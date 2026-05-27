Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején nemcsak gyermeknapot hanem a vulkánok nemzetközi napját is ünnepeljük • Fotó: Pinti Attila

Június elsején nemcsak gyermeknapot hanem a vulkánok nemzetközi napját is ünnepeljük

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

Székelyhon

2026. május 27., 15:342026. május 27., 15:34

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A nyílt nap kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas, hiszen amellett, hogy megcsodálhatják Székelyföld szunnyadó tűzhányójának háromdimenziós modelljét, a látogatók találkozhatnak azokkal a kutatókkal és vulkanológusokkal is, akik több mint 15 éve vizsgálják a Csomád vulkánt és annak jelenségeit.

Hirdetés

Az eseményen az érdeklődők választ kaphatnak arra, hogy

  • miként működött,

  • mikor, milyen kitörései voltak,

  • miért tört ki,

  • miért szunnyad jelenleg,

  • és milyen jelek utalnak arra, hogy a Csomád vulkán ma sem tekinthető kialudtnak.

Az MTA–HUN-REN–CSFK PannonVulkán Lendület Kutatócsoport tagjai ismeretterjesztő előadásokkal készülnek a vulkáni működés történetéről, a vulkáni kőzetekről és gázokról, valamint a természeti kincsnek számító borvizekről.

A program különlegessége, hogy a kutatók egy látványos vulkánkitörés-szimulációt is bemutatnak. Ugyanakkor a Szent Anna-tó, a Mohos tőzegláp és a Tudásközpont ezen a napon ingyenesen látogatható. A rendezvény 11 órától kezdődik és 14 órától megismétlődik. Részletek az esemény leírásában olvashatók.

Hargita megye Csíkszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Székelyhon

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Székely Sport

Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Nagy Attila őszintén a romániai hoki jelenéről és jövőjéről – Helyzetbe hozunk!
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók
Hirdetés
2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
Hirdetés
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó
2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”
2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
Hirdetés
2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat
2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is
Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is
2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is
2026. május 22., péntek

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára
Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára
2026. május 22., péntek

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!