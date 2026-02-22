Több csíkszeredai utcában és Csaracsóban is áramszünet lesz

Áramszünetre kell számítani hétfőn és kedden Csíkszereda több utcájában, valamint Csaracsón is: a munkálatok ideje alatt órákra szünetel az áramszolgáltatás az érintett háztartásokban.

A szolgáltató közlése szerint február 23-án, hétfőn 8 és 16 óra között Csíkszeredában, a Zsögödi Nagy Imre utca 2–68. és 1–75. szám, a Puskaporos utca 1–13. és 2–10. szám, valamint a Szász Endre utca 23–37. és 30–46. szám alatti ingatlanok maradnak ideiglenesen áram nélkül.

Február 24-én, kedden 8 és 16 óra között a csíkszeredai Taploca utca 20–22. szám, illetve a Jókai Mór utca érintett. Ugyanezen a napon Csaracsón 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás.