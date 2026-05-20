Megvolt az utolsó csengőszó a Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóinak

Jubileumi ballagási ünnepséget tartottak a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központban szerdán, tíz évvel azután, hogy megnyitották a létesítményt az FK Csíkszereda épületében. Idén 27 végzős diák ballagott el a központból.
Búcsú a Márton Áron Tehetséggondozó Központ kollégiumától. Utoljára szólt a csengő a végzős diákoknak
Fotó: Borbély Fanni
Kicsengették a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ ballagóit szerdán. Az ünnepség azért is különleges, mert
Ráduly Annamária a központ igazgatója Madách Imre Az ember tragédiája című művének legismertebb sorát idézte ünnepi beszédében: „Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!” Hozzátette: küzdeni nem valaki ellen, hanem valakiért, valamiért kell.
– mondta.
Gáll Hajnalka, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja felszólalásában arról beszélt, hogy a kollégiumban tanulja meg az ember, milyen mikor nincs otthon, és mégis helyt kell állnia. Mint mondta: a kollégiumi élet kitartásra és önállóságra neveli a fiatalokat.
– fogalmazott. A végzősöket arra biztatta, hogy őrizzék meg identitásukat és anyanyelvüket.
„A magyar nyelv nemcsak eszköz, hanem örökség, menedék és kapcsolat azok között az emberek között, akik bárhol éljenek is a világban, ugyanazokat a szavakat értik igazán”. Beszéde végén az előttük álló vizsgákhoz kívánt kitartást és sok sikert.
– hangsúlyozta.
A Márton Áron Tehetséggondozó Központ kollégiumából idén 27-en ballagtak el.
Fotó: Borbély Fanni
