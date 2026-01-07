Szondy-Adorján György: Alapszín

„Méretes, szürke vásznakat is fessél”,

szóltam a mesterhez, „annyira szürkét,

amitől azok a színes kis foltok merészen

elütnek, és úgy világítanak ki a háttérből,

mintha megtalált szavakkal szólnának

hozzánk”,

összébb húzta szemöldökeit és a vászon

felé fordult, majd vissza, felém, „és mért

olyan tarka a te beszéded?” kérdezte

tőlem, s szemében röpképtelen kis

madarakat láttam, éreztem, valami más

elszáll, majd pillantásommal én is

a vászon felől fordultam meg, és mondtam,

„mert így szeretem a lét minden méterét,

s a hosszúság pontjait azon a távon,

a fölöttük reszkető csattanóig, pontosan

addig, ha már lehet”,

ezeket mondtam, így mondtam, valami

külön sejtelem túlontúl hányaveti

vakmerőségével, ezután öblös tálakból

minden elképzelhető színű, állagú,

hígabb, vastagabb festéket öntött az itt-ott

meglöttyenő, másutt feszülő vászonra,

majd vékony, reszketeg vonalat húzott

a lassan kérgesedő, fura mintákba züllő,

olajos felületre, „nézd csak”, mondta,

„ez itt az én akaratom!”, s a vonal egyre

kivehetetlenebbé vált, csak a keveredés

oszló határa mutatta, hol húzódott

a vonása, én meg ráhagytam, „legyen!”,

végül hátat fordítottunk, mintha valami

bágyadt akarattal nyilvánítottuk volna

egymást holtnak, én őt, ő meg engem,

majd a beláthatatlan távolságok

két magányos végtelene nyílt előttünk,

és barátságunk épp szakadásával vált

most különálló testté, aminek villanásait,

színes kis foltjait ebben az egynemű

térben tudom, csak feledni lehet.