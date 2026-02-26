Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás

Időprés alatt is vannak, hiszen be kellene fejezni a munkálatokat júniusig
Fotó: Borbély Fanni
Az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a csíkszeredai megyeháza felújítása, miközben a kivitelezőnek alig néhány hónapja maradt a befejezésre. Hargita Megye Tanácsa több más projekt költségvetését is módosítani kényszerült.
Javában dolgoznak a csíkszeredai megyeháza felújításán, a munkálatokhoz tavaly nyáron fogtak hozzá. A beruházás egy részét az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programjából finanszírozzák.
Nemsokára elkezdik a csíkszeredai megyeháza épületének felújítását, a beruházás idejére Hargita Megye Tanácsa átszervezéssel oldja meg a munkát. Azonban az épületben működő más intézmények közül többnek ki kell majd költöznie ideiglenesen a megyeházáról.
Hargita Megye Tanácsának februári ülésén azonban módosítani kellett a projektet, ugyanis az áfa 19 százalékról 21 százalékra való emelésével nőttek a beruházás költségei. A tavaly elfogadott határozat alapján 108,8 millió lej volt a szerződés teljes értéke, amelyből 41,6 millió lej elszámolható költségként szerepelt. A fennmaradó 67,1 millió lejt a megyei önkormányzat saját költségvetéséből vállalta. Ezúttal azonban az áfanövekedés miatt változtak az értékek. Így
Ezt az önrészt részben hitelből fedezik.
A beruházás értéke 110 millió lejre emelkedik, amelyből 42,3 millió lej elszámolható költség, a fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli
Fotó: Borbély Fanni
„Ráadásul időprés alatt is vagyunk, hiszen be kellene fejezni a munkálatokat júniusig. Ezen a héten volt egy egyeztetésünk a kivitelezővel és a kollégákkal, közösen kértük azt, hogy fokozottan legyenek jelen a következő hónapokban az építőtelepen” – jegyezte meg az ülésen Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Fotó: Borbély Fanni
Hasonló okokból módosítottak több szerződést, amelybe belefoglalták az áfanövekedést a költségekbe. Így a csíkszeredai régi fogászati klinika épületének felújítása a módosításokkal 17 millió lejbe kerül, amelyből a PNRR-s támogatás összege 10,7 millió lej. A megye önrésze 6,3 millió lej, ezt szintén kincstári hitelből fedezik.
A homoródfürdői Hatos villa felújítására a költségnövekedést beleszámítva 6,7 millió lejt fordítanak, ebből 2,3 millió lej a PNRR-s támogatás értéke, és 4,5 millió lej Hargita Megye Tanácsának önrésze.
A 136B jelzésű út korszerűsítését ugyan befejezték Pálfalva és Firtosváralja között, de mivel több műszaki módosításra volt szükség, ennek költségeivel egészítették ki a szerződést, így az árkiigazítás után a beruházás költsége közel 44 millió lejre emelkedett.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Júniusig kell befejezni a csíkszeredai megyeháza felújítását. Szoros a határidő
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Gyerekbarát kávézó és tejivó nyílt Csíkszeredában. A hely szociális vállalkozásként működik, hiszen hátrányos helyzetű emberek dolgoznak ott, ugyanakkor a profit kilencven százalékát szociális jellegű programokra fordítják vissza.
Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.
Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.
Bárki igényelhet személyi igazolványt Csíkszentsimonban is, szerdán megnyitották Csíkszék első olyan személyi nyilvántartó irodáját, amely vidéken működik. A helybeliek, de a környék településein lakók számára is könnyebb lesz az ügyintézés.
Az önkormányzat és a szolgáltató egyeztetései alapján dől majd el, hogy milyen változások várhatók Csíkszeredában a hulladékgyűjtést és szállítást illetően, miután új céghez kerül a szolgáltatás. Leginkább a tömbházlakókat érintheti a változás.
Tűz ütött ki egy pékségben Gyimesfelsőlokon keddre virradóra, a lángok eloltásban több tűzoltóegység is részt vett – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Nem bízták a véletlenre az egészségügyi dolgozók és páciensek védelmét, évekkel ezelőtt ugyanis bevezették a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi részlegén az őrző-védő szolgálat 24 órás jelenlétét.
Személyes párbeszédre hívja Korodi Attila polgármester a csíkzsögödieket február 24-én, kedden.
Áramszünetre kell számítani hétfőn és kedden Csíkszereda több utcájában, valamint Csaracsón is: a munkálatok ideje alatt órákra szünetel az áramszolgáltatás az érintett háztartásokban.
Videóra vették és a közösségi médiában közzétették, amint egy csíkszeredai utcában egy sofőr járművével elgázol egy kutyát. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.
szóljon hozzá!