Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Nemsokára munkakezdés

Forgalomkorlátozásokra is számítani kell. Nemsokára munkakezdés

Fotó: Borbély Fanni

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

Kovács Attila

2026. május 26., 07:572026. május 26., 07:57

Márciusban írták alá a kivitelezési szerződést a régóta várt beruházás elvégzésére, a megbízott cégnek átadták a terepet, de a munka még nem kezdődött el. Mint a megbízó Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató vállalattól megtudtuk,

a szükséges anyagok beszerzése van folyamatban.

korábban írtuk

korábban írtuk

Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál
Évek óta erre az aláírásra várnak a regionális vízszolgáltatónál

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériumában írták alá hétfő délben a regionális vízszolgáltató Harvíz Rt. 150 millió eurós nagyprojektjét. Az építőtelepeket hamarosan meg lehet nyitni.

A Szécsenyben szükséges munkálatokhoz a csövek már a helyszínen vannak, egy bérelt területen tárolja ezeket a kivitelező. Az illesztésekhez szükséges idomok viszont még nem érkeztek meg, holott a kivitelezési szerződés aláírása után rögtön megrendelte a cég.

A városrészben először a szennyvízhálózat építése kezdődik el,

a Hajnal utca és az Olt-híd közötti nyomóvezeték elhelyezésével. Ezt követi majd a Hellwig-fürdő utca és a Kispatak utca szakaszokon előbb a mélyebbre kerülő szennyvíz-, majd ugyanitt az ivóvízhálózat vezetékeinek fektetése.

Folyamatban az előkészületek

Folyamatban az előkészületek

Fotó: Borbély Fanni

Csibában ugyanakkor az ivóvízhálózat kiépítését kezdik el, elsőként a 123F jelzésű megyei út mentén dolgoznak, majd következnek a mellékutcák.

Idén a beruházás egyharmadát szeretnék elvégezni

– tudtuk meg Oláh Sándortól, a Harvíz projektmegvalósító irodájának vezetőjétől.

A munkálatokhoz a hálózat elkészítése érdekében az ingatlanok környékén magánterületek felásására is szükség van, ezeket viszont a tulajdonosoknak át kell adniuk a beruházónak. Mint az illetékes közölte, minden terület átadása nem történt meg, és ahol nem járulnak hozzá a tulajdonosok a munkálatokhoz, ott próbálnak alternatív útvonalat keresni. Ahol nincs erre lehetőség, ott a hálózat építése nem történhet meg.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A lakókat arra kérik, hogy

  • autóikat ne hagyják az utak szélén az érintett szakaszokon,

  • ugyanakkor egyeztessenek a kivitelezővel a csatlakozási aknák – a vízóra-, illetve szennyvíztisztító aknák a csatlakozó vezetéken, a telekhatár közelében – helyének kijelölésénél.

Csak azok a telkek jogosultak ilyen csatlakozó aknákra, amelyeken van lakóház, vagy kiváltották már az építkezési engedély lakóházra. Ha a tulajdonosok nem találkoznak a kivitelezővel a helyszínen, akkor meg lehet jelölni az aknák kívánt helyét, vagy el lehet küldeni egy rajzon feltüntetve a Harvíz projektmegvalósító irodájának, az uip@harviz.ro e-mail címre. Ugyanitt lehet további információkat kérni a beruházással kapcsolatosan.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Szükség lesz útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra a munkálatok ideje alatt, ezekről időben tájékoztatnia kell a kivitelezőnek a lakókat is és a Harvíz Rt.-t is. Ezek a tájékoztatások felkerülnek a Harvíz honlapjára, és a Harvíz Facebook-oldalán is megjelennek – tudtuk meg.

A beruházás a Harvíz európai uniós óriásprojektjének része, amelynek során számos Hargita megyei településen építenek és bővítenek víz- és szennyvízhálózatokat, szállítóvezetékeket, és korszerűsítenek szennyvíztisztító telepeket. Szécsenyben és Csibában a beruházás során egyenként mintegy 17 ezer méter hosszúságú vízhálózat, nyomásfokozó szivattyúházak, valamint egy-egy nagy kapacitású víztartály létesül, Szécsenyben közel 17 ezer méternyi szennyvízhálózat épül, átemelő állomásokkal együtt.

Csíkszék Csíkszereda
Akik magasról tesznek a csíksomlyói kegyhely szentségére
Kilőtték az embereket félelemben tartó, méhkaptárakat összetörő medvét Farcádban
Nem omlott össze a magyar válogatott, háromszor is betalált az amerikaiak ellen
„Belerakom a nemzeti érdekbe...” Lemondásra szólítja fel saját miniszterét az RMDSZ
Pünkösdi siker Bukarestben, bronzcsatára készülhet az FK Csíkszereda korosztályos csapata
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

2026. május 24., vasárnap

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

2026. május 22., péntek

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

A nyeregbe szállítják a mozgáskorlátozott zarándokokat

Különjárattal segíti a pünkösdi búcsúra érkező mozgáskorlátozott zarándokok kijutását a nyeregbe a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete.

