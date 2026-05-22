Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vendégvárás a gyimesi vonatállomáson. Archív • Fotó: Mihály László

Vendégvárás a gyimesi vonatállomáson. Archív

Fotó: Mihály László

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

Dobos László

2026. május 22., 07:572026. május 22., 07:57

Különleges ünnepi hétvégére készülnek Gyimesbükkben: pénteken avatják fel a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, pünkösdvasárnap pedig ismét több ezer zarándokot várnak a hagyományos kontumáci szentmisére, amely

az elmúlt közel két évtizedben Székelyföld második legjelentősebb pünkösdi találkozóhelyévé vált.

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008 pünkösdjén érkezett meg először a gyimesi volt határállomáshoz a Székely Gyors, élén a legendás Nohab mozdonnyal. Azóta – a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetet leszámítva – minden évben

zarándokok ezrei keresik fel pünkösdvasárnapján a kontumáci Nagyboldogasszony-templomot, az egykori ezeréves határ vidékét.

A gyimesbükki búcsú meghonosítása elsősorban Salamon József plébános nevéhez fűződik, aki 2005 óta szolgál a településen, és kezdettől szorgalmazta, hogy a Gyimesek legrégebbi templománál minden évben ünnepi szentmisét tartsanak pünkösdvasárnapján.

Az idei ünnepségek már pénteken elkezdődnek. Május 22-én ünnepélyesen megáldják és megnyitják a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, amely az egykori keleti határvédelmi rendszer fontos emlékhelye.

A felújított Bethlen–Rákóczi-vár • Fotó: Pinti Attila

A felújított Bethlen–Rákóczi-vár

Fotó: Pinti Attila

A délelőtt 11 órakor kezdődő program során csángó népviseletbe öltözött fiatalok és zenészek vonulnak fel, fellép a Gyimesvölgyi Férfikórus, valamint a Dani Gergely Általános Iskola kórusa is. Az ünnepség csúcspontjaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldja meg az újjáépített várat.

korábban írtuk

Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat
Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat

Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.

Pénteken 14 órától ünnepi szentmisét tartanak a kontumáci templomnál Kovács Gergely érsek celebrálásával. A hagyományoknak megfelelően innen indulnak gyalogosan Csíksomlyó felé a gyimesi és környékbeli zarándokok.

  • A hívek az első napon Gyimesfelsőlokig teszik meg az utat,

  • majd szombat hajnalban folytatják a zarándoklatukat Csíksomlyóra.

Vasárnap Gyimesbe várják Varga Miklóst is

A pünkösdvasárnapi program a gyimesbükki pályaudvaron kezdődik, ahol délelőtt 10.41-kor fogadják a zarándokvonattal érkezőket. A kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál délelőttől imával és énekkel készülnek az ünnepre, majd

fellép Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes is, aki az István, a király című rockopera részleteit adja elő.

A Dani Gergely Általános Iskola diákjai Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását idézik fel ünnepi jelenetükben.

Hagyományosan pünkösdvasárnap idén is megérkezik a zarándokvonat a Gyimesekbe. Archív • Fotó: Mihály László

Hagyományosan pünkösdvasárnap idén is megérkezik a zarándokvonat a Gyimesekbe. Archív

Fotó: Mihály László

Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik, szónoka Farkas István, Lupus atya, piarista aranymisés szerzetes lesz. A program nemzeti imákkal és ünnepi áldással zárul, majd délután búcsút vesznek a hazatérő zarándokoktól.

A szervezők szerint az ezeréves határ vidéke pünkösdkor nemcsak vallási esemény helyszíne, hanem a magyarság összetartozásának egyik jelképes találkozópontja is, ahol évről évre együtt ünnepelnek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkező zarándokok.

Csíkszék Pünkösdi búcsú Gyimesbükk
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. május 21., csütörtök

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

2026. május 20., szerda

Minden tudnivaló a csíksomlyói pünkösdi búcsúról

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.

Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején

Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél.

Hirdetés
2026. május 18., hétfő

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

2026. május 16., szombat

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

