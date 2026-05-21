Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

• Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a búcsúztató beszédek.

Bodor Tünde

2026. május 21., 20:452026. május 21., 20:45

Az ünnepséget 1998 óta szervezi meg a háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak képviselői Péter Sándor magyartanár kezdeményezésére, hogy a végzősöket a hitben is megerősödve engedjék ki az életbe.

A diákok középiskoláik – Plugor Sándor Művészeti Líceum, Székely Mikó Kollégium, Református Kollégium, Puskás Tivadar Szakközépiskola és Berde Áron Gazdasági Líceum – zászlajai alatt vonultak be a református templomba, majd a Gaudeamus dallamára követték őket az iskolaigazgatók és kísérő tanáraik, az RMPSZ országos és helyi vezetői, Antal Árpád polgármester, valamint a történelmi egyházak sepsiszentgyörgyi lelkipásztorai.

Péterfi Ágnres unitárius lelkész szemléltette is a hit, a közösség, a család megtartó erejét • Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor Galéria

Elsőként Marosi Tünde, a belvárosi református templom lelkésze szólt a jelenlevőkhöz, hangsúlyozva a mustármagnyi hit fontosságát. Péterfi Ágnes unitárius lelkész a Jelenések könyvének verseire támaszkodva azt taglalta:

Idézet
a langyosakat kiköpi az úr is”.

A beszéd eredetének körülményeit is megvilágította, majd rámutatott annak az állapotnak a tarthatatlanságára, amikor elszakadunk magunktól, de a Forrástól, Krisztustól is.

Ilyés Zsolt plébános megáldotta a diákokat és a pedagógusokat • Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor Galéria

Ilyés Zsolt plébános áldását adta a diákokra, és nem feledkezett meg a pedagógusokról sem, akik a diákok formálásával Isten munkatársaiként működnek közre egy jobb, szebb világ megteremtésében.

Az igehirdetések után a rendezvény világi részét Kotró-Kosztándi László, a Székely Mikó Kollégium tanára vezette le.

Péter Séndor 1998-ban maga sem gondolta, hogy az ökumenikus istentiszteletek hagyománya ilyen sokáig megmarad • Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor Galéria

Péter Sándor tanár, az RMPSZ megyei szervezetének tiszteletbeli elnöke a Halotti beszédre és az Ómagyar Mária-siralomra alapozva arról beszélt, milyen gazdag a magyar nyelv, amely ezer év alatt is megőrizte életképességét.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke a mesterséges intelligencia, valamint a megszerzett tudás felelős és emberséges használatára intette a ballagókat.

Antal Árpád polgármester elmondta: visszagondolva egykori végzős önmagára, az jutott eszébe, hogy unta az ünnepi beszédeket, de évek múlva mégis megtapasztalta, hogy az ott hallott gondolatok éltek a fejében, vagyis a felszólalók „bogarakat ültettek a fejükbe”.

Az iskolazászlókkal való bevonulás, illetve kivonulás foglalta keretbe az ökumenikus istentiszteletet • Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor Galéria

Rendhagyó módon idézte meg beszéde alapgondolatát Kiss Imre főtanfelügyelő, az RMPSZ székelyföldi területi alelnöke:

telefonjáról bejátszotta az Edda együttes Álmodtam egy világot című dalának refrénjét.

Arra biztatta a diákokat, merjenek ők is álmodni, illetve segítséget kérni, ha néha úgy érzik, kevés az erő a magas falak előtt.

Idén a Mikes Kelemen Líceum diákját, Farkas Margót érte a megtiszteltetés, hogy a ballagó diákok nevében mondjon búcsúbeszédet. Kollégáit arra biztatta, hogy köszönjék meg a szülők és pedagógusok munkáját, de saját maguknak is, hogy kitartottak a 12 iskolai év alatt.

Legyenek jobbak a tegnapi önmaguknál, váljanak olyanokká, hogy mostani önmaguk példaképei lehessenek 10 év múlva

– üzente a végzősöknek.

Az RMPSZ hagyományosan az iskolaigazgatókat is megajándékozta az ünnepi istentiszteleten • Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor Galéria

A hagyomány szerint az RMPSZ az ökumenikus istentiszteleten megajándékozza a jelen levő iskolák igazgatóit, ez most is így történt. Rendhagyó módon, az RMPSZ 35 éves fennállásának tiszteletére a szövetség könyvajándékokat adott át a történelmi egyházak képviselőinek: Marosi Tünde, Péterfi Ágnes, Zelenák József lelkipásztoroknak és Ilyés Zsolt plébánosnak.

Az istentisztelet végén Zelenák József evangélikus esperes közös imára hívta a diákokat, majd a magyar és a székely himnusz eléneklése után megáldotta a jelenlevőket. Az ökumenikus ballagást a részt vevő középiskolák diákjai művészi momentumokkal egészítették ki: Ivánitzki Dániel gitárjátékkal, Fazakas Bálint és Révész Nikolett szavalattal, Kocsis Rebeka és a Székely Mikó Kollégium kórusa pedig énekkel.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

2026. május 20., szerda

2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

2026. május 19., kedd

2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 18., hétfő

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

