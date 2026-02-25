Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.
2026. február 25., 15:242026. február 25., 15:24
A héten minden nap látványosan drágult az üzemanyag a székelyföldi kutaknál, s míg hétfőn a 8,2 lejt éppen meghaladó gázolaj literenkénti áráról írtunk, addig kedden ez már általánossá vált, szerdán pedig letűnté is egyes csíkszeredai töltőállomásoknál, ahol már 8,32 lejt függesztettek ki.
A benzint sem kerülte el a drágulás üteme, így szerdán délben Csíkszeredában már két kútnál is meghaladta a lélektani 8 lejt, igaz, egyelőre egyetlen banival.
Székelyudvarhelyen még nem érte el a 8 lejt a standard benzin literenkénti ára, ám néhol csak a szimbolikus egyetlen banival mentek ez alá.
Tény, hogy a héten eddig minden nap drágult az üzemanyag. S még csak szerda van... Aki pedig elmélyülne az európai árakban, itt megteheti. Láthatja például, hogy Csehországban, Horvátországban, Magyarországon – Bulgáriáról pedig nem is beszélve – olcsóbb az üzemanyag. Egy szinten vagyunk Belgiummal.
