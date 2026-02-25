Már a benzin is 8 lej fölött Csíkszeredában

Úgy tűnik, nincs megállás, ami az üzemanyagárak emelkedését illeti: szerdán is drágult, így már a standard benzin litere is 8 lej fölé emelkedett egyes csíkszeredai kutaknál.

A héten minden nap látványosan drágult az üzemanyag a székelyföldi kutaknál, s míg hétfőn a 8,2 lejt éppen meghaladó gázolaj literenkénti áráról írtunk, addig kedden ez már általánossá vált, szerdán pedig letűnté is egyes csíkszeredai töltőállomásoknál, ahol már 8,32 lejt függesztettek ki.

A benzint sem kerülte el a drágulás üteme, így szerdán délben Csíkszeredában már két kútnál is meghaladta a lélektani 8 lejt, igaz, egyelőre egyetlen banival.