Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

Kovács Attila 2026. május 26., 07:572026. május 26., 07:57

Márciusban írták alá a kivitelezési szerződést a régóta várt beruházás elvégzésére, a megbízott cégnek átadták a terepet, de a munka még nem kezdődött el. Mint a megbízó Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalattól megtudtuk,

a szükséges anyagok beszerzése van folyamatban.

korábban írtuk Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni. A Szécsenyben szükséges munkálatokhoz a csövek már a helyszínen vannak, egy bérelt területen tárolja ezeket a kivitelező. Az illesztésekhez szükséges idomok viszont még nem érkeztek meg, holott a kivitelezési szerződés aláírása után rögtön megrendelte a cég.

A városrészben először a szennyvízhálózat építése kezdődik el,

a Hajnal utca és az Olt-híd közötti nyomóvezeték elhelyezésével. Ezt követi majd a Hellwig-fürdő utca és a Kispatak utca szakaszokon előbb a mélyebbre kerülő szennyvíz-, majd ugyanitt az ivóvízhálózat vezetékeinek fektetése.

Folyamatban az előkészületek Fotó: Borbély Fanni

Csibában ugyanakkor az ivóvízhálózat kiépítését kezdik el, elsőként a 123F jelzésű megyei út mentén dolgoznak, majd következnek a mellékutcák.

Idén a beruházás egyharmadát szeretnék elvégezni

– tudtuk meg Oláh Sándortól, a Harvíz projektmegvalósító irodájának vezetőjétől. A munkálatokhoz a hálózat elkészítése érdekében az ingatlanok környékén magánterületek felásására is szükség van, ezeket viszont a tulajdonosoknak át kell adniuk a beruházónak. Mint az illetékes közölte, minden terület átadása nem történt meg, és ahol nem járulnak hozzá a tulajdonosok a munkálatokhoz, ott próbálnak alternatív útvonalat keresni. Ahol nincs erre lehetőség, ott a hálózat építése nem történhet meg.

A lakókat arra kérik, hogy autóikat ne hagyják az utak szélén az érintett szakaszokon,

ugyanakkor egyeztessenek a kivitelezővel a csatlakozási aknák – a vízóra-, illetve szennyvíztisztító aknák a csatlakozó vezetéken, a telekhatár közelében – helyének kijelölésénél. Csak azok a telkek jogosultak ilyen csatlakozó aknákra, amelyeken van lakóház, vagy kiváltották már az építkezési engedély lakóházra. Ha a tulajdonosok nem találkoznak a kivitelezővel a helyszínen, akkor meg lehet jelölni az aknák kívánt helyét, vagy el lehet küldeni egy rajzon feltüntetve a Harvíz projektmegvalósító irodájának, az uip@harviz.ro e-mail címre. Ugyanitt lehet további információkat kérni a beruházással kapcsolatosan.

Szükség lesz útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra a munkálatok ideje alatt, ezekről időben tájékoztatnia kell a kivitelezőnek a lakókat is és a Harvíz Rt.-t is. Ezek a tájékoztatások felkerülnek a Harvíz honlapjára, és a Harvíz Facebook-oldalán is megjelennek – tudtuk meg.