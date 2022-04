Felújítanák a csíkszeredai régi fogászat épületét és a megyeházát is

Az 1500 négyzetméteres, többszintes saroképületben jelenleg többek között a megyei önkormányzat két kulturális intézménye, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház három egészségügyi rendelője, négy orvosi rendelő, két egészségtechnikusi kabinet, egy masszázsszalon, valamint a Hargita Megyei Fogorvosi Kollégium székhelye található.

Felújítanák a megyeházát is

Ráférne a tatarozás a csíkszeredai megyeháza épületére is. „A megyeháza épületén a fagyos, hideg időjárás miatt már szakadozik helyenként a burkolat és a pince is felújításra vár” – fogalmazott a megyei tanácselnök. Ennek érdekében több programra is pályáznak: az Országos Beruházási Vállalathoz (CNI), a környezetvédelmi minisztériumhoz, illetve az Országos Helyreállítási és Újjáépítési Terv programjához nyújtanak be pályázatot. A beruházás összértéke 33 millió lej.

A megyeháza épülete mellett a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ felújítására szintén elkészült a dokumentáció. Az 5,4 millió lejes beruházásra szintén a PNRR alapjából pályáznak, tudtuk meg.