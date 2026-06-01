Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.
Az elsőfokú (sárga) riasztás szerint hétfő délelőtt 10 és este 10 óra között Erdély túlnyomó részén, Munténia északi és keleti, Olténia északkeltei, Moldva déli és délkeleti részében és Dobrudzsában időszakosan fokozott légköri instabilitás várható:
A leeső csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert négyzetméterenként, helyenként a 30–40 litert is.
A meteorológusok szerint ugyanakkor az ország többi részén is fokozott lesz helyenként a légköri instabilitás.
A következő megyékre érvényes a riasztás: Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Hargita, Szeben, Brassó, Kovászna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vaslui, Galac, Vrancea, Buzău, Brăila, Călărași, Ialomița, Tulcea és Konstanca – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.
Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.
Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.
Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.
1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.
Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.
A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.
Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.
Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.
