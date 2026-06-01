Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

• Fotó: Beliczay László

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

Székelyhon

2026. június 01., 13:01

Az elsőfokú (sárga) riasztás szerint hétfő délelőtt 10 és este 10 óra között Erdély túlnyomó részén, Munténia északi és keleti, Olténia északkeltei, Moldva déli és délkeleti részében és Dobrudzsában időszakosan fokozott légköri instabilitás várható:

dörgések, villámlások által kísért felhőszakadások, heves, helyenként viharos szél és jégeső várható.

A leeső csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert négyzetméterenként, helyenként a 30–40 litert is.

A meteorológusok szerint ugyanakkor az ország többi részén is fokozott lesz helyenként a légköri instabilitás.

A következő megyékre érvényes a riasztás: Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Hargita, Szeben, Brassó, Kovászna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vaslui, Galac, Vrancea, Buzău, Brăila, Călărași, Ialomița, Tulcea és Konstanca – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

Magyar Péter: módosítjuk az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt – mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatóján.

2026. június 01., hétfő

2026. június 01., hétfő

Védelmi miniszter: a galaci tömbházra zuhant drón elindításáért Oroszországot terheli a felelősség

Függetlenül attól, hogy a drónt eltérítették-e vagy sem, Moszkvát terheli a felelősség, ha egy Oroszországból indított drón Románia területére jut – jelentette ki vasárnap este Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter.

2026. június 01., hétfő

2026. május 31., vasárnap

Sulyok Tamás: továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet

Továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet – jelentette ki az államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videójában.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Vasárnapi medvejárás több településen

Medve jelenlétét jelezték vasárnap este az Oroszhegy községhez tartozó Tibódban, valamint Maroshévízen.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Don-kanyar és Sztálingrád: békévé oldódhat a közös emlékezés

1943-ban április vége és május vége között szállították haza a keleti frontról a januári doni katasztrófa után megmaradt magyar katonákat. Nagy József történészt a veszteségekről, a székely részvételről és a román „hallgatás” okáról kérdeztük.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Nicușor Dan: minden kétséget kizáróan orosz drón zuhant le Galacon

Nicușor Dan vasárnap a Facebook-oldalán bejelentette, hogy Geran-2 típusú orosz drón zuhant le péntek hajnalban Galacon.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Tíz éve jelent meg az egyik legjobb akciójáték, ami szinte semmit nem öregedett

Sok, a közelmúltban megjelent videójátékot kenterbe ver a tíz éve megjelent Uncharted: The Thief’s End. A Naughty Dog egyik zászlóshajója a mai napig elképesztő élmény, amihez azóta sem készült folytatás. Visszatekintő.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Az esővíz-elvezető rendszerből érkezett a szennyezés a Nagy-Küküllőbe

A Tábor, a Szarkakő és a Béke utcák esővíz-elvezető rendszerében is hasonló szennyeződéseket találtak, mint ami vasárnap délután megjelent a Nagy-Küküllőben – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Újabb drónincidens esetén Románia elnöke kiutasíthatja az orosz nagykövetet az országból

Nicușor Dan román államfő szombaton azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy egy Geran-2 típusú orosz drón csapódott be pénteken a galaci tömbházba, amely az ukrán Reni kikötő elleni támadással összefüggő incidens nyomán jutott Románia területére.

2026. május 31., vasárnap

2026. május 31., vasárnap

Az USA is elítélte Oroszországot a romániai drónincidens miatt

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának elnöke, Jim Risch republikánus szenátor elítélte szombaton Oroszországot, amiért „felelőtlenül megsértette Románia légterét”.

2026. május 31., vasárnap

