Amikor Telebuga eltévedt Erdélyben – és más elfeledett magyar diadalok

elfeledett, Udvardy Zoltán, vesztes oldal, Elfeledett győzelmeink, Püski Kiadó, A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig

Udvardy Zoltán (írói nevén Dálnoki Zoltán) újságíró, író, szerkesztő, dokumentumfilmes

Fotó: Nagy Lilla

Valóban mindig a vesztes oldalon álltunk? Egy tavaly megjelent kötet elfeledett magyar győzelmeket idéz fel Erdélytől Itáliáig, a tatárjárástól 1944-ig. Udvardy Zoltán szerint nem a múltunk gyenge – csak nem tanították meg rendesen.

Nagy Lilla

2026. február 22., 15:32

2026. február 22., 15:332026. február 22., 15:33

Csíkszeredában, A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében mutatták be a Püski Kiadó gondozásában megjelent Elfeledett győzelmeink című kötetet. A szerző, Udvardy Zoltán – írói nevén Dálnoki Zoltán – nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy szembemenjen egy makacs nemzeti toposszal: a „mindig vesztes magyarok” mítoszával. „Ha mindig veszítettünk volna, nem lennénk itt 1100 év után” – hansúlyozta az előadás egyik legerősebb mondatát.

A vereségkultusz ellen

Udvardy újságíróként indította el cikksorozatát a hirado.hu-n, majd a beszélgetésekből – történészek közreműködésével – kötet született. A munkában többek között a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei segítették, köztük Hermann Róbert, az 1848–49-es szabadságharc egyik legelismertebb kutatója.

Magyar Balázs, Hunyadi Mátyás hadvezére

Fotó: Nagy Lilla

A szerző szerint a feledésnek két oka van. Az egyik politikai: bizonyos korszakokban nem illett hangsúlyozni azokat a diadalokat, amelyek nem fértek bele az aktuális ideológiai keretbe. A másik Trianon következménye: számos győzelem ma határon túli helyszínhez kötődik, így a magyarországi történeti emlékezetből fokozatosan kikopott.

Amikor a tatár nem találta a kijáratot

Kevesen tudják, hogy a 13. században nem egy, hanem négy tatárbetörés érte a Magyar Királyságot. Az 1285-ös, úgynevezett második tatárjárás azonban már nem a mohó, mindent elsöprő invázió története. A krónikák szerint Telebuga kán serege Erdélyen át próbált kivonulni – sikertelenül. A székelyek rajtaütései, a zord időjárás és az utánpótlási gondok megtörték a hadat.

A korabeli orosz és arab források ironikus hangnemben számolnak be a kudarcról: a rettegett hódítósereg gyakorlatilag eltévedt Erdélyben.

Ez nemcsak katonai siker volt, hanem presztízsveszteség is az Arany Horda számára. A történet ma alig része a köztudatnak, pedig az 1241–42-es pusztítás után alig négy évtizeddel már egy megerősödött, alkalmazkodó ország állta útját a támadóknak.

Magyar stratégiai bravúr Otrantónál

1480-ban az oszmánok partra szálltak Dél-Itáliában, és elfoglalták Otrantót. A keresztény Európa döbbenten figyelte a fejleményeket. A fordulatot a magyar beavatkozás hozta meg. Magyar Balázs, Hunyadi Mátyás hadvezére nem a falakat ostromolta, hanem a vízellátást vágta el. A Minerva-forrás megszállásával két hét alatt térdre kényszerítette a megszállókat. Olaszországban ma is őrzik a magyar segítség emlékét – a „deli ungheresi”, azaz a „bátor magyarok” legendáját. Stratégiai intelligencia, gyors döntés, célzott fellépés: ez nem romantikus hősiesség, hanem hideg fejű hadvezetés.

elfeledett, Udvardy Zoltán, vesztes oldal, Elfeledett győzelmeink, Püski Kiadó, A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig Galéria

A hirado.hu munkatársaként néhány esztendeje cikksorozatot indított Elfeledett győzelmeink címmel

Fotó: Nagy Lilla

Torda, 1944 – a kitartás csatája

Az előadás számunkra egyik legérdekesebb része az 1944-es tordai csata volt. Erdélyben sokan ismerik, Magyarországon meglepően kevesen.

1944 szeptemberében a magyar 2. hadsereg és a 2. páncéloshadosztály Torda térségében tartóztatta fel a szovjet–román túlerőt. A cél nem illúziók kergetése volt, hanem időnyerés: Észak-Erdély kiürítése, a katonák és civilek evakuálása. A túlerő ellenére a magyar alakulatok október elejéig kitartottak. A hadtörténet nem a végkimenetelt, hanem a teljesítményt méri: szervezettséget, morált, helytállást. Ebben ez a csata világszínvonalú példát adott.

Nem mítoszgyártás, hanem arányérzék

Udvardy nem azt állítja, hogy a magyar történelem vereségek nélküli diadalmenet. A mohácsi vész, Világos vagy Trianon megkerülhetetlen részei a nemzeti emlékezetnek. De szerinte torz képet ad, ha kizárólag ezekre fókuszálunk. A kommunista korszakban nem volt ildomos beszélni arról, hogy 1914-ben Limanovánál magyar huszárok állították meg az „orosz gőzhengert”. Ma pedig sokszor egyszerűen nincs rá idő a tananyagban.

elfeledett, Udvardy Zoltán, vesztes oldal, Elfeledett győzelmeink, Püski Kiadó, A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig Galéria

Előadással egybekötött könyvbemutató a Csíki Székely Múzeum protokolltermében

Fotó: Nagy Lilla

A szerző üzenete egyszerű: a nemzeti önbecsülés nem a múlt kozmetikázásából fakad, hanem a tények ismeretéből. Ahogy Zrínyi Miklós írta: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók”.

Az Elfeledett győzelmeink nem harci kürt, nem nosztalgikus dicsőítés. Inkább emlékeztető: egy nép története nemcsak a tragédiáiból áll. És ha nem tudjuk, honnan jövünk, akkor könnyebb elhitetni velünk, hogy sosem győztünk.

Előadás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
