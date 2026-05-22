Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

Dobos László 2026. május 22., 07:572026. május 22., 07:57

Különleges ünnepi hétvégére készülnek Gyimesbükkben: pénteken avatják fel a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, pünkösdvasárnap pedig ismét több ezer zarándokot várnak a hagyományos kontumáci szentmisére, amely

az elmúlt közel két évtizedben Székelyföld második legjelentősebb pünkösdi találkozóhelyévé vált.

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008 pünkösdjén érkezett meg először a gyimesi volt határállomáshoz a Székely Gyors, élén a legendás Nohab mozdonnyal. Azóta – a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetet leszámítva – minden évben

zarándokok ezrei keresik fel pünkösdvasárnapján a kontumáci Nagyboldogasszony-templomot, az egykori ezeréves határ vidékét.

A gyimesbükki búcsú meghonosítása elsősorban Salamon József plébános nevéhez fűződik, aki 2005 óta szolgál a településen, és kezdettől szorgalmazta, hogy a Gyimesek legrégebbi templománál minden évben ünnepi szentmisét tartsanak pünkösdvasárnapján. Az idei ünnepségek már pénteken elkezdődnek. Május 22-én ünnepélyesen megáldják és megnyitják a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, amely az egykori keleti határvédelmi rendszer fontos emlékhelye.

A felújított Bethlen–Rákóczi-vár Fotó: Pinti Attila

A délelőtt 11 órakor kezdődő program során csángó népviseletbe öltözött fiatalok és zenészek vonulnak fel, fellép a Gyimesvölgyi Férfikórus, valamint a Dani Gergely Általános Iskola kórusa is. Az ünnepség csúcspontjaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldja meg az újjáépített várat. korábban írtuk Még pünkösd előtt felavatják a restaurált Rákóczi-várat Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli. Pénteken 14 órától ünnepi szentmisét tartanak a kontumáci templomnál Kovács Gergely érsek celebrálásával. A hagyományoknak megfelelően innen indulnak gyalogosan Csíksomlyó felé a gyimesi és környékbeli zarándokok. A hívek az első napon Gyimesfelsőlokig teszik meg az utat,

majd szombat hajnalban folytatják a zarándoklatukat Csíksomlyóra. Vasárnap Gyimesbe várják Varga Miklóst is A pünkösdvasárnapi program a gyimesbükki pályaudvaron kezdődik, ahol délelőtt 10.41-kor fogadják a zarándokvonattal érkezőket. A kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál délelőttől imával és énekkel készülnek az ünnepre, majd

fellép Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes is, aki az István, a király című rockopera részleteit adja elő.

A Dani Gergely Általános Iskola diákjai Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását idézik fel ünnepi jelenetükben.

Hagyományosan pünkösdvasárnap idén is megérkezik a zarándokvonat a Gyimesekbe. Archív Fotó: Mihály László