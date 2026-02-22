Amikor Telebuga eltévedt Erdélyben – és más elfeledett magyar diadalok

Valóban mindig a vesztes oldalon álltunk? Egy tavaly megjelent kötet elfeledett magyar győzelmeket idéz fel Erdélytől Itáliáig, a tatárjárástól 1944-ig. Udvardy Zoltán szerint nem a múltunk gyenge – csak nem tanították meg rendesen.

Csíkszeredában, A honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében mutatták be a Püski Kiadó gondozásában megjelent Elfeledett győzelmeink című kötetet. A szerző, Udvardy Zoltán – írói nevén Dálnoki Zoltán – nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy szembemenjen egy makacs nemzeti toposszal: a „mindig vesztes magyarok” mítoszával. „Ha mindig veszítettünk volna, nem lennénk itt 1100 év után” – hansúlyozta az előadás egyik legerősebb mondatát. A vereségkultusz ellen Udvardy újságíróként indította el cikksorozatát a hirado.hu-n, majd a beszélgetésekből – történészek közreműködésével – kötet született. A munkában többek között a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakemberei segítették, köztük Hermann Róbert, az 1848–49-es szabadságharc egyik legelismertebb kutatója. Hirdetés

Magyar Balázs, Hunyadi Mátyás hadvezére Fotó: Nagy Lilla

A szerző szerint a feledésnek két oka van. Az egyik politikai: bizonyos korszakokban nem illett hangsúlyozni azokat a diadalokat, amelyek nem fértek bele az aktuális ideológiai keretbe. A másik Trianon következménye: számos győzelem ma határon túli helyszínhez kötődik, így a magyarországi történeti emlékezetből fokozatosan kikopott. Amikor a tatár nem találta a kijáratot Kevesen tudják, hogy a 13. században nem egy, hanem négy tatárbetörés érte a Magyar Királyságot. Az 1285-ös, úgynevezett második tatárjárás azonban már nem a mohó, mindent elsöprő invázió története. A krónikák szerint Telebuga kán serege Erdélyen át próbált kivonulni – sikertelenül. A székelyek rajtaütései, a zord időjárás és az utánpótlási gondok megtörték a hadat.

A korabeli orosz és arab források ironikus hangnemben számolnak be a kudarcról: a rettegett hódítósereg gyakorlatilag eltévedt Erdélyben.

Ez nemcsak katonai siker volt, hanem presztízsveszteség is az Arany Horda számára. A történet ma alig része a köztudatnak, pedig az 1241–42-es pusztítás után alig négy évtizeddel már egy megerősödött, alkalmazkodó ország állta útját a támadóknak. Magyar stratégiai bravúr Otrantónál 1480-ban az oszmánok partra szálltak Dél-Itáliában, és elfoglalták Otrantót. A keresztény Európa döbbenten figyelte a fejleményeket. A fordulatot a magyar beavatkozás hozta meg. Magyar Balázs, Hunyadi Mátyás hadvezére nem a falakat ostromolta, hanem a vízellátást vágta el. A Minerva-forrás megszállásával két hét alatt térdre kényszerítette a megszállókat. Olaszországban ma is őrzik a magyar segítség emlékét – a „deli ungheresi”, azaz a „bátor magyarok” legendáját. Stratégiai intelligencia, gyors döntés, célzott fellépés: ez nem romantikus hősiesség, hanem hideg fejű hadvezetés.

A hirado.hu munkatársaként néhány esztendeje cikksorozatot indított Elfeledett győzelmeink címmel Fotó: Nagy Lilla

Torda, 1944 – a kitartás csatája Az előadás számunkra egyik legérdekesebb része az 1944-es tordai csata volt. Erdélyben sokan ismerik, Magyarországon meglepően kevesen. 1944 szeptemberében a magyar 2. hadsereg és a 2. páncéloshadosztály Torda térségében tartóztatta fel a szovjet–román túlerőt. A cél nem illúziók kergetése volt, hanem időnyerés: Észak-Erdély kiürítése, a katonák és civilek evakuálása. A túlerő ellenére a magyar alakulatok október elejéig kitartottak. A hadtörténet nem a végkimenetelt, hanem a teljesítményt méri: szervezettséget, morált, helytállást. Ebben ez a csata világszínvonalú példát adott. Nem mítoszgyártás, hanem arányérzék Udvardy nem azt állítja, hogy a magyar történelem vereségek nélküli diadalmenet. A mohácsi vész, Világos vagy Trianon megkerülhetetlen részei a nemzeti emlékezetnek. De szerinte torz képet ad, ha kizárólag ezekre fókuszálunk. A kommunista korszakban nem volt ildomos beszélni arról, hogy 1914-ben Limanovánál magyar huszárok állították meg az „orosz gőzhengert”. Ma pedig sokszor egyszerűen nincs rá idő a tananyagban.

Előadással egybekötött könyvbemutató a Csíki Székely Múzeum protokolltermében Fotó: Nagy Lilla