Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vendégvárás a gyimesi vonatállomáson. Archív
Fotó: Mihály László
Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.
Különleges ünnepi hétvégére készülnek Gyimesbükkben: pénteken avatják fel a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, pünkösdvasárnap pedig ismét több ezer zarándokot várnak a hagyományos kontumáci szentmisére, amely
Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008 pünkösdjén érkezett meg először a gyimesi volt határállomáshoz a Székely Gyors, élén a legendás Nohab mozdonnyal. Azóta – a koronavírus-járvány miatti kényszerszünetet leszámítva – minden évben
A gyimesbükki búcsú meghonosítása elsősorban Salamon József plébános nevéhez fűződik, aki 2005 óta szolgál a településen, és kezdettől szorgalmazta, hogy a Gyimesek legrégebbi templománál minden évben ünnepi szentmisét tartsanak pünkösdvasárnapján.
Az idei ünnepségek már pénteken elkezdődnek. Május 22-én ünnepélyesen megáldják és megnyitják a felújított Bethlen–Rákóczi-várat, amely az egykori keleti határvédelmi rendszer fontos emlékhelye.
A felújított Bethlen–Rákóczi-vár
Fotó: Pinti Attila
A délelőtt 11 órakor kezdődő program során csángó népviseletbe öltözött fiatalok és zenészek vonulnak fel, fellép a Gyimesvölgyi Férfikórus, valamint a Dani Gergely Általános Iskola kórusa is. Az ünnepség csúcspontjaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek áldja meg az újjáépített várat.
Hosszú restaurálási folyamat után felavatják május 22-én a gyimesbükki Rákóczi-várat. A nép körében Rákóczi-várként ismert erődítmény 2026-tól hivatalosan a Bethlen–Rákóczi-vár nevet viseli.
Pénteken 14 órától ünnepi szentmisét tartanak a kontumáci templomnál Kovács Gergely érsek celebrálásával. A hagyományoknak megfelelően innen indulnak gyalogosan Csíksomlyó felé a gyimesi és környékbeli zarándokok.
A hívek az első napon Gyimesfelsőlokig teszik meg az utat,
majd szombat hajnalban folytatják a zarándoklatukat Csíksomlyóra.
A pünkösdvasárnapi program a gyimesbükki pályaudvaron kezdődik, ahol délelőtt 10.41-kor fogadják a zarándokvonattal érkezőket. A kontumáci Nagyboldogasszony-templomnál délelőttől imával és énekkel készülnek az ünnepre, majd
A Dani Gergely Általános Iskola diákjai Márton Áron püspök egykori gyimesbükki látogatását idézik fel ünnepi jelenetükben.
Hagyományosan pünkösdvasárnap idén is megérkezik a zarándokvonat a Gyimesekbe. Archív
Fotó: Mihály László
Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik, szónoka Farkas István, Lupus atya, piarista aranymisés szerzetes lesz. A program nemzeti imákkal és ünnepi áldással zárul, majd délután búcsút vesznek a hazatérő zarándokoktól.
A szervezők szerint az ezeréves határ vidéke pünkösdkor nemcsak vallási esemény helyszíne, hanem a magyarság összetartozásának egyik jelképes találkozópontja is, ahol évről évre együtt ünnepelnek csángók, székelyek és a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkező zarándokok.
