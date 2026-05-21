Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

A mezőgazdászok vélhetően örültek a Kézdiszéken csütörtök reggel eleredő, amúgy aranyat érő esőnek, a csíksomlyói búcsúra gyalog zarándokolni készülődők talán kevésbé, de a barátságtalan idő ellenére is mintegy hetvenen gyűltek össze a kantai Szentháromság-templomba 11 órára meghirdetett szentmisére. Ezt a korábban Kézdiszentkereszten is szolgáló t. Vatány Gábor nyugalmazott plébános, valamint az idei zarándoklat lelki vezetője, Szecsete Zoltán gelencei plébános celebrálta, illetve adott plusz töltetet a jelenlévőknek.

Amint a mise végén a templomból kiléptek, az eső hirtelen elállt, így – egy villogó lámpás gépkocsi, illetve több autó kíséretben –

legalább nem elázva indultak a jó hetven kilométeres útnak,

imádkozva, az „Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!” mottó jegyében. Aztán amire Kézdiszentlélekre értek, ismét megnyíltak az ég csatornái.

Kora reggel Esztelnekről is elindult a lemhényi Hőseink Ösvényén túracsapat, ám ők Mária-utat követik, nagyjából a Keleti–Kárpátok fő gerincvonalán.

A kézdivásárhelyi, lemhényi, gelencei, esztelneki zarándokokhoz az út folyamán is csatlakoznak a csíksomlyói Szűzmáriához igyekvők, főleg holnap reggeltől, a Kászonokból. Az első estét ugyanis Kászonújfaluban töltik az ottani plébánia vendégszeretetét élvezve, a péntek 9 órai szentmise után a Nyerges-tetőn át folytatják a gyaloglást Csíkszentgyörgy felé. Szombat reggel 7 órakor az itteni templom elől indulva teszik meg a Hármashalom-oltárig tartó utolsó szakaszt.

Az elmúlt években a szervezéssel járó feladatokat Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános vállalta magára, ám mivel őt nemrég a gyergyói kerület főesperesévé nevezték ki, ezért idén, a 14. zarándoklaton a Balánbányáról Gelencére helyezett Szecsete Zoltán római katolikus plébános vette át a stafétát. Persze egy egész segítőkész csapat sorokozott fel mögéje, köztük Ilyés Botond János gelencei polgármesterrel, Miklós István lemhényi alpolgármesterrel, Gáspár Zsolt háziorvossal, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnökével és másokkal; utóbbi egyben az egészségügyi felügyeletet is ellátja.

A csomagok és egyéb kellékek szállítását járművekkel oldják meg, a pénteki ebédet és vacsorát Hegedűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó és a lemhényi alpolgármester biztosítja,

a zarándokokhoz bárhol, bármikor lehet társulni, akár egy-két óra erejéig is.

A felső-háromszéki gyalogos zarándoklat hagyományát 2012-ben elevenítették fel, betiltása előtt legutóbb 1948-ban szervezték meg a kézdivásárhelyiek és a környékbeli falvak lakói számára.

Korabeli sajtótudósításból tudjuk, hogy 1941. szeptember 11-én reggel 6 órakor, a „felszabadult Erdély déli részének egyesztendős évfordulóján” is útnak indultak Kézdivásárhelyről „a somlyói Csodatevő Máriához.” Akkor első nap Újfaluig, másnap Zsögödig mentek, ahonnan 13-án reggel 9 órakor érkeztek meg Csíksomlyóra.

Az újrakezdéskor, 2012-ben kilencvenen vállalkoztak a nemcsak fizikai, hanem lelki kihívással is járó próbatételre (akkor ráadásul nem végig az országút mentén haladtak, hanem Kászonjakabfalvától hegyen-völgyön át), a következő években több mint kétszázan.

Zuhogó esőben, a Szűzanya oltalmában bízva keltek útra Háromszék lovas zarándokai
Így látták száz éve

„Évszázadok óta mindig ugyanaz a zarándoklat, ugyanazon énekek, mégis, mintha minden új volna. Réges-régen porladozó ősök kései unokái vihartól megtépázott, esőverte, fakuló színű egyházi zászlók alatt jönnek nem parancsszóra, hanem hagyományos lelki meggyőződésből. Pünkösd hetében megmozdul messze vidékek katholikus népe, kitartó, fáradságos gyaloglással sietnek a somlyói csodatevő Szűz üdvözlésére. A néplélek csodálatos megnyilvánulása ez.

Aki végignézi az egymás után érkező kereszteket, lehetetlen, hogy lelke ne legyen tele csordultig a meghatottsággal… Mind porosan, fáradtan, de lelkük édes boldogságtól lobog. Lelkesen cseng vezetőjük csengettyűje, s ajkukon újból zeng a századikszor ismételt ének: Jézus élő Istennek szent fia, irgalmazz minekünk… A háború alatt a katonák sokszor tettek erőltetett meneteléseket, de a búcsúsok gyaloglási teljesítménye sokkal felülmúlja ezt. Hisz a búcsúsok között gyermekek és hajadonok, meg öregek is vannak. Ezek között nincs különbség. Mindje megteszi a 80–100 kilométeres utat.

Ezt nem lehet másképpen megmagyarázni, mint a néplélek bámulatos ősi meggyőződésével el nem halványuló tenni akarásával. A természeti erők viszontagságai nem akadályok. Esős hideg éjszakákon jön a kereszt, csatakos, sáros úton is megcsinálják a »kikerülést«… A búcsújárás fáradsággal jár, nem sajnálják, Máriáért, népünk pártfogójáért örömmel teszik.”

Csíki Lapok, 1926. május 30.

Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség
Áramszünetekre figyelmeztet a szolgáltató
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Kenőpénz átvétele közben lecsaptak Érbogyoszló polgármesterére, az RMDSZ lemondásra szólította
Majoross Gergely: ez az utazósebesség még sokat érhet a vb-n
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás" nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakos megbetegedése indokolt.

2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

