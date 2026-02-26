Feszes a határidő a csíkszeredai megyeháza felújítására, ráadásul egyre drágul a beruházás

Időprés alatt is vannak, hiszen be kellene fejezni a munkálatokat júniusig

Az áfanövekedés miatt 110 millió lejre drágult a csíkszeredai megyeháza felújítása, miközben a kivitelezőnek alig néhány hónapja maradt a befejezésre. Hargita Megye Tanácsa több más projekt költségvetését is módosítani kényszerült.

Javában dolgoznak a csíkszeredai megyeháza felújításán, a munkálatokhoz tavaly nyáron fogtak hozzá. A beruházás egy részét az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) programjából finanszírozzák. Hargita Megye Tanácsának februári ülésén azonban módosítani kellett a projektet, ugyanis az áfa 19 százalékról 21 százalékra való emelésével nőttek a beruházás költségei. A tavaly elfogadott határozat alapján 108,8 millió lej volt a szerződés teljes értéke, amelyből 41,6 millió lej elszámolható költségként szerepelt. A fennmaradó 67,1 millió lejt a megyei önkormányzat saját költségvetéséből vállalta. Ezúttal azonban az áfanövekedés miatt változtak az értékek. Így

a beruházás értéke 110 millió lejre emelkedik, amelyből 42,3 millió lej elszámolható költség, a fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli.

Ezt az önrészt részben hitelből fedezik.

A beruházás értéke 110 millió lejre emelkedik, amelyből 42,3 millió lej elszámolható költség, a fennmaradó 68,2 millió lej a megyei tanács költségvetését terheli Fotó: Borbély Fanni

„Ráadásul időprés alatt is vagyunk, hiszen be kellene fejezni a munkálatokat júniusig. Ezen a héten volt egy egyeztetésünk a kivitelezővel és a kollégákkal, közösen kértük azt, hogy fokozottan legyenek jelen a következő hónapokban az építőtelepen” – jegyezte meg az ülésen Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Árkiigazítás több más projektnél is Hasonló okokból módosítottak több szerződést, amelybe belefoglalták az áfanövekedést a költségekbe. Így a csíkszeredai régi fogászati klinika épületének felújítása a módosításokkal 17 millió lejbe kerül, amelyből a PNRR-s támogatás összege 10,7 millió lej. A megye önrésze 6,3 millió lej, ezt szintén kincstári hitelből fedezik. A homoródfürdői Hatos villa felújítására a költségnövekedést beleszámítva 6,7 millió lejt fordítanak, ebből 2,3 millió lej a PNRR-s támogatás értéke, és 4,5 millió lej Hargita Megye Tanácsának önrésze. A 136B jelzésű út korszerűsítését ugyan befejezték Pálfalva és Firtosváralja között, de mivel több műszaki módosításra volt szükség, ennek költségeivel egészítették ki a szerződést, így az árkiigazítás után a beruházás költsége közel 44 millió lejre emelkedett.

Júniusig kell befejezni a csíkszeredai megyeháza felújítását. Szoros a határidő Fotó: Borbély Fanni

