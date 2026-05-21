Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

A mezőgazdászok vélhetően örültek a Kézdiszéken csütörtök reggel eleredő, amúgy aranyat érő esőnek, a csíksomlyói búcsúra gyalog zarándokolni készülődők talán kevésbé, de a barátságtalan idő ellenére is mintegy hetvenen gyűltek össze a kantai Szentháromság-templomba 11 órára meghirdetett szentmisére. Ezt a korábban Kézdiszentkereszten is szolgáló t. Vatány Gábor nyugalmazott plébános, valamint az idei zarándoklat lelki vezetője, Szecsete Zoltán gelencei plébános celebrálta, illetve adott plusz töltetet a jelenlévőknek. Amint a mise végén a templomból kiléptek, az eső hirtelen elállt, így – egy villogó lámpás gépkocsi, illetve több autó kíséretben –

legalább nem elázva indultak a jó hetven kilométeres útnak,

imádkozva, az „Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!” mottó jegyében. Aztán amire Kézdiszentlélekre értek, ismét megnyíltak az ég csatornái.

Ahogy kiléptek a templomból, épp elállt az eső Fotó: Kocsis Károly

Kora reggel Esztelnekről is elindult a lemhényi Hőseink Ösvényén túracsapat, ám ők Mária-utat követik, nagyjából a Keleti–Kárpátok fő gerincvonalán. A kézdivásárhelyi, lemhényi, gelencei, esztelneki zarándokokhoz az út folyamán is csatlakoznak a csíksomlyói Szűzmáriához igyekvők, főleg holnap reggeltől, a Kászonokból. Az első estét ugyanis Kászonújfaluban töltik az ottani plébánia vendégszeretetét élvezve, a péntek 9 órai szentmise után a Nyerges-tetőn át folytatják a gyaloglást Csíkszentgyörgy felé. Szombat reggel 7 órakor az itteni templom elől indulva teszik meg a Hármashalom-oltárig tartó utolsó szakaszt.

Az elmúlt években a szervezéssel járó feladatokat Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános vállalta magára, ám mivel őt nemrég a gyergyói kerület főesperesévé nevezték ki, ezért idén, a 14. zarándoklaton a Balánbányáról Gelencére helyezett Szecsete Zoltán római katolikus plébános vette át a stafétát. Persze egy egész segítőkész csapat sorokozott fel mögéje, köztük Ilyés Botond János gelencei polgármesterrel, Miklós István lemhényi alpolgármesterrel, Gáspár Zsolt háziorvossal, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnökével és másokkal; utóbbi egyben az egészségügyi felügyeletet is ellátja.

A csomagok és egyéb kellékek szállítását járművekkel oldják meg, a pénteki ebédet és vacsorát Hegedűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó és a lemhényi alpolgármester biztosítja,

a zarándokokhoz bárhol, bármikor lehet társulni, akár egy-két óra erejéig is.

A felső-háromszéki gyalogos zarándoklat hagyományát 2012-ben elevenítették fel, betiltása előtt legutóbb 1948-ban szervezték meg a kézdivásárhelyiek és a környékbeli falvak lakói számára.

Korabeli sajtótudósításból tudjuk, hogy 1941. szeptember 11-én reggel 6 órakor, a „felszabadult Erdély déli részének egyesztendős évfordulóján" is útnak indultak Kézdivásárhelyről „a somlyói Csodatevő Máriához." Akkor első nap Újfaluig, másnap Zsögödig mentek, ahonnan 13-án reggel 9 órakor érkeztek meg Csíksomlyóra. Hirdetés Az újrakezdéskor, 2012-ben kilencvenen vállalkoztak a nemcsak fizikai, hanem lelki kihívással is járó próbatételre (akkor ráadásul nem végig az országút mentén haladtak, hanem Kászonjakabfalvától hegyen-völgyön át), a következő években több mint kétszázan.