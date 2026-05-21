Hetvenen a hetven kilométeres úton

Fotó: Kocsis Károly
Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.
2026. május 21., 15:05
A mezőgazdászok vélhetően örültek a Kézdiszéken csütörtök reggel eleredő, amúgy aranyat érő esőnek, a csíksomlyói búcsúra gyalog zarándokolni készülődők talán kevésbé, de a barátságtalan idő ellenére is mintegy hetvenen gyűltek össze a kantai Szentháromság-templomba 11 órára meghirdetett szentmisére. Ezt a korábban Kézdiszentkereszten is szolgáló t. Vatány Gábor nyugalmazott plébános, valamint az idei zarándoklat lelki vezetője, Szecsete Zoltán gelencei plébános celebrálta, illetve adott plusz töltetet a jelenlévőknek.
Amint a mise végén a templomból kiléptek, az eső hirtelen elállt, így – egy villogó lámpás gépkocsi, illetve több autó kíséretben –
imádkozva, az „Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!” mottó jegyében. Aztán amire Kézdiszentlélekre értek, ismét megnyíltak az ég csatornái.
Kora reggel Esztelnekről is elindult a lemhényi Hőseink Ösvényén túracsapat, ám ők Mária-utat követik, nagyjából a Keleti–Kárpátok fő gerincvonalán.
A kézdivásárhelyi, lemhényi, gelencei, esztelneki zarándokokhoz az út folyamán is csatlakoznak a csíksomlyói Szűzmáriához igyekvők, főleg holnap reggeltől, a Kászonokból. Az első estét ugyanis Kászonújfaluban töltik az ottani plébánia vendégszeretetét élvezve, a péntek 9 órai szentmise után a Nyerges-tetőn át folytatják a gyaloglást Csíkszentgyörgy felé. Szombat reggel 7 órakor az itteni templom elől indulva teszik meg a Hármashalom-oltárig tartó utolsó szakaszt.
Az elmúlt években a szervezéssel járó feladatokat Hölgyes Pál Zsolt lemhényi plébános vállalta magára, ám mivel őt nemrég a gyergyói kerület főesperesévé nevezték ki, ezért idén, a 14. zarándoklaton a Balánbányáról Gelencére helyezett Szecsete Zoltán római katolikus plébános vette át a stafétát. Persze egy egész segítőkész csapat sorokozott fel mögéje, köztük Ilyés Botond János gelencei polgármesterrel, Miklós István lemhényi alpolgármesterrel, Gáspár Zsolt háziorvossal, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnökével és másokkal; utóbbi egyben az egészségügyi felügyeletet is ellátja.
A csomagok és egyéb kellékek szállítását járművekkel oldják meg, a pénteki ebédet és vacsorát Hegedűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó és a lemhényi alpolgármester biztosítja,
A felső-háromszéki gyalogos zarándoklat hagyományát 2012-ben elevenítették fel, betiltása előtt legutóbb 1948-ban szervezték meg a kézdivásárhelyiek és a környékbeli falvak lakói számára.
Korabeli sajtótudósításból tudjuk, hogy 1941. szeptember 11-én reggel 6 órakor, a „felszabadult Erdély déli részének egyesztendős évfordulóján” is útnak indultak Kézdivásárhelyről „a somlyói Csodatevő Máriához.” Akkor első nap Újfaluig, másnap Zsögödig mentek, ahonnan 13-án reggel 9 órakor érkeztek meg Csíksomlyóra.
Az újrakezdéskor, 2012-ben kilencvenen vállalkoztak a nemcsak fizikai, hanem lelki kihívással is járó próbatételre (akkor ráadásul nem végig az országút mentén haladtak, hanem Kászonjakabfalvától hegyen-völgyön át), a következő években több mint kétszázan.
Megközelítőleg negyven lovas kelt útra csütörtökön a Perkőről, hogy magával vigye a háromszéki közösségek imaszalagjait Csíksomlyóra. A zarándokok előtt álló, eső áztatta úton minden kilométer a hit, a közösség és az összetartozás erejét hordozza.
Így látták száz éve
„Évszázadok óta mindig ugyanaz a zarándoklat, ugyanazon énekek, mégis, mintha minden új volna. Réges-régen porladozó ősök kései unokái vihartól megtépázott, esőverte, fakuló színű egyházi zászlók alatt jönnek nem parancsszóra, hanem hagyományos lelki meggyőződésből. Pünkösd hetében megmozdul messze vidékek katholikus népe, kitartó, fáradságos gyaloglással sietnek a somlyói csodatevő Szűz üdvözlésére. A néplélek csodálatos megnyilvánulása ez.
Aki végignézi az egymás után érkező kereszteket, lehetetlen, hogy lelke ne legyen tele csordultig a meghatottsággal… Mind porosan, fáradtan, de lelkük édes boldogságtól lobog. Lelkesen cseng vezetőjük csengettyűje, s ajkukon újból zeng a századikszor ismételt ének: Jézus élő Istennek szent fia, irgalmazz minekünk… A háború alatt a katonák sokszor tettek erőltetett meneteléseket, de a búcsúsok gyaloglási teljesítménye sokkal felülmúlja ezt. Hisz a búcsúsok között gyermekek és hajadonok, meg öregek is vannak. Ezek között nincs különbség. Mindje megteszi a 80–100 kilométeres utat.
Ezt nem lehet másképpen megmagyarázni, mint a néplélek bámulatos ősi meggyőződésével el nem halványuló tenni akarásával. A természeti erők viszontagságai nem akadályok. Esős hideg éjszakákon jön a kereszt, csatakos, sáros úton is megcsinálják a »kikerülést«… A búcsújárás fáradsággal jár, nem sajnálják, Máriáért, népünk pártfogójáért örömmel teszik.”
Csíki Lapok, 1926. május 30.
