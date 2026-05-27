Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

A nyílt nap kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas, hiszen amellett, hogy megcsodálhatják Székelyföld szunnyadó tűzhányójának háromdimenziós modelljét, a látogatók találkozhatnak azokkal a kutatókkal és vulkanológusokkal is, akik több mint 15 éve vizsgálják a Csomád vulkánt és annak jelenségeit.

Hirdetés

Az eseményen az érdeklődők választ kaphatnak arra, hogy

miként működött,

mikor, milyen kitörései voltak,

miért tört ki,

miért szunnyad jelenleg,

és milyen jelek utalnak arra, hogy a Csomád vulkán ma sem tekinthető kialudtnak.

Az MTA–HUN-REN–CSFK PannonVulkán Lendület Kutatócsoport tagjai ismeretterjesztő előadásokkal készülnek a vulkáni működés történetéről, a vulkáni kőzetekről és gázokról, valamint a természeti kincsnek számító borvizekről.

A program különlegessége, hogy a kutatók egy látványos vulkánkitörés-szimulációt is bemutatnak. Ugyanakkor a Szent Anna-tó, a Mohos tőzegláp és a Tudásközpont ezen a napon ingyenesen látogatható. A rendezvény 11 órától kezdődik és 14 órától megismétlődik. Részletek az esemény leírásában olvashatók.