Sulyok Tamás „politikai zsákmányszerzésnek” tartja az eltávolítására tett kísérletet

Az államfő szerint az eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.

Azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.

Sulyok Tamás a Facebook-oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Görög Márta igazságügyi miniszterrel egyeztetett a Sándor-palotában hétfőn.

Ismételten egyértelművé tettem, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz, az Alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak”

Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által – az igazságügyi miniszter jelenlétében – tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt,

ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi”.

Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is – írta Sulyok Tamás.

Magyar Péter hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentette, ha Sulyok Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztségről, a Tisza Párt módosítani fogja az alaptörvényt.