Viharos nyárkezdet: felhőszakadásokra, jégesőre és szélre figyelmeztetnek Székelyföldön is

Jelentős mennyiségű csapadékra és szélviharokra adtak ki figyelmeztetést hétfőn a meteorológusok; a riasztás 21 megyében – köztük a székelyföldiekben – érvényes a nap folyamán.

Az elsőfokú (sárga) riasztás szerint hétfő délelőtt 10 és este 10 óra között Erdély túlnyomó részén, Munténia északi és keleti, Olténia északkeltei, Moldva déli és délkeleti részében és Dobrudzsában időszakosan fokozott légköri instabilitás várható:

dörgések, villámlások által kísért felhőszakadások, heves, helyenként viharos szél és jégeső várható.

A leeső csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert négyzetméterenként, helyenként a 30–40 litert is.

Hirdetés

A meteorológusok szerint ugyanakkor az ország többi részén is fokozott lesz helyenként a légköri instabilitás.

A következő megyékre érvényes a riasztás: Szilágy, Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Hargita, Szeben, Brassó, Kovászna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vaslui, Galac, Vrancea, Buzău, Brăila, Călărași, Ialomița, Tulcea és Konstanca – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.