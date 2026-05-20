Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején

Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

A Csíki Trans által közzétett menetrend szerint Csibából, Hargitafürdőről, Zsögödfürdőről és Szécsenyből is indulnak járatok, amelyek

a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek.

Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögödfürdő és Szécseny irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban is.

Hirdetés

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a Zsögödfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi a megszokott útvonalon közlekedik.

A társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes menetrendről, amelyet ide kattintva megnézhetnek.