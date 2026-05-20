Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból. Barabás Hajnal 2026. május 20., 19:472026. május 20., 19:47

Búcsú a Márton Áron Tehetséggondozó Központ kollégiumától. Utoljára szólt a csengő a végzős diákoknak Fotó: Borbély Fanni

Kicsengették a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóit szerdán. Az ünnepség azért is különleges, mert

tíz éve annak, hogy megnyitotta kapuit a kollégium a tehetséges diákok előtt.

Ráduly Annamária a központ igazgatója Madách Imre Az ember tragédiája című művének legismertebb sorát idézte ünnepi beszédében: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!" Hozzátette: küzdeni nem valaki ellen, hanem valakiért, valamiért kell.

Ha valamiért, valakiért dolgozunk, akkor a jó jár a fejünkben, és az megsokszorozza az erőt”

– mondta.

Gáll Hajnalka, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja felszólalásában arról beszélt, hogy a kollégiumban tanulja meg az ember, milyen mikor nincs otthon, és mégis helyt kell állnia. Mint mondta: a kollégiumi élet kitartásra és önállóságra neveli a fiatalokat.

Az ember az iskolában tanulni, a kollégiumban pedig élni tanul meg”

– fogalmazott. A végzősöket arra biztatta, hogy őrizzék meg identitásukat és anyanyelvüket.

„A magyar nyelv nemcsak eszköz, hanem örökség, menedék és kapcsolat azok között az emberek között, akik bárhol éljenek is a világban, ugyanazokat a szavakat értik igazán”. Beszéde végén az előttük álló vizsgákhoz kívánt kitartást és sok sikert.

Az érettségi és a felvételi nem áthatolhatatlan fal, hanem kapu a saját, szabadon választott jövőtök felé”

– hangsúlyozta. A Márton Áron Tehetséggondozó Központ kollégiumából idén 27-en ballagtak el.

