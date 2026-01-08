Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

A szakmai tényfeltáró bizottság feladata az 1989 előtti időszak erdélyi magyar irodalmi és kulturális életének állambiztonsági vonatkozású történeti feltárása, különös hangsúlyt helyezve a bukaresti CNSAS szaklevéltárában őrzött iratok feldolgozására. A kutatás szakmai irányítását egy közös bizottság látja el, amelynek felállításáról az ÁBTL közreműködésével döntött az alapítvány kuratóriuma legutóbbi ülésén – tájékoztatta szerkesztőségünket a Méhes György – Nagy Elek Alapítvány. A hattagú szakmai bizottság koordinátori és irányítási feladatait az ÁBTL munkatársa, Bandi István történész, tudományos kutató látja el. A bizottság további tagjai: dr. Benkő Levente történész, tudományos kutató, újságíró, szerkesztő, dr. Fodor János történész, tudományos kutató, dr. Főcze János történész, tudományos kutató, dr. Jánosi Csongor történész, tudományos kutató, valamint dr. Nagy Levente irodalomtörténész. A bizottság védnöki teendőit dr. Csendes László, a Szekuritáté Irattárait Vizsgáló Országos Bizottság tagja látja el.

az ilyen horderejű feltárások nem gyors válaszokkal, hanem hosszú időn át végzett, felelősségteljes és több szempontot integráló munkával valósíthatók meg.

Nagy Elek, az alapítvány alapítója hangsúlyozta: „a cél nem az, hogy szenzációhajhász részletek vagy félkész információk kerüljenek nyilvánosságra, hanem az, hogy a kutatás lezárását követően, kontextusba helyezett, megalapozott eredmények legyenek bemutathatók – mert csak így válhat a múlt feldolgozása a jövőt építő párbeszéd alapjává.”

Mint írják, az alapítvány időközönként tájékoztatást nyújt majd a kutatás menetéről, valamint annak lezárultát követően átfogó, hiteles és tudományosan megalapozott eredményeket fog nyilvánosságra hozni.