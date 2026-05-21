Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a búcsúztató beszédek.
Az ünnepséget 1998 óta szervezi meg a háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak képviselői Péter Sándor magyartanár kezdeményezésére, hogy a végzősöket a hitben is megerősödve engedjék ki az életbe.
A diákok középiskoláik – Plugor Sándor Művészeti Líceum, Székely Mikó Kollégium, Református Kollégium, Puskás Tivadar Szakközépiskola és Berde Áron Gazdasági Líceum – zászlajai alatt vonultak be a református templomba, majd a Gaudeamus dallamára követték őket az iskolaigazgatók és kísérő tanáraik, az RMPSZ országos és helyi vezetői, Antal Árpád polgármester, valamint a történelmi egyházak sepsiszentgyörgyi lelkipásztorai.
Péterfi Ágnres unitárius lelkész szemléltette is a hit, a közösség, a család megtartó erejét
Elsőként Marosi Tünde, a belvárosi református templom lelkésze szólt a jelenlevőkhöz, hangsúlyozva a mustármagnyi hit fontosságát. Péterfi Ágnes unitárius lelkész a Jelenések könyvének verseire támaszkodva azt taglalta:
A beszéd eredetének körülményeit is megvilágította, majd rámutatott annak az állapotnak a tarthatatlanságára, amikor elszakadunk magunktól, de a Forrástól, Krisztustól is.
Ilyés Zsolt plébános megáldotta a diákokat és a pedagógusokat
Ilyés Zsolt plébános áldását adta a diákokra, és nem feledkezett meg a pedagógusokról sem, akik a diákok formálásával Isten munkatársaiként működnek közre egy jobb, szebb világ megteremtésében.
Az igehirdetések után a rendezvény világi részét Kotró-Kosztándi László, a Székely Mikó Kollégium tanára vezette le.
Péter Séndor 1998-ban maga sem gondolta, hogy az ökumenikus istentiszteletek hagyománya ilyen sokáig megmarad
Péter Sándor tanár, az RMPSZ megyei szervezetének tiszteletbeli elnöke a Halotti beszédre és az Ómagyar Mária-siralomra alapozva arról beszélt, milyen gazdag a magyar nyelv, amely ezer év alatt is megőrizte életképességét.
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke a mesterséges intelligencia, valamint a megszerzett tudás felelős és emberséges használatára intette a ballagókat.
Antal Árpád polgármester elmondta: visszagondolva egykori végzős önmagára, az jutott eszébe, hogy unta az ünnepi beszédeket, de évek múlva mégis megtapasztalta, hogy az ott hallott gondolatok éltek a fejében, vagyis a felszólalók „bogarakat ültettek a fejükbe”.
Az iskolazászlókkal való bevonulás, illetve kivonulás foglalta keretbe az ökumenikus istentiszteletet
Rendhagyó módon idézte meg beszéde alapgondolatát Kiss Imre főtanfelügyelő, az RMPSZ székelyföldi területi alelnöke:
Arra biztatta a diákokat, merjenek ők is álmodni, illetve segítséget kérni, ha néha úgy érzik, kevés az erő a magas falak előtt.
Idén a Mikes Kelemen Líceum diákját, Farkas Margót érte a megtiszteltetés, hogy a ballagó diákok nevében mondjon búcsúbeszédet. Kollégáit arra biztatta, hogy köszönjék meg a szülők és pedagógusok munkáját, de saját maguknak is, hogy kitartottak a 12 iskolai év alatt.
– üzente a végzősöknek.
Az RMPSZ hagyományosan az iskolaigazgatókat is megajándékozta az ünnepi istentiszteleten
A hagyomány szerint az RMPSZ az ökumenikus istentiszteleten megajándékozza a jelen levő iskolák igazgatóit, ez most is így történt. Rendhagyó módon, az RMPSZ 35 éves fennállásának tiszteletére a szövetség könyvajándékokat adott át a történelmi egyházak képviselőinek: Marosi Tünde, Péterfi Ágnes, Zelenák József lelkipásztoroknak és Ilyés Zsolt plébánosnak.
Az istentisztelet végén Zelenák József evangélikus esperes közös imára hívta a diákokat, majd a magyar és a székely himnusz eléneklése után megáldotta a jelenlevőket. Az ökumenikus ballagást a részt vevő középiskolák diákjai művészi momentumokkal egészítették ki: Ivánitzki Dániel gitárjátékkal, Fazakas Bálint és Révész Nikolett szavalattal, Kocsis Rebeka és a Székely Mikó Kollégium kórusa pedig énekkel.
