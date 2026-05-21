Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a búcsúztató beszédek.

Bodor Tünde 2026. május 21., 20:452026. május 21., 20:45

Az ünnepséget 1998 óta szervezi meg a háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak képviselői Péter Sándor magyartanár kezdeményezésére, hogy a végzősöket a hitben is megerősödve engedjék ki az életbe. A diákok középiskoláik – Plugor Sándor Művészeti Líceum, Székely Mikó Kollégium, Református Kollégium, Puskás Tivadar Szakközépiskola és Berde Áron Gazdasági Líceum – zászlajai alatt vonultak be a református templomba, majd a Gaudeamus dallamára követték őket az iskolaigazgatók és kísérő tanáraik, az RMPSZ országos és helyi vezetői, Antal Árpád polgármester, valamint a történelmi egyházak sepsiszentgyörgyi lelkipásztorai.

Péterfi Ágnres unitárius lelkész szemléltette is a hit, a közösség, a család megtartó erejét Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor

Elsőként Marosi Tünde, a belvárosi református templom lelkésze szólt a jelenlevőkhöz, hangsúlyozva a mustármagnyi hit fontosságát. Péterfi Ágnes unitárius lelkész a Jelenések könyvének verseire támaszkodva azt taglalta:

a langyosakat kiköpi az úr is”.

A beszéd eredetének körülményeit is megvilágította, majd rámutatott annak az állapotnak a tarthatatlanságára, amikor elszakadunk magunktól, de a Forrástól, Krisztustól is.

Ilyés Zsolt plébános megáldotta a diákokat és a pedagógusokat Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor

Ilyés Zsolt plébános áldását adta a diákokra, és nem feledkezett meg a pedagógusokról sem, akik a diákok formálásával Isten munkatársaiként működnek közre egy jobb, szebb világ megteremtésében. Az igehirdetések után a rendezvény világi részét Kotró-Kosztándi László, a Székely Mikó Kollégium tanára vezette le.

Péter Séndor 1998-ban maga sem gondolta, hogy az ökumenikus istentiszteletek hagyománya ilyen sokáig megmarad Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor

Péter Sándor tanár, az RMPSZ megyei szervezetének tiszteletbeli elnöke a Halotti beszédre és az Ómagyar Mária-siralomra alapozva arról beszélt, milyen gazdag a magyar nyelv, amely ezer év alatt is megőrizte életképességét. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke a mesterséges intelligencia, valamint a megszerzett tudás felelős és emberséges használatára intette a ballagókat. Antal Árpád polgármester elmondta: visszagondolva egykori végzős önmagára, az jutott eszébe, hogy unta az ünnepi beszédeket, de évek múlva mégis megtapasztalta, hogy az ott hallott gondolatok éltek a fejében, vagyis a felszólalók „bogarakat ültettek a fejükbe”.

Az iskolazászlókkal való bevonulás, illetve kivonulás foglalta keretbe az ökumenikus istentiszteletet Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor

Rendhagyó módon idézte meg beszéde alapgondolatát Kiss Imre főtanfelügyelő, az RMPSZ székelyföldi területi alelnöke:

telefonjáról bejátszotta az Edda együttes Álmodtam egy világot című dalának refrénjét.

Arra biztatta a diákokat, merjenek ők is álmodni, illetve segítséget kérni, ha néha úgy érzik, kevés az erő a magas falak előtt. Hirdetés Idén a Mikes Kelemen Líceum diákját, Farkas Margót érte a megtiszteltetés, hogy a ballagó diákok nevében mondjon búcsúbeszédet. Kollégáit arra biztatta, hogy köszönjék meg a szülők és pedagógusok munkáját, de saját maguknak is, hogy kitartottak a 12 iskolai év alatt.

Legyenek jobbak a tegnapi önmaguknál, váljanak olyanokká, hogy mostani önmaguk példaképei lehessenek 10 év múlva

– üzente a végzősöknek.

Az RMPSZ hagyományosan az iskolaigazgatókat is megajándékozta az ünnepi istentiszteleten Fotó: Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat/Kristó Gothárd Hunor