggondozó Központ jövője. A diákok számára új bentlakás kialakításán dolgozik a Márton Áron Főgimnázium • Fotó: Borbély Fanni

Kérdés, hogy mi lesz a Márton Áron Tehetséggondozó Központ jövője. A diákok számára új bentlakás kialakításán dolgozik a Márton Áron Főgimnázium

Fotó: Borbély Fanni

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Kérdésessé vált, hogy ősszel is folytatódhat-e a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ működése. A Márton Áron Főgimnázium saját bentlakás kialakításán dolgozik a csíksomlyói Szent István Otthon épületében.

Barabás Hajnal

2026. június 03., 08:012026. június 03., 08:01

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Bizonytalanná vált a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ (MÁTK) jövője, miközben a Márton Áron Főgimnázium egy új bentlakás kialakításán dolgozik. A két ügy ugyan nem közvetlenül függ össze, a Mens Sana Alapítvány által kezelt tehetséggondozó körül kialakult helyzet azonban még sürgetőbbé tette a főgimnázium számára a bentlakáskérdés rendezését.

Bizonytalan a folytatás

Tavaly nyáron a MÁTK közleményben számolt be arról, hogy a tizedik, egyben utolsó tanévére készül az FK Csíkszereda épületében. A kollégiumot a Mens Sana Alapítvány működtette, azonban a Székelyföld Labdarúgó Akadémia terjeszkedése miatt a tehetséggondozó rendelkezésére álló terek szűkültek. A következő, szeptemberben kezdődő tanévben pedig kérdéses, hogy tovább működhet-e ott a tehetséggondozó.

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Utolsó tanévére készül jelenlegi helyén a Márton Áron Tehetséggondozó Központ
Utolsó tanévére készül jelenlegi helyén a Márton Áron Tehetséggondozó Központ

A Márton Áron Tehetséggondozó Központ a 10. tanévére készül, amely várhatóan az utolsó lesz jelenlegi helyén, mivel a Székelyföld Labdarúgó Akadémia bővülő tevékenysége miatt a MÁTK rendelkezésére álló terek csökkentek – olvasható a közleményükben.

Tánczos Barna, a Mens Sana Alapítvány elnöke a Székelyhon érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy

„a helyzet jelenleg nem jó”, de próbálnak jövőre is támogatást szerezni.

„Remélem, időben megoldódik, hogy folytatni tudjuk a tehetséggondozást” – tette hozzá szűkszavúan.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tehetséggondozó központ 2016-ban nyitotta meg kapuit, és ez nagy segítséget jelentett a Márton Áron Főgimnáziumnak, hiszen a nagy múltú iskola épületében lévő bentlakást az intézmény felújítása után 2012-ben megszüntették, és a helyén tantermeket alakítottak ki.

A tehetséggondozó az FK Csíkszereda labdarúgó klub vadonatúj épületében lelt otthonra tíz évvel ezelőtt,

2021-től pedig a Mens Sana Alapítvány keretében folytatta tevékenységét, ugyanott. Működését a Bethlen Gábor Alap támogatása, valamint a fenntartók és a szülők együttműködése tette lehetővé. A kollégiumban több száz diákot fogadtak be, többségében a Márton Áron Főgimnázium tanulóit.

Nélkülözhetetlen a bentlakás

A bizonytalan helyzet közepette a Márton Áron Főgimnázium azon dolgozik, hogy saját bentlakást hozzon létre. Zsombori Gabriella, a főgimnázium igazgatója a Székelyhon megkeresésére elmondta, gyakorlatilag

évek óta keresik a megfelelő ingatlant a kollégium számára,

a MÁTK bizonytalan jövője pedig még inkább arra sarkallta őket, hogy mihamarabb megoldást találjanak. „Mi nagyon örültünk, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a Mens Sana Alapítvány működtette a tehetséggondozó központot, hiszen nagyrészt a mi diákjaink laktak ott. Gyakorlatilag saját bentlakásunk volt anélkül, hogy bentlakásunk lett volna” – fogalmazott Zsombori Gabriella.

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Hozzátette, az iskolának nagy szüksége van kollégiumra, hiszen a főgimnázium tanulóinak mintegy 65 százaléka nem csíkszeredai, ezért sok diák számára nélkülözhetetlen a bentlakási lehetőség.

Idézet
Az egyetlen főgimnázium vagyunk az országban, amelynek nincs saját bentlakása.

A diákjaink jelentős része vidékről érkezik, és számukra nem megoldás a napi ingázás” – magyarázta.

Tőle tudjuk, hogy jelenleg a bentlakásra szoruló diákok többnyire a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, a Székely Károly Szakközépiskola, a Kós Károly Szakközépiskola és más középiskolák bentlakásaiban laknak, „szétszórva”. A MÁTK-ban is közel nyolcvan tanuló számára nyújtottak szállást és napi háromszori étkezést.

Saját kollégium Csíksomlyón

Ilyen körülmények között hosszú távú lehetőséget kerestek, így esett a választás a csíksomlyói Szent István Otthonra, amelynek emeletén alakíthatnak ki bentlakást. Az ingatlan a Csíki Magánjavak tulajdonában van, ügykezelését a Szent Ferenc Alapítvány végzi. A főgimnázium már szerződést is kötött az alapítvánnyal az első emelet használatára.

Idézet
Megtudtuk, hogy ott lenne hely, ezért megkerestük Böjte Csaba ferences atyát és a Szent Ferenc Alapítványt. Nagyon nyitottak voltak a kezdeményezésre”

– mondta az igazgató.

Csíksomlyón a Szent István Otthon emeletén alakítják ki a tanulók szobáit, itt lehet a Márton Áron Főgimnázium saját bentlakása • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Csíksomlyón a Szent István Otthon emeletén alakítják ki a tanulók szobáit, itt lehet a Márton Áron Főgimnázium saját bentlakása

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, a következő lépés az, hogy a csíkszeredai önkormányzat segítségével bentlakássá alakítsák a helyiségeket, erre maximális támogatást tapasztaltak a város részéről. A tanintézet vezetője bízik abban, hogy az őszi tanévkezdésre meg is tudják nyitni a létesítményt.

A tervek szerint legfeljebb száz diákot tudnának elszállásolni a csíksomlyói épületben,

a törvényes előírásoknak megfelelően, külön fiú- és lányrészleggel. „Ez nem fedezi a teljes igényt, hiszen mintegy 250 tanulónak lenne szüksége bentlakásra, de nagyon fontos lépés lenne előre” – mutatott rá Zsombori Gabriella.

Azt is kiemelte, hogy éppen ezért, ha a Mens Sana Alapítvány folytatni tudja a nevelési munkát, annak is örülni fognak, hiszen óriási segítséget jelentett eddig is, és jelentene ezután is számukra.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A város támogatja az átalakítást

A bentlakás kialakításához a csíkszeredai önkormányzat támogatására is szükség van. Korodi Attila polgármester elmondta, hogy a város valamennyi iskolai bentlakását finanszírozza, ezért

támogatni fogja a főgimnázium új bentlakásának kialakítását is.

A tehetséggondozó fennmaradásáról egyelőre nincs elegendő információja, de úgy véli, ha fenn tud maradni, akkor az plusz lehetőséget jelent majd a diákoknak, hiszen nagyon hasznos tevékenységet végeztek eddig is a középiskolások javára.

Csíkszék Csíkszereda Oktatás
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