Árokba hajtott egy autó Tusnádfürdő közelében

Árokba sodródott egy személygépkocsi hétfő délután az E578-as európai úton, Tusnádfürdő közelében. A sofőr kisebb sérülésekkel megúszta a balesetet, az érintett útszakaszon azonban akadozik a forgalom.

A helyszíni vizsgálatok alapján egy 72 éves, Kovászna megyei nő személygépkocsival haladt Sepsiszentgyörgy irányából Tusnádfürdő felé, amikor eddig tisztázatlan okokból

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a balesetről fél 4 után érkezett bejelentés a 112-es segélyhívó számon.

A gépkocsivezető a helyszínen orvosi ellátásban részesült, azonban visszautasította a kórházba szállítást. A rendőrök alkoholszondás vizsgálatot is végeztek, amelynek eredménye negatív lett.

A baleset miatt a forgalom jelenleg váltakozva, egy sávon halad az érintett útszakaszon. A rendőrség fokozott óvatosságra inti a közlekedőket, és arra kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőrök utasításait.