Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

A pünkösdi csíksomlyói búcsú előtt idén is megtartották a biztonsági célú medvehajtást a zarándokok által érintett térségben.

Bors Béla csíkszeredai alpolgármester tájékoztatása szerint a Szilas Vadásztársulat munkatársai sikeresen elvégezték az akciót, amelynek célja, hogy a rendezvény idején ne jelentsenek veszélyt a környéken mozgó nagyvadak.